Povedia horúčavy posledné tohtoročné slovo? Nemusí to tak byť, tvrdí Matejovič: Svoju silu môžu ukázať aj v septembri!

Od pondelka teploty pravidelne prekračujú hranicu 30 stupňov Celzia a aktuálna vlna horúčav má vyvrcholiť vo štvrtok, kedy meteorológovia hlásia 36 stupňov Celzia. Následne by sa na víkend malo počasie pokaziť a ochladiť sa. Teplota má klesnúť o viac ako 10 stupňov Celzia a údajne majú na celom Slovensku vyčíňať aj silné búrky.

Archívne VIDEO Po horúčavách prichádzajú silné dažde a búrky: Lejak v Miloslavove

Aj keď už je polovica augusta, mnohí sa pýtajú, či aktuálne horúčavy sú posledné tento rok a tohtoročné leto. Viacerí odborníci totiž tvrdia, že by tak vysoké teploty už na Slovensku nemali byť. Podľa meteorológa Pavla Matejoviča však aktuálna vlna, ktorú v piatok ukončí studený front, nemusí byť posledná. Je tak možné, že horúčavy tento rok ešte nepovedali svoje posledné slovo.

"V druhej polovici budúceho týždňa k nám môže podľa prognostických modelov začať od juhozápadu prúdiť teplý vzduch a maximálne teploty môžu opäť vystúpiť nad 30 °C. No je to pomerne ďaleko, a preto takú prognózu treba brať s rezervou. Navyše je to už koniec augusta, dni sa skracujú, preto sú teploty okolo 35 °C menej pravdepodobné. Nad 35 °C však môže teplota u nás vystúpiť ešte aj v septembri. Napríklad 1. septembra v roku 2015 namerali v Michalovciach 36.4 °C. Aj preto sa nedá povedať, že leto sa tento týždeň už rozlúči. Meteorologické leto u nás síce končí 31. augusta, no tropické dni sa môžu vyskytnúť aj v septembri," uviedol pre Topky.sk.