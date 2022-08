Zaplavené dediny a mestá a obrovské množstvo zrážok: Lejaky spôsobujú škody! Počasie sa neumúdri ani najbližšie dni

V okolí miest Trstená a Tvrdošín intenzívne pršalo, 24-hodinnový úhrn zrážok tu od sobotňajšieho (20. 8.) večera dosahuje 60 až 100 milimetrov. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti zaznamenal aj výrazný vzostup vodných hladín.

Intenzívnu zrážkovú činnosť pozorovali meteorológovia v posledných hodinách predovšetkým v povodí hornej Torysy a hornej Oravy. "Na ostatnom území úhrny zrážok len výnimočne presiahli 25 milimetrov," priblížil SHMÚ, podľa ktorého boli zväčša v intervale do desať milimetrov. Zrážkomerná stanica Lipovce v povodí hornej Torysy zaznamenala za veľmi krátku dobu úhrn 80,1 milimetra. Meteorológovia upozornili, že tam prichádzalo ďalšie pásmo zrážok, preto sa podľa nich táto hodnota s vysokou pravdepodobnosťou ešte navýši.

V súvislosti s intenzívnym dažďom zaznamenal SHMÚ v Trstenej na toku Oravica dosiahnutý tretí stupeň povodňovej aktivity a v Studenom potoku vo vodomernej stanici Oravský Biely Potok prechodne dosiahnutý prvý stupeň povodňovej aktivity. Krátkodobý výrazný vzostup zaznamenala aj vodomerná stanica v Sabinove na Toryse. "Výskyt povodňových úkazov sme počas nedeľného popoludnia zaznamenali aj mimo monitorovaných tokov," poznamenal SHMÚ. Na ostatných tokoch prevláda ustálenosť až mierny vzostup vodných hladín. "Výnimkou je len slovenský úsek Dunaja, kde aktuálne dochádza k výraznému vzostupu v jeho hornej časti," priblížili meteorológovia. Dôvodom sú podľa nich výdatnejšie zrážky v nemeckej a rakúskej časti povodia.

Po zasadaní Krízového štábu mestá Trstená bol o 17.00 hod. vyhlásený III. stupeň pôvodňovej aktivity na vodnom toku Vlčí... Posted by Mesto Trstená on Sunday, August 21, 2022

Do 8. hodiny rána však najviac zrážok spadlo v obci Lipovce na východe krajiny v okrese Prešov, a to celkovo 115 milimetrov zrážok. Nasleduje Orava, a to mesto Trstená so 102 milimetrami, Tvrdošín s takmer 98 milimetrami, obec Lokca s vyše 74 milimetrami. Veľa napršalo aj v Zuberci, a to vyše 61 milimetrov zrážok. Na západe najviac zrážok spadlo v Skalici, a to vyše 44 milimetrov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SHMÚ

Búrky, ktoré na východe Slovenska, ale aj na Orave spôsobili bleskové povodne, dorazili nad naše územie v nedeľu popoludní. Z dôvodu veľkého úhrnu zrážok, ktoré tvoria lokálne povodne, bola na diaľnica D1 pri Prešove zatopená. Konať musela aj polícia, ktorá na ceste avizovala dopravné obmedzenia. "Z dôvodu znečistenia cesty po búrke je diaľnica D1 v smere od Prešova na Poprad, v úseku Chminianska Nova Ves - Bertotovce uzavretá. Tunel Branisko je plne prejazdný. Obchádzka je vedená po ceste I/18. Daný úsek cesty v opačnom smere (Poprad - Prešov) je prejazdný, avšak s obmedzením rýchlosti. Vodičov žiadame o rešpektovanie dopravného značenia a zvýšenú pozornosť pri prejazde uvedeným úsekom," informovali na sociálnej sieti.

Aktualizácia: smer Prešov - Poprad prejazdný bez obmedzení. AKTUÁLNE: DOPRAVNÉ OBMEDZENIE NA D1 Z dôvodu znečistenia... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Sunday, August 21, 2022

Viaceré sídliská v Trstenej a Tvrdošíne boli zatopené, zábery kolujúce na sociálnej sieti zaznamenali, ako bol rozvodnený tok Oravica. Za normálnych okolností má hladina 95 centimetrov, avšak po výdatných lejakoch stúpla až na tretí povodňový stupeň a hladina dosahovala až 359 centimetrov. Aktuálne jej hladina klesá a momentálne je na úrovni 166 centimetrov. Momentálne však stúpa hladina Dunaja, ktorá má 404 centimetrov. Aby bol vyhlásený aspoň prvý stupeň povodňovej aktivity, musela by hladina dosiahnuť aspoň 650 centimetrov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / SHMÚ

🕝21:10 🌧️ Aktuálne sa zrážky vyskytujú hlavne na západe a juhozápade. 📸Takto dopadla časť sídliska v Trstenej. Takže , nie, nemám pocit, že zrážky nie sú... 🤟DonP / SHMÚ / Fanúšička SWS Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Sunday, August 21, 2022

Za uplynulé tri dni spadlo na území Slovenska väčšinou 15 až 50 milimetrov (mm) zrážok, ojedinele aj viac. Meteorológovia však zaznamenali aj veľké rozdiely, napríklad na Zemplíne a v Above padlo takmer všade do piatich mm zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. "Ku dnešnému ránu spadlo za tri dni väčšinou 15 až 50 mm, ojedinele aj výrazne viacej zrážok. Napríklad Biely Kostol pri Trnave mal 74,5 mm, Oravice v okrese Tvrdošín 123,4 mm a Lipovce v okrese Prešov až 123,7 mm," približuje SHMÚ.

Meteorológovia však do pondelkového rána zaznamenali v rámci územia celej krajiny veľké rozdiely v celkovom úhrne zrážok, a to aj na malej vzdialenosti. Spôsobené to bolo tým, že s výnimkou nedeľného (21.8.) večera a minulej noci padali rozhodujúce úhrny zrážok pri lejakoch, pri búrkach a prehánkach. Napríklad Gabčíkovo malo "iba" 9,5 mm zrážok. Plošne pršalo najmenej na východe a miestami aj na Gemeri a Horehroní. "Tu na veľkej ploche napršalo len do päť mm, prípadne nepršalo vôbec," podotkol SHMÚ.

Od piatka rána do dnešného rána (22.8.) na väčšine územia 15 až 50 mm, na Zemplíne a v Above takmer všade len do 5 mm... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, August 22, 2022

Hasiči mali perný deň

Profesionálni a dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji likvidovali v nedeľu (21. 8.) následky dažďa a silného vetra pri 14 zásahoch. Podľa Michala Kypusa z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline išlo o odstraňovanie spadnutých a naklonených stromov z komunikácií, odčerpávanie vytlačenej splaškovej vody z bytov a odčerpávanie vody zo zatopených pivníc.

Doplnil, že celkom zasahovalo 15 profesionálnych a 41 dobrovoľných hasičov so 14 kusmi hasičskej techniky. "Príslušníci HaZZ zasahovali v okresoch Martin, Dolný Kubín, Žilina a Liptovský Mikuláš. Členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí zasahovali v Staškove, Tvrdošíne, Zábiedove, Trstenej, Štefanove nad Oravou, Brezovici a Námestove," uviedol Kypus. Pripomenul, že v súvislosti s povodňovou situáciou na hornej Orave vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Vlčí potok v Trstenej v okrese Tvrdošín.

📸 VÝZVA: Nachádzate sa na severe Slovenska v oblasti postihnutej lejakmi a povodňami? ⛈ Pošlite nám vaše FOTO/VIDEO do... Posted by Topky.sk on Monday, August 22, 2022

Pršať bude aj ďalšie dni

Na západnom a časti stredného Slovenska treba aj v pondelok počítať s výdatnejším dažďom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Výstrahy platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, pre väčšinu Trenčianskeho kraja i niektoré okresy Banskobystrického kraja. Podľa meteorológov je však na danom území malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za pol hodinu a nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu aj s krúpami. Výstrahy platia predbežne do 18.00 h.