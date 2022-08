Koalícia bude opäť rokovať v sobotu: Za ľudí vyzýva Sulíka, aby odišiel až po zime

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar

BRATISLAVA - Ďalšie rokovanie o budúcnosti koalície by sa malo konať v sobotu (20. 8.), zvoláva ho premiér Eduard Heger (OĽANO). Uviedla to strana Za ľudí, Úrad vlády SR to zatiaľ nepotvrdil. Hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková povedala, že stretnutie bude určite tento týždeň a o presnom termíne budú informovať. SaS už avizovala, že na stretnutie príde. Za ľudí chce žiadať šéfa SaS Richarda Sulíka, aby odišiel až po zime.