Slováci si uctievajú spomienku kardinála Tomka: Prišli aj Čaputová, Heger a Kollár! Slzy, náreky a posledné zbohom

BRATISLAVA - Smutná udalosť, ktorá sa stala v pondelok 8. augusta, zaskočila mnohých. Vo veku 98 rokov zomrel najstarší člen kardinálskeho kolégia a jediný slovenský kardinál Jozef Tomko. Vo štvrtok mal pohreb v Ríme, následne ho previezli na Slovensko. V piatok a sobotu sa s ním môžu Slováci rozlúčiť v Bratislave, následne aj v Košiciach. Takto to prebieha v hlavnom meste. K Dómu sv. Martina prišli aj traja najvyšší ústavní činitelia.

Obrovské množstvo ľudí

Do katedrály prišlo veľa ľudí, krátko pred koncom ich predstavitelia arcidiecézy hromadne poslali k rakve a celý proces urýchlili. O 12-tej začína omša, ktorú celebruje Stanislav Zvolenský.

Veriaci si následne obsadili miesta v Dóme, tí, ktorým sa miesto neušlo, ostali stáť na námestí pred budovou. Napokon budú ostatky kardinála k dispozícii aj po svätej omši, až do 14. hodiny. Pôvodne sa mala verejná úcta ukončiť pred svätom omšou o 12. hodine.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky.sk / Maarty

Prišiel aj premiér

Do Katedrály sv. Martina prišiel aj premiér Eduard Heger. Ten rovnako, ako hlava štátu či predseda parlamentu si uctil spomienku zosnulého kardinála pri rakve a následne napísal kondolenciu do kondolenčnej knihy. Následne v sprievode arcibiskupa Zvolenského a ochranky odišiel z priestorov Dómu von. Spolu s arcibiskupom Zvolenským však predtým ešte hodnú chvíľu preberali aktuálne témy.

VIDEO Na verejnú rozlúčku s kardinálom Jozefom Tomkom prišiel aj premiér Eduard Heger

Veriaci, ktorí do kostola prišli, boli rovnako, ako pri prezidentke Čaputovej či predsedovi parlamentu Kollárovi postavení za zábranu. K rakve boli pustení až po odchode premiéra. Podľa Hegera bol kardinál výnimočnou osobnosťou, ktorá sa postarala o správne reprezentovanie Slovenska. "Bol to múdry muž plný lásky. Ako významný cirkevný predstaviteľ pôsobiaci vo Vatikáne nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza. Pracoval pre Slovensko a výrazným spôsobom sa pričinil k rozvoju cirkvi a tiež aj o dobré meno Slovenska," povedal s tým, že rád spomína na stretnutie s ním a myslí si, že je pre Slovákov veľkým vzorom. A to ako pre súčasné, aj budúce generácie. "Rozlúčka s kardinálom je veľkou udalosťou, prosím, rešpektujme ju," dodal.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Reprofoto TV Lux

Stratili sme v kardinálovi veľkého človeka, povedal Kollár

Rovnako vzdal úctu zosnulému kardinálovi aj predseda parlamentu Boris Kollár. Toho rovnako sprevádzal arcibiskup Zvolenský. "Cirkev aj Slovensko v kardinálovi stratila veľkého človeka. Mal síce 98 rokov, ale mal vitalitu 70-ročného muža. Jeho smrť ma zabolela, ale robil nám radosť, reprezentoval Slovensko," povedal Kollár s tým, že 1. septembra, kedy sa budú odovzdávať štátne ceny, bude jedna in memoriam venovaná aj kardinálovi Tomkovi. Tú za neho preberie bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky.sk / Maarty

VIDEO Boris Kollár si uctil pamiatku kardinála Tomka

Zuzana Čaputová priniesla kyticu

V Dóme sv. Martina už bola aj prezidentka Zuzana Čaputová, tá si uctila pamiatku kardinála Tomka a na rakvu položila kyticu so stuhou vo farbách štátnej vlajky. Následne pred portrétom kardinála napísala kondolenciu do kondolenčnej knihy. Smútiacich veriacich pred príchodom prezidentky postavili za zábranu. Opätovne ich pustili k rakve až po odchode hlavy štátu.

VIDEO Prezidentka Zuzana Čaputová si uctila pamiatku zosnulého kardinála Tomka

Prezidentka následne povedala, že kardinál Tomko bol jeden z najvýznamnejších osobností Slovenska a bol skvelým diplomatom, ktorý prežil štyroch pápežov. "Slovensku bude veľmi chýbať. Bol veľkou osobnosťou, z ktorej bolo cítiť pokoru a empatiu," povedala. Prezidentku počas príchodu do Katedrály sprevádzal arcibiskup a šéf Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky.sk / Maarty Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky.sk / Maarty Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky.sk / Maarty Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky.sk / Maarty

Pri rakve stojí čestná stráž

Rakva je uložená v Dóme sv. Martina na podstavci pred oltárom, pri nej stojí čestná stráž, ktorá sa pravidelne strieda. K rakve sa tiahne rad ľudí, ktorí čakajú, kým prídu na rad. V Katedrále je tiež vystavená kondolenčná kniha.

Podľa odhadov zhruba každú pol hodinu vzdá kardinálovi úctu a povie posledné zbohom asi 200 ľudí. Priamy prenos z Dómu sv. Martina vysiela Bratislavská arcidiecéza.

Galéria fotiek (13) Zdroj: FB / Biskup Jozef Haľko

Omšu bude celebrovať arcibiskup Zvolenský

Verejnosť sa môže so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom rozlúčiť v piatok od 9.00 h do 12.00 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Po 12.00 h sa uskutoční svätá omša za dušu zosnulého Tomka. Celebrovať ju bude predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Na rozlúčke sa v piatok dopoludnia zúčastní aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽANO). V katedrále bude k dispozícii aj kondolenčná kniha. Rozlúčka sa v hlavnom meste uskutoční aj v sobotu (13. 8.), a to v čase od 9.00 do 12.00 h. Svätá omša bude rovnako o 12.00 h, hlavným celebrantom bude opäť Zvolenský. Koncelebrovať by mali napríklad žilinský biskup Tomáš Galis a Vladimír Fekete, biskup Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky/Maarty

Vo Vatikáne sa s Tomkom rozlúčili vo štvrtok (11. 8.). Zádušnej svätej omši v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne predsedal za účasti pápeža Františka, čelných predstaviteľov Svätej stolice, slovenského biskupského zboru a diplomatických predstaviteľov dekan kardinálskeho kolégia, kardinál Giovanni Battista Re. Svätý Otec sa zúčastnil na celej slávnosti a osobne viedol záverečný obrad posledného odporúčania a rozlúčky. Následne vo štvrtok popoludní previezli pozostatky Tomka na Slovensko. Veriaci sa s Tomkom budú môcť rozlúčiť v nedeľu a pondelok (14. - 15. 8.) aj v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v utorok 16. augusta so začiatkom o 11.00 h. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Tomko bude pochovaný v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku. Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok (8. 8.) vo svojom byte v Ríme, kde sa oňho starali Milosrdné sestry svätého Vincenta de Paul (satmárky). Tomko je najstarším členom kardinálskeho zboru a jediným slovenským kardinálom.