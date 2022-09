Je tu ďalšia prekážka vo vládnej kríze: Matovič SaS odkazuje, že žiadna demisia nebude, kým nesplnia ich desatoro!

Galéria fotiek (2) Matovič sa nechystá tak skoro odísť, najprv chce vidieť splnené podmienky z medializovaného "desatora".

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Zdá sa to ako nekončiaca špirála zúfalstva, no vládna kríza zrejme nemá konca ani po nastolení ďalších vzájomných požiadaviek SaS a OĽaNO. Po tom, ako s novým ultimátom prišlo aj hnutie Igora Matoviča sa očakávalo, ako naňho zareagujú liberáli. Tí začali pekne zostra - demisiou Richarda Sulíka a teraz čakajú, ako sa zachová OĽaNO. Matovič sa však napriek Sulíkovej už podanej demisii do Prezidentského paláca len tak odísť nechystá.