Stretnutie koalície je na konci: Strany sa opäť nedohodli! Sulík chce odísť spolu s Matovičom, ten to odmieta

BRATISLAVA - Sobotné dopoludnie je v znamení ďalšieho stretnutia vo vládnom hoteli Bôrik. Bude zrejme jedným z posledných, ak sa nič pri riešení vládnej krízy nevyrieši. Kým Igor Matovič (OĽaNO) hovorí o páde vlády, Boris Kollár (Sme rodina) sa neštítil prehovoriť aj o možnosti menšinovej vlády, no aj tá by musela mať istú podporu. Premiér chce na rokovanie doniesť návrh novej koaličnej zmluvy. SaS to však nestačí.

Aktualizované 16:00 Minister financií sa nazdáva, že vyhlásenia SaS o snahe nájsť cestu na pokračovanie súčasnej vlády sú falošné, podľa neho bol šéf liberálov rozhodnutý "povaliť" vládu ešte pred šiestym júlom, keď vypovedal za SaS koaličnú zmluvu. Ďalší člen OĽANO na rokovaniach, minister životného prostredia Ján Budaj upozornil, že návrhy, ktoré OĽANO dalo, zvýhodňujú menšieho koaličného partnera pred väčším. Pri takomto ústupku sa pýta, čo je teda skutočným dôvodom odchodu Sulíka z vlády, podozrieva ho zo snahy uniknúť pred zodpovednosťou.

Aktualizované 15:35 "A prečo by som mal?" pýta sa Matovič na otázku, či odstúpi z funkcie. Ako povedal, podľa jeho názoru SaS skáče vyššie, ako si vo voľbách zarobili. Odmieta návrh Sulíka, že ak odíde z pozície ministra financií, on sa vzdá funkcie ministra hospodárstva.

Aktualizované 15:30 "Nebudem hrať hru pokus-omylom. Nebudem, mám zodpovednosť voči Slovensku. Sedel som na každej koaličnej rade, asi až na dve a viem, čo sa na nich dialo. Predstavil som návrhy a čakám na nich odpoveď. Pre mňa nie je odpoveď neviem, uvidím, ako povedal Sulík," vyhlásil premiér. Nemyslí si, že je správne, že strana SaS nechce ustúpiť od svojho ultimáta na odchod Igora Matoviča.

Aktualizované 15:20 Igor Matovič má pocit, že je ministerhospodárstva je jeho osobou posadnutý nenávisťou. Ako vyhlásil, dotklo sa ho vyjadrenie Sulíka, že ministrom za OĽaNO môže byť každý, kto prejde okolo. Dodal, že to smeruje k menšinovej vláde.

Aktualizované 15:00 Premiér Eduard Heger po stretnutí koaličných strán predstavil 5 návrhov, ktoré prezentoval svojim kolegom. Prvým bodom je výmena štátnych tajomníkov na ministerstvách hospodárstva a financií, či dokonca výmenu samotných ministerstiev. Ďalším predstaveným bodom je už spomínaný návrh, aby Richard Sulík ani Igor Matovič nechodili na koaličné rady. Premiér navrhol aj rozhodcovskú komisiu, ktorá by rozhodovala o sporoch. Tá by mala 12 hlasov a v prípade remízy by mala finálne slovo SaS. Rovnako navrhuje aj sankcie za osobné útoky, a to napríklad stratu predsedu výboru či ministerstva. Posledným bodom je zadefinovanie plánu, ako pomôcť občanom v nasledujúcom období.

VIDEO Juraj Šeliga si praje, aby sa koalícia budúci týždeň vedela dohodnúť: Momentálne je to zaťaté

Aktualizované 14:30 Jedným z návrhov, ktorý predložil na rokovaní premiér Eduard Heger, bol aj variant, že Sulík ani Matovič nebudú chodiť na koaličné rady. Poukázal na to Juraj Šeliga.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované 14:03 Juraj Šeliga zo Za ľudí povedal, že ani jedna strana neplánuje ustúpiť. Priznal však, že Sulík ponúkol "svoju hlavu", ak by to znamenalo odchod Igora Matoviča. "Čaká nás najťažšia zima za posledné roky. Návrhy, ktoré premiér predstavil, je typ úpravy, ktorý môže pomôcť," ozrejmil. "Čaká nás absolútny prúser, ale Sulík s Matovičom sa nevedia dohodnúť," konštatoval následne. "Richard Sulík povedal, že ak by sa nedohodli, tak nech mu dajú meno nástupcu na čele ministerstva hospodárstva a on ho poriadne zaučí," upozornil Šeliga, podľa ktorého vládna koalícia v riešení krízy prešľapuje na mieste. Viera Leščáková dodala, že treba ukončiť žabomyšie vojny a riešiť skutočné problémy Slovenska. Šeliga zmysel predčasných volieb nevidí.