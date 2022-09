Andrej Danko vidí iba jediné reálne východisko z vládnej krízy: Opozíciu by chcel vytvoriť s Hlasom-SD a Smerom-SD

"Na Slovensku nikdy nebolo, aby premiér nemal politickú podporu. Povedal, že ide ďalej riadiť štát, hoci si je vedomý, že nevie schváliť ani štátny rozpočet," povedal v TASR TV s tým, že štát sa nedá riadiť bez nadpolovičnej väčšiny v parlamente.

VIDEO Matovič avizuje kombináciu klasickej a úradníckej vlády, odborníkov už oslovili

Obrovské riziko

Upozornil, že to nesie obrovské riziko. "Ale do rizika nesiete aj ľudí tým, že neriešite ich problémy," doplnil Danko. Poukázal na to, že problémy s pandémiou, alebo aktuálne s vysokou infláciou a energetickou krízou má celá Európa, opatrenia na zmiernenie dosahov problémov sú však v susedných štátoch výraznejšie a rýchlejšie ako na Slovensku.

VIDEO Richard Sulík bol zrejme na poslednej vláde: Matovič a Krajniak strašia ľudí!

Podľa Danka nevedia ponúknuť potrebné riešenia

Aktuálne vládne strany sú kritické k svojim predchodcom, potrebné riešenia však podľa Danka ponúknuť nevedia. Tvrdí, že SNS vo vláde so Smerom-SD a Mostom-Híd presadila vo svojich rezortoch množstvo opatrení, ktoré reálne pomáhali riešiť problémy ľudí. "O nás môžu hovoriť, čo chcú. Ale my sme riešili problémy živnostníkov paušálnymi výdavkami, riešili sme platy učiteľov," skonštatoval Danko.

SNS podľa neho chcela v nadchádzajúcich spojených samosprávnych voľbách vytvoriť opozičný blok zmeny spolu s Hlasom-SD a Smerom-SD. Strana Petra Pellegriniho sa však podľa Danka snaží o politiku akéhosi "jazýčka na váhach" a uzatvára aj koalície s SaS. SNS sa podľa neho vie v komunálnych voľbách presadzovať. "Máme viac ako 1500 kandidátov na poslancov, 150 kandidátov na starostov čisto za SNS a ďalších v koalíciách, máme ich s Hlasom-SD, Smerom-SD, aj s KDH a niektorými inými stranami," zhrnul.