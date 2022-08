Svetoví politickí lídri sú v kolotoči dovoleniek: Takto to roztočil Heger a Čaputová, Macron je ako z bejvoču

Galéria fotiek (4) Politici sa počas leta odviazali na dovolenkách.

Zdroj: Profimedia.sk, Instagram/eduardheger, zuzanacaputova

BRATISLAVA/PARÍŽ - Od politickej práce si chcú cez leto poriadne oddýchnuť, no nemajú na to veľa dní. Napriek tomu ich chcú všetky využiť do posledného a nezaháľajú ani v mesiaci august. Hoci sa leto už prehuplo do druhej polovice, naši, ale aj svetoví politickí lídri si naplno užívajú na bicykloch, festivaloch či pri mori. Pozrite sa sami.