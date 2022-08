Zábery skazy po utorkových búrkach: Strhnuté strechy, ničivé krúpy aj nebezpečný jav! Škody sú obrovské

BRATISLAVA - To, čo meteorológovia sľubovali, sa splnilo. Po dlhých týždňoch nad Slovensko opäť prišli búrky, ktoré boli ničivé. Strhávali so sebou strechy, na mnohých miestach padali krúpy a za sebou nechávali doslova skazu.

Meteorológovia vydali na utorok popoludní výstrahy pred búrkami, ktoré platili takmer pre celé Slovensko s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja. A na čo upozorňovali, to sa aj stalo. Krátko po 16. hodine totiž na Slovensku začali zúriť búrky, ktoré boli na mnohých miestach aj intenzívne. Sprvu bola najhoršia situácia v okolí Dubnice nad Váhom a na Považí, kde sa vyskytol aj downburst. Ide o výrazný zostupný prúd studeného vzduchu, ktorý sa pri dopade na zem rozširuje do strán, pričom je často sprevádzaný aj silným nárazovým vetrom. Ten spôsobil, že na jednej z tovární v Dubnici nad Váhom strhlo strechu.

Dubnicou nad Váhom sa prehnala silná búrka: Živel lámal stromy a strhol strechu, ktorá zdemolovala viacero áut. Sedem... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Tuesday, August 16, 2022

Sedem zásahov absolvovali v utorok popoludní profesionálni hasiči z Dubnice nad Váhom v súvislosti s lokálnou búrkou a silným vetrom. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík. Hasiči podľa neho odstraňovali strom, ktorý na parkovisku pri obchodnom centre spadol na automobil. Ostatné zásahy sa týkali odstraňovania konárov z chodníkov a ciest. Ako dodal, v areáli súkromnej spoločnosti sfúkol vietor z budovy strechu, tá zostala na komunikácii v areáli spoločnosti. "Na mieste zasahovali štyria hasiči z Dubnice nad Váhom a dvaja hasiči z Trenčína s výškovou technikou," doplnil hovorca.

K incidentu sa vyjadrila aj trenčianska polícia. Tá poukázala na to, že silný vietor zlomil niekoľko stromov a strhol plechovú strechu zo závodu v Dubnici nad Váhom, ktorá poškodila desiatky zaparkovaných vozidiel. "Na mieste zasahovali hasiči, škody však pomáhal odstraňovať každý, kto mohol. Našťastie nedošlo k vážnemu zraneniu žiadnej osoby. Škody na majetku však budú vysoké Polícia na mieste vykonala obhliadku, ktorá trvala až do neskorých večerných hodín. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu Všeobecné ohrozenie," ozrejmili policajti na sociálnej sieti.

Ako dodali, na základe obhliadky dospeli k záveru, že pravdepodobne zlým technologickým postupom bola zrealizovaná montáž plechovej strešnej krytiny na zadnej hale miestnej firmy. "Počas búrky s krupobitím v poobedných hodinách sa časť plechovej strešnej krytiny odtrhla od strechy, čím poškodila kazetový strop haly tým spôsobom, že urobila viaceré trhliny na strope, ktoré spôsobili zatečenie vody do interiéru haly. Odtrhla sa aj časť vzduchotechniky, následkom čoho zostala diera v kazetovom strope," dodali s tým, že poškodených bolo až 21 vozidiel, na ktoré strecha spadla. Na tých sú viaceré škrabance, ryhy, preliačeniny, ale aj rozbité okná, prípadne im strecha odtrhla niektoré časti interiéru. Polícia sa preto v rámci vyšetrovania zameria na zodpovedanie otázky, či sa dalo vzniknutým škodám na majetku predísť.

Problémy aj na ďalších miestach

Podľa portálu imeteo sa však počas intenzívnych búrok vyskytlo na území Slovenska takmer 4000 bleskov.

Podľa portálu Severe weather Slovakia však boli búrky viac-menej stacionárne a len veľmi pomaly sa hýbali smerom na juhovýchod Slovenska. To spôsobilo lokálne záplavy pre vysoký úhrn zrážok. Regulérne najviac zrážok padlo v obci Bystričany pri Prievidzi, a to vyše 38 milimetrov. Relatívne veľa zrážok padlo aj v Slanskej Hute a Košiciach - Podhradovej, a to okolo 34 milimetrov zrážok.

Okrem zrážok však na východe Slovenska so sebou priniesli aj krúpy. V Prešove ich napadla plná miska. Najväčšie z nich mali aj 3 centimetre. Downburst sa však okrem Považia vyskytol aj nad Zemplínskou Šíravou.