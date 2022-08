Zavádzať elektronické objednávanie pri nedostatku lekárov je trúfalosť, tvrdia súkromní lekári

"V dobe absolútneho nedostatku ambulantných lekárov, špecialistov a detto aj primárnych pediatrov či gynekológov má niekto zavádzať elektronické objednávanie. Vnímame to ako veľkú trúfalosť," uviedli. Podľa asociácie je absolútne nevhodný čas na zavádzanie takýchto inovácií. "Je zarážajúce, že množstvo iných návrhov v programovom vyhlásení sa neplní a toto je teraz takpovediac na programe dňa," poznamenali lekári.

Archívne video: Lekári sú pripravení k výpovediam zo služieb: Hrozí kolaps zdravotníctva

Pred zavedením nových inovácií je podľa nich nutné zabezpečiť funkčnosť elektronického výmenného lístka, "ktorý si v nemocnici nedokážu prečítať, o čom sme sa presvedčili počas II. covidovej vlny," skonštatovala ASL. Poukázala tiež na to, že hlavne štátne nemocnice napriek opakovanému zabezpečeniu zdrojov pre informatizáciu nekomunikujú s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI). ASL kritizuje aj financovanie sektora. "Ambulantný sektor si na zrealizovanie eReceptov, ako i prispievania do eZdravia a aj v súčasnosti ePN musel nájsť prostriedky z vlastných zdrojov. Nedofinancovanie celého sektora je absolútnou katastrofou," uviedli lekári.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Okrem toho je podľa ASL potrebné najmä zabezpečiť v ambulanciách personál, ktorý by sa objednávaniu venoval. "Vždy musí byť na konci reťazca človek, ktorý priradí adekvátny termín podľa dôležitosti tak, aby neprichádzalo ku komplikáciám pre omeškanie," vysvetlili lekári. Návrh, ktorý má priniesť objednávanie cez Národný informačný systém na objednávanie osôb v správe NCZI, predložilo ministerstvo zdravotníctva do medzirezortného pripomienkového konania. Elektronické objednávanie k lekárovi sa má rozšíriť okrem doplnkových aj na riadne ordinačné hodiny. Pacient by sa mohol objednať sám, urobiť by tak mohol aj jeho lekár i poisťovňa.