Samosprávy avizujú, že idú do ťažkých čias: Prezidentka očakáva od vlády riešenie

MYJAVA – Samosprávy, nielen v Myjave alebo Brezovej pod Bradlom, ale aj predtým na Gemeri a Hornej Nitre, hovoria, že ideme do ťažkých čias. A to vrátane finančných dosahov, energetickej krízy či legislatívy, ktorú schvaľuje parlament často v rozpore s ústavou. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po výjazde do Starej Turej, Brezovej pod Bradlom a Myjavy.