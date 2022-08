POHREB kardinála Tomka: Košice očakávajú tisícky ľudí! Vyhlásená bude aj bezletová zóna, prídu viacerí politici

Posledná rozlúčka s kardinálom sa celkovo koná na troch miestach - vo Vatikáne, v Bratislave a v Košiciach. S významnou osobnosťou sa na Slovensku prídu rozlúčiť traja najvyšší ústavní činitelia i ďalší politici, každý na inom mieste. Pohrebu v Košiciach sa však môže zúčastniť ktokoľvek, sprevádzať ho budú aj opatrenia.

Archívne VIDEO Kardinál Tomko bude pochovaný v katedrále sv. Alžbety v Košiciach

Posledná rozlúčka s kardinálom bola vo vatikánskej Bazilike sv. Petra vo štvrtok 11. augusta o jedenástej hodine a jeho pozostatky následne previezli na Slovensko. Pohrebné obrady sa začnú v utorok o jedenástej v Košiciach. "Aj pre verejnosť je voľný vstup, ale len do naplnenia kapacity a do 10:30. Obrady budú trvať pravdepodobne 2,5 hodiny," povedal pre Topky hovorca Košickej arcidiecézy, ktorá pohreb organizuje, Jaroslav Fabian. Pred katedrálou budú aj veľkoplošné obrazovky, aby mohli pohrab sledovať tí, ktorí sa nevojdú do katedrály.

Posledná rozlúčka s Tomkom sa konala aj vo Vatikáne a omšu slúžil pápež František

"Pre tých, ktorí sa nedostanú do Dómu sv. Alžbety, bude na námestíčku pred Urbanovou vežou pripravená veľkoplošná obrazovka a priamy prenos z obradu," uvádza. Naplánované sobáše a nedeľňajšie (14. 8.) bohoslužby v katedrále sa uskutočnia bez obmedzení. Dopravné obmedzenia budú pod dohľadom zvýšeného počtu policajtov.

PROGRAM rozlúčok a pohrebu

Bratislava: Rakva s telesnými ostatkami kardinála Tomka bude vystavená v piatok a v sobotu (12. a 13. 8.). Verejné uctenie pozostatkov bude verejnosti prístupné v čase od 9.00 do 12.00 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Vystavenie telesných pozostatkov bude počas oboch dní uzatvorené slávením svätej omše za kardinála so začiatkom o 12.00 h.

Zdroj: TASR / Martin Baumann, Pavel Neubauer, Milan Kapusta

Košice: Podľa liturgického harmonogramu budú ostatky kardinála Tomka vystavené k verejnej úcte v košickej Katedrále sv. Alžbety v nedeľu 14. augusta od 16.00 do 21.00 h a v pondelok 15. augusta od 9.00 do 12.00 h dopoludnia.

Po rozlúčke v Ríme a Bratislave pochovajú zosnulého kardinála v krypte pod hlavným oltárom v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach v utorok 16. augusta o 11:00. Miesto posledného odpočinku kardinála Jozefa Tomka bude neskôr verejne prístupné pre veriacich.

Košice očakávajú na rozlúčke s kardinálom tisíce veriacich

Mesto Košice počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa očakáva návštevu tisícok veriacich, ktorí sa budú chcieť rozlúčiť so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Na samotnom smútočnom obrade sa podľa odhadov môže zúčastniť 5000 ľudí. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že na pohreb je pripravené. Na zabezpečenie organizácie vyčlenilo 25-tisíc eur.

Posledná rozlúčka vo Vatikáne.

Od piatka (12. 8.) budú zdobiť košickú Hlavnú, Mlynskú a Alžbetinu ulicu vlajky s vatikánskymi, slovenskými a košickými insígniami a tiež kvetinová výzdoba. Mesto zabezpečí aj zvýšenú čistotu v uliciach. Na dodržiavanie verejného poriadku budú dohliadať štátni aj mestskí policajti. Mesto zároveň vyzve majiteľov reštaurácií a podnikov v okolí katedrály, aby od nedele do utorka 16. augusta znížili intenzitu reprodukovanej hudby. Zásobovanie prevádzok na Hlavnej ulici bude v utorok možné iba do 8.00 h.

Nad historickým centrom bude bezletová zóna

Podľa odhadov má do Košíc prísť približne 100 autobusov s pútnikmi z celého Slovenska. "Podľa odporúčaní by mali vystupovať na Štúrovej ulici, pričom využiť môžu aj záchytné parkovisko v Košickej futbalovej aréne. Pre osobnú dopravu je pripravený parkovací dom pri Steel Aréne," dodáva magistrát. Nad historickým centrom vyhlásia takzvanú bezletovú zónu, ktorá obmedzí používanie dronov bez príslušného povolenia. Počas smútočného obradu bude zabezpečená aj zdravotná služba, požiarna ochrana a toalety.

Tomka si prídu uctiť prezidentka, premiér i ďalší politici

Prezidentka Zuzana Čaputová vzdá úctu zosnulému kardinálovi Jozefovi Tomkovi v piatok v Dóme sv. Martina v Bratislave. Predseda Národnej rady Boris Kollár sa vo štvrtok zúčastnil na ceremoniáli na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, počas ktorého vzdala čestná stráž hold telesným pozostatkom kardinála Jozefa Tomka. Kollár sa zúčastní rozlúčky aj v piatok aj v utorok na omši s pohrebnými obradmi v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Aj predseda vlády Eduard Heger sa takisto zúčastní na rozlúčkových podujatiach v piatok aj v utorok.

V piatok príde vzdať hold aj bývalý šéf Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina. Čo sa týka súčasného vedenia KDH, predseda KDH Milan Majerský a europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann sa zúčastnia pohrebu v Košiciach, rovnako aj Martin Šmilňák, člen predsedníctva. V Bratislave budú kondolovať, člen predsedníctva Marek Šmid a generálny manažér KDH Marek Michalčík. Na pohreb prídu v utorok do Košíc aj niektorí ministri. "Minister Vlčan sa zúčastní na poslednej rozlúčke s kardinálom Tomkom spolu s ostatnými členmi vlády," uviedol tlačový odbor.

Duchovné kytice

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) odporúča veriacim, aby počas rozlúčky so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom v Bratislave priniesli predovšetkým "duchovné kytice". Informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe. "Duchovné kytice vo forme modlitieb a prosieb o večné šťastie otca kardinála v nebeskom domove, ako aj obetovanie osobnej účasti na svätej omši a na svätom prijímaní," uvádza sa na webe KBS.

Ako dodáva, kardinál bol emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, preto veriaci môžu podľa vlastného uváženia podporiť niektorú z katolíckych misií vo svete. Priamo v Katedrále sv. Martina v Bratislave osobitná zbierka nebude. Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok (8. 8.) v Ríme vo veku 98 rokov.

RTVS odvysiela pohrebné omše i dokumenty

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysiela v súvislosti s úmrtím kardinála Jozefa Tomka pohrebné sväté omše i dokumenty, informoval Stanislav Čačko zo sekcie komunikácie RTVS. Jednotka odvysiela v priamom prenose vo štvrtok (11. 8.) o 11.00 h pohrebnú omšu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne pri Oltári katedry. Predchádzať jej bude o 10.45 h dokument o Tomkovi z cyklu GEN.sk. Po skončení omše o 12.15 h odvysiela dokument Z Udavského do Ríma.

RTVS mení program aj v deň poslednej rozlúčky s kardinálom, a to v utorok (16. 8.). Jednotka odvysiela o 10.45 h priamy prenos pohrebnej omše v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Dvojka prinesie o 20.10 h dokumentárny portrét Kardinál Jozef Tomko. Trojka odvysiela o 10.10 h dokument 10 dní v Ghane o misijnej ceste Tomka v tejto africkej krajine.