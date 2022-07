Bude jeseň opäť náročná? Lekár Szalay to povedal na rovinu: Posuny, ale so šrámami! TOTO nás čaká

Posledné dni nie je ničím výnimočným, ak počty infikovaných v denných štatistikách vystúpia nad 1000 prípadov. Nová letná vlna je to a mnohých tak zaujíma, čo nás zrejme čaká na jeseň, kedy býva situácia najhoršia. Deti sa totiž vracajú do škôl, ľudia do práce, necestujú, ochladzuje sa. A jedným z tých, ktorí upozorňujú na možné problémy, je aj hlavný lekár bratislavského kraja Tomáš Szalay.

Archívne VIDEO Lengvarský sa vyjadril k výpovediam lekárov a nahromadeným operáciám: Núdzový stav nehrozí, COVID opatrenia zatiaľ nebudú

Ten zhruba pred týždňom informoval, že sme sa ani po troch rokoch pandémie nepoučili z vlastných chýb, ktoré opakujeme stále dookola. "Len s tým rozdielom, že všetci sme už vyčerpaní, unavení, otrávení. Verejnosť, zdravotníci, pacienti. Na jar sme vyhodnotili, že covid skončil. Len sme to zabudli tomu covidu povedať. Stav k dnešku: v DSSkách je 225 infikovaných klientov a 59 infikovaných zamestnancov, hladina stúpa/niveau monte/ уровень воды поднимается. Po troch rokoch nemáme spriechodnenú cestu pacienta.Lekári vedia vystaviť elektronickú žiadanku na PCR vyšetrenie, MOMky však na to nie sú napojené a potrebujú papierový výmenný lístok od doktora. 21. storočie, tretí rok covidu. Len nech má pacient v infekčnej fáze čo najviac kontaktov," konštatoval. Poukázal aj na to, že lieku Lagevrio, ktorý má ochrániť rizikové skupiny pred ťažkým koronavírusom, je už v lekárňach žalostne málo. Okrem toho sa zhoršujú aj štatistiky.

Neveselý status pred ťažkou jeseňou (obsahuje zopár emojis, 🤡 Tomas Bella!) Odchádzal som z rokovania pandemického... Posted by Tomas Szalay on Monday, July 18, 2022

Mierny posun, avšak so "šrámami"

Po týždni sa na situáciu pozrel opäť. Podľa slov lekára sme sa za tých pár dní posunuli v niekoľkých ohľadoch. A to napríklad v tom, že Národné centrum zdravotníckych informácii spustilo elektronické objednávanie na PCR testovanie, ministerstvo zdravotníctva ohlásilo štvrté očkovanie (druhá dávka posilňujúcej dávky) pre ľudí nad 50 rokov, či to, že na Slovensko dorazila objednávka lieku Lagevrio. Ako upozornil, ide o celkom chvályhodný posun, ale aj ten má svoje chybičky.

"Vystavovanie PCR žiadaniek naráža na problém, na ktorý som poukazoval od začiatku očkovania - vypnuté kontroly validity zadávaných dát spôsobili, že pri registrácii na očkovanie sa do systému dostala hromada balastu, preklepov či chybných adries. A s týmito údajmi majú PCR žiadanky občas problém sa vyrovnať. Algoritmus hľadá najbližšiu MOMku, ale keď má pacient historicky zle zadané PSČ, tak mu to nič nenájde. Molnupiraviru (Lagevrio) prišlo na Slovensku len niečo vyše 2000 balení. Vystačí to... na týždeň?" poukázal lekár. Z toho dôvodu požiadal indikujúcich lekárov, teda tých, ktorí chorých a infikovaných ošetrujú, aby Lagevrio predpisovali iba v naozaj nevyhnutných prípadoch, a teda rizikovým a polymorbídnym pacientom. Teda nie len tak pre istotu.

Upozornil aj na to, že s podaním lieku musí pacient súhlasiť a podpísať informovaný súhlas, čo môže celý proces mierne skomplikovať, ale svojich kolegov vyzýva, aby mali papiere v poriadku. Predpisovanie lieku má však podľa Szalaya nové pravidlá. "Aby nám liek vystačil čo najdlhšie, zmenila sa podmienka indikácie: pacientovi už na podanie Lagevria nestačí antigénový test. Potrebuje zasa PCR. To významne ovplyvňuje (=znižuje) dostupnosť liečby, ktorá na to, aby bola účinná, musí byť podaná do piatich dní od príznakov. Do tohto termínu treba vybaviť žiadanku na PCR, absolvovať samotné PCR, s výsledkom zabezpečiť predpis lieku, dať písomný infosúhlas a nájsť lekáreň, ktorá ho vydá. Ak do toho spadne víkend, k lieku sa pacient môže dostať neskoro. Ale chápem, že takto sa nám tie Lagevriá budú míňať pomalšie," konštatuje Szalay nahnevane.

Posun od minulého statusu Som tu pred týždňom vykresľoval skepsu pred nadchádzajúcou jeseňou. Môžeme sa tváriť, že... Posted by Tomas Szalay on Wednesday, July 27, 2022

Napriek indíciám, že jeseň bude zas ťažká, sa nateraz nehovorí o ďalšom veľkokapacitnom očkovaní. To aktuálne prebieha len v nemocniciach. Očkovaných však pribúda len hŕstka. "Existuje veľa diagnóz, ktoré sú kvôli covidu zanedbávané a stoja nás stratené roky života. Covid bude v ďalších mesiacoch zdravotníctvu komplikovať fungovanie. Ak manažment covidu nebude fungovať ako naolejovaný stroj, zanedbaných diagnóz bude ešte viac," uzavrel Szalay.

Aký je aktuálny variant?

Pod statusom lekára sa však strhla zaujímavá diskusia. A to najmä o tom, či je, alebo nie je súčasný variant nebezpečnejší, ako jeho predchodcovia. Jeden z diskutujúcich totiž tvrdí, že variant nie je nebezpečnejší, ako ten, čo na Slovensku bol na jeseň. Údajne totiž spôsobuje len minimálne príznaky, obvykle sa zdržiava len v horných dýchacích cestách, pridružené sú teploty bez posunu k pneumonii a respiračnému zlyhaniu a odoznieva do 3 - 5 dní. Szalay však nesúhlasí. "Situačná správa z našej DSS hovorí inak. Hoci smrtnosť klesá, nie je zďaleka nulová. A bez ohľadu na to, pacienti budú zahlcovať zdravotníctvo, t.j. je potrebné naolejovať cestu pacienta, nech to nedrhne," upozornil.

Do diskusie sa zapojil aj športový reportér Peter Čambor. "Môžem potvrdiť, že súčasná verzia vírusu nie je ani zďaleka taká mierna, ako si mnohí myslia. A donedávna som si myslel aj ja. Ako zaočkovaného ma to odpálilo na tri dni s horúčkami, zimnicami, bolesťami celého tela. Prežil som vsetky vlny covidu bez ujmy a práve táto "mierna" verzia ma riadne zvalcovala," napísal svoju skúsenosť. Obdobnú skúsenosť zverejnila aj ďalšia diskutujúca, ktorá je trikrát zaočkovaná, avšak, koronavírus ju zmohol na celé dva týždne. Nakoniec údajne skončila na antibiotikách, pričom ju tento stav napriek očkovaniu veľmi nemilo prekvapil.