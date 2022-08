Verejnosť sa môže rozlúčiť so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom v Košiciach

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

KOŠICE – K verejnej úcte budú pozostatky zosnulého slovenského kardinála Jozefa Tomka vystavené v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach v nedeľu od 16.00 do 21.00 h a v pondelok (15. 8.) od 9.00 do 12.00 h. Kondolenčná kniha bude umiestnená v zadnej časti katedrály. V utorok (16. 8.), v deň pohrebu, bude možné do katedrály vstúpiť a uctiť si ostatky kardinála od 7.00 do 9.00 h. Informuje o tom Košická arcidiecéza na svojej webovej stránke.