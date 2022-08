Krátko pred hodinou H pre koalíciu: Matovič vraj chystá po demisii sulíkovcov nečakaný ťah

archívne video

S týmto alternatívnym scenárom pracuje Denník N. Kde by bral Matovič na niečo také motiváciu? Nuž, v tejto pozícii by si mohlo OĽaNO vyberať a vládna kríza by sa predsa len v štvorkoalícii nakoniec vyriešila. Po odchode ministrov za liberálov by potom mohol nakoniec sám premiér Eduard Heger (OĽaNO) nominovať takých, s ktorými by hnutie a ani líder OĽaNO nemali problém.

Návrat SaSkárov, s ktorými nemá OĽaNO problém?

Kalkulácie sú potom už trochu jasnejšie a dalo by sa predpokladať, že do svojich stoličiek by sa tak nevrátili Richard Sulík či napríklad aj Mária Kolíková, ktorej kritiku adresoval nie len Matovič, ale aj aj bývalá spolustraníčka Veronika Remišová či predseda parlamentu Boris Kollár.

Potom je tu aj druhý faktor, a to samotná SaS a jej ochota, či by vedeli akceptovať takéto "riešenie". Medzitým Sulík už ponúkol aj svoju funkciu za Matovičov odchod, čo potvrdila aj predsedníčka parlamentného klubu liberálov Anna Zemanová.