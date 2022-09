Jeseň sa blíži: Horúčavám je definitívne koniec, aký bude september a október? Meteorológ to povedal jasne

Meteorologické leto je definitívne preč, začiatkom septembra sa rovnako začala aj meteorologická jeseň. S tou je spojené ochladzovanie a na blížiacu sa zimu sa pripravuje aj príroda. Zvieratá si chystajú zásoby, zo stromov padajú listy, dni sa skracujú. Mnohých teraz však straší to, ako bude ochladenie vyzerať. Veď s príchodom jesene je spojený aj začiatok vykurovacej sezóny. Aká teda bude tohtoročná jeseň z pohľadu meteorológa Pavla Matejoviča?

Archívne VIDEO Bratislavčania si v hlavnom meste naplno užívajú jesenné počasie

"1. septembra sa začala meteorologická jeseň. Nasleduje po mimoriadne teplom lete, ktoré skončilo na Slovensku ako 1. až 3 najteplejšie v histórii meteorologických pozorovaní na našom území. Na jeseň sa postupne dni skracujú a noci predlžujú, aj preto teploty prirodzene klesajú. Prognostické modely predpokladajú, že tohtoročná jeseň (september-november) by mala byť teplotne nadnormálna, aj keď počasie by malo byť premenlivejšie ako v lete," uviedol Matejovič. Celú Európu už totiž obehli správy o tom, že tohtoročná zima má byť mimoriadne dlhá a chladná, no podľa odborníka to úplne tak nebude. Priznáva, že sa môžu vyskytnúť aj chladnejšie obdobia. Napríklad, nie je nič výnimočné, že ranné teploty počas jesene zvyknú klesnúť aj na nižšie hodnoty, ba čo viac, v októbri sa zvyknú vyskytnúť aj prvé mrazy v nížinách.

Galéria fotiek (2) Predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru v mesiacoch október-december.

Zdroj: ECMWF

"K takýmto situáciám prichádza po vpáde chladnejšieho a suchšieho vzduchu z vyšších zemepisných šírok. Ranné mrazy sú napríklad typické pre obdobie tzv. babieho leta, ktoré sa u nás môže vyskytnúť v októbri, ale aj v prvej polovici novembra. Rovnako už v októbri začína vykurovacie obdobie aj v prípade, že počasie je teplotne nadnormálne. Je to podmienené ročným obdobím a faktom, že sa už prirodzene ochladzuje," uzavrel Matejovič.