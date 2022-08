Matovič sa vo svojom statuse opäť opustil: Roky som nebol na dovolenke! Za všetko môže Sulík

Matovič na sociálnej sieti totiž uviedol, že naposledy bol s rodinou na dovolenke, keď mala jeho mladšia dcéra Klára 9 rokov a staršia dcéra Rebeka 13. Aktuálne má mladšia 13 a staršia 17 rokov, pričom Matovič údajne bude rád, ak sa ešte k nim na nejakú spoločnú letnú dovolenku pripojí. „S babami sme si preto povedali, že na konci prázdnin pôjdeme na blind do Španielska - letenka zvlášť a ubytko kde príde, tak sme boli naposledy a máme to tak radi. Keď potom prišiel kolega so svojim obsesívnym ultimátom, opäť som stál pred otázkou, či uprednostním baby alebo budem tancovať, ako ujo píska. Som rád, že baby mu tentokrát dali KO v prvom kole a ja som s radosťou neprotestoval,“ uviedol Matovič.

Archívne VIDEO OĽaNO navrhuje nové riešenia koaličnej krízy: V hre je výmena ministerstiev či sankcie

Kolegu pritom myslel ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Aktuálne totiž koalícia rieši krízu, pri ktorej hrozí, že SaS odíde z vlády. „Kolegovi niet pomoci. Od prvej chvíle sa začal správať ako opozícia vo vlastnej vláde, bez ohľadu na to, že demoralizoval v očiach verejnosti svojich kolegov v najťažších chvílach, aké Slovensko zažívalo. Od začiatku robil kroky, ktorých jasným cieľom bolo vládu povaliť skôr či neskôr,“ dodal Matovič s tým, že obdivuje každého, kto to so Sulíkom ešte nevzdal. Ako napríklad premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), pričom podľa Matoviča predseda vlády naďalej verí, že ministrovi hospodárstva možno naozaj ide o dobro.

Pripraviť rodinu o rodinné dovolenky, lebo tatko musí bojovať najprv voči mafii, ktorá štát ovládla a potom voči tým,... Posted by Igor Matovic on Tuesday, August 23, 2022

Matovič si to ale nemyslí. „Nejde a nikdy nešlo. Len svoje a “dobro” svojich tajomných priateľov. Bohužiaľ. Neobetuje sa ten, kto z vlády pred rútiacou sa energetickou katastrofou zdupká, ale ten, kto zostane. Neobetuje sa ten, kto ľudí teraz nechá v štichu, ale ten, kto sa im bude snažiť všemožne pomôcť. Vážim si každého, kto so Slovenskom teraz nehrá ruskú ruletu a svoje prospechárske hry. Pripraviť rodinu o rodinné dovolenky, lebo tatko musí bojovať najprv voči mafii, ktorá štát ovládla a potom voči tým, ktorí ju chcú silou-mocou späť, je hlúpe. Ja som to urobil a do smrti si to budem vyčítať,“ uzavrel expremiér.