Lekár Szalay to opäť povedal jasne: Nič sa nezmenilo, všetko je po starom! Obrovské problémy s PCR testami

BRATISLAVA - Situácia s koronavírusom, vyzerá to tak, sa zlepšila a letná vlna je pomaly, ale isto na ústupe. Mnohí preto očakávajú, že jeseň a zima by mohli byť oveľa lepšie, ako tomu bolo posledné roky. Podľa hlavného lekára bratislavského kraja Tomáša Szalaya sa však oproti prvej vlne toho veľa nezmenilo. Systém nefunguje rovnako, ako predtým.

Szalay prednedávnom poukázal na to, čo nás zrejme čaká na jeseň. Jeho slová neboli vôbec optimistické. Ako totiž uviedol, ani po troch rokoch, čo na Slovensku žijeme s pandémiou, sme sa nenaučili ju riadiť a v systéme stále robíme tie isté chyby.

Archívne VIDEO Lengvarský sa vyjadril k výpovediam lekárov a nahromadeným operáciám: Núdzový stav nehrozí, COVID opatrenia zatiaľ nebudú

"Len s tým rozdielom, že všetci sme už vyčerpaní, unavení, otrávení. Verejnosť, zdravotníci, pacienti. Na jar sme vyhodnotili, že covid skončil. Len sme to zabudli tomu covidu povedať. Stav k dnešku: v DSSkách je 225 infikovaných klientov a 59 infikovaných zamestnancov, hladina stúpa/niveau monte/ уровень воды поднимается. Po troch rokoch nemáme spriechodnenú cestu pacienta.Lekári vedia vystaviť elektronickú žiadanku na PCR vyšetrenie, MOMky však na to nie sú napojené a potrebujú papierový výmenný lístok od doktora. 21. storočie, tretí rok covidu. Len nech má pacient v infekčnej fáze čo najviac kontaktov," konštatoval.

Isté posuny ale videl, aj keď so šrámami. A to napríklad v prípade elektronického objednávania pacientov na PCR test, ohláseného štvrtého očkovania pre rizikové skupiny, či objednávky lieku Lagevrio. "Vystavovanie PCR žiadaniek naráža na problém, na ktorý som poukazoval od začiatku očkovania - vypnuté kontroly validity zadávaných dát spôsobili, že pri registrácii na očkovanie sa do systému dostala hromada balastu, preklepov či chybných adries. A s týmito údajmi majú PCR žiadanky občas problém sa vyrovnať. Algoritmus hľadá najbližšiu MOMku, ale keď má pacient historicky zle zadané PSČ, tak mu to nič nenájde. Molnupiraviru (Lagevrio) prišlo na Slovensku len niečo vyše 2000 balení. Vystačí to... na týždeň?" poukázal lekár.

O novinkách v tomto smere informoval opäť na začiatku týždňa. Ako uviedol, k očkovaniu štvrtou dávkou nie je nič nové a ak by malo na jeseň fungovať vo väčšom meradle, treba potrebné informácie. Tie však nik nemá. Nevie sa preto, či sa počíta s tým, že očkovanie budú opäť zabezpečovať VÚC. Avšak, vyzerá to tak, že zatiaľ sa ministerstvo zdravotníctva spolieha na kapacity štátnych nemocníc, v ktorých sa akuálne očkuje.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"K testovaniu nemám tiež nič nové. Lekári vedia objednať pacienta elektronickou žiadankou na PCR (vďaka, NCZI!), ale odberové miesta s tým majú problém. Vraj od nich poisťovne pýtajú výmenné lístky. Netuším, kde je pravda. Podstatné je, že nejedného pacienta z MOMky otočia – ak nezaplatí za ten test na mieste, musí doniesť papierik od lekára," upozornil Szalay a poukázal aj na jeden prípad, ktorý sa stal minulý týždeň v prešovskom kraji. V systéme, ktorý využívajú lekári, je napísaná diagnóza pacienta, ale aj odkaz pre ministerstvo zdravotníctva. V ňom lekár poukazuje na to, že pacient bol elektronicky objednaný na PCR, avšak MOM ho otočila po výmenný lístok. Ak by totiž mal pozitívny PCR test, má nárok na Lageverio, ktoré rizikovým pacientom vie zvrátiť riziko možného ťažkého priebehu. Domáci samotest, aj keď pozitívny, po novom nestačí. "Toto je zníženie mobility? Zobuďte sa, ministerstvo zdravotníctva," je napísané na záver.

👉 Update: Čo nového na covidovom fronte? Nič (čo by vás prekvapilo). 🤷‍♂️ Len telegraficky: 👇 * K očkovaniu nemám nič... Posted by Tomas Szalay on Monday, August 8, 2022

Okrem toho, zásoby lieku Lagevrio sa podľa očakávania Szalaya minuli a lekári ho na výzvu ministerstva zdravotníctva už predpisovať nemajú. Dúfa však, že ho na jeseň opäť objednajú, aby mali lekári čo predpisovať. "Písať môžu nirmatrelvir-ritonavir (Paxlovid). Paxlovid má lepšie výsledky oproti Lagevriu v znižovaní výskytu hospitalizácií a úmrtí. Ale má podstatne viac kontraindikácií; problematické sú najmä liekové interakcie. Keďže je určený rizikovým pacientom, tí zvyčajne berú aj veľa iných liekov...Aj na predpis Paxlovidu je potrebný PCR test, čo sťažuje jeho dostupnosť. Liek treba podať do piatich dní od príznakov, čo nemusí pacient v našom pružnom systéme stihnúť. Zásoby vakcín exspirovali. Takmer 200 tisíc dávok Moderny treba zlikvidovať, a toto číslo nie je konečné," napísal na záver s tým, aby si všetci na seba dávali v najbližšom období pozor.