Slovákom chodia SMS podpísané Matovičom: Šetrite a večer zhasnite svetlá! Prípad pre políciu, tvrdí OĽaNO

BRATISLAVA - Je známe, že Slovensko sa rúti do energetickej krízy, kedy sa zrejme budeme musieť uskromniť a ceny niektorých poplatkov za elektrinu môžu šokujúco vzrásť. Vláda síce avizuje, že šetrenie je na mieste, no v týchto dňoch Slovákov prekvapila SMS správa, a to vraj priamo od šéfa OĽaNO. Po jej prečítaní viacerým skutočne nebolo všetko jedno.

Číslo, z ktorého prichádzali tieto správy nie je známe a cez meta údaje sa prezentuje len ako "OLANO". Znenie SMS-ky, ktorá včera v telefónoch "cinkla" viacerým ľuďom je pomerne vážne a niektorí ľudia by sa mohli cítiť pomerne vystrašene.

Večierka po ôsmej, kedy nesmie svietiť žiadne svetlo!

Autorom má byť sám líder koaličného OĽaNO a ľudí vyzýva, aby šetrili energie, no to nie je všetko. Chce od nich navyše, aby po ôsmej hodine večernej zhasli všetky svetlá! Správy sa pritom objavovali v mobiloch krátko pred ôsmou hodinou večer.

OĽaNO ide falošné SMS-ky riešiť aj cez políciu

Vládne OĽaNO podľa posledných vyjadrení ich šéfa takmer určite neberie energetickú krízu na ľahkú váhu (po kritike Richarda Sulíka je to viac ako evidentné), no vylúčili, že by s ľuďmi o šetrení komunikovali týmto spôsobom. Vedenie strany zrejme tieto falošné správy rozčúlili až tak, že sa to chystajú riešiť naozaj tvrdo. "Samozrejme ide o falošnú správu a mala by sa tým zaoberať polícia," povedal pre Topky Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.