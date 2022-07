AKTUÁLNE Odídenec Krúpa definitívne mieri do klubu SaS: Dopadajú už prvé blesky, premiér hovorí o straníckom egoizme!

BRATISLAVA - Poslanec Juraj Krúpa chce svoj presun na inú pôdu zrejme uskutočniť čo najrýchlejšie a bez zbytočných drám. Aj preto sa dnes už dostala na verejnosť informácia o jeho ďalšom pôsobení. Poslaneckého mandátu sa nevzdáva, naopak, namieril si to do jednej z koaličných strán, ktorá to už, paradoxne, má v koalícii zjavne nahnuté - Sloboda a Solidarita. Členom strany sa však nateraz nestáva a prichádza len do parlamentného klubu liberálov.

Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) je SaS podľa jeho slov po dnešnej tlačovke už rozhodnutá, že "položí ďalšiu vládu". "Toto je podľa môjho názoru stranícky egoizmus," skonštatoval evidentne nahnevaný Heger.

Dnešnú tlačovú konferenciu strany SaS hodnotím, ako verejné oznámenie občanom, že strana SaS je rozhodnutá položiť... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Friday, July 29, 2022

Matovič na tieto udalosti zareagoval ďalším statusom. "Zrada je viac ako vernosť. Prachy viac ako poctivosť," píše.

Žijeme zvláštnu dobu obdivu charakteru ľudí, ktorí ho nemajú. Zrada je viac ako vernosť. Prachy viac ako poctivosť … a... Posted by Igor Matovic on Friday, July 29, 2022

Juraj Krúpa sa stane súčasťou klubu SaS. Nateraz nie je isté, či len poslaneckého klubu alebo aj súčasťou strany ako takej. "Je to niečo, čo som urobil naozaj po zrelej úvahe a dlhšom uvažovaní. Musím povedať, že to bolo rozhodnutie, ktoré som niekoľkokrát odkladal. Poslednou kvapkou bolo priznanie toho, že by sa mohla vytvoriť menšinová vláda za podpory rôznych extrémistov a kriminálnikov, ktorí bojovali proti tejto koalícii počas celého vládnutia," odôvodňuje svoj krok odísť z OĽaNO Krúpa na tlačovom brífingu v liberálnom dome.

SaS je hodnotovo ukotvená, preto do jej klubu vstupujem

"Svoje rozhodnutie odísť z OĽaNO som oznámil aj premiérovi Eduardovi Hegerovi," pripomenul Krúpa. "Toto rozhodnutie nie je o mne, ale je to o Slovensku. Vnímame a vidíme situáciu, ktorá nastala vo verejnosti, a tieto nálady. Preto vstupujem do poslaneckého klubu SaS. Napriek všetkému, čo som počúval 2 roky v klube SaS ja vnímam stranu SaS ako stranu odborníkov ale aj ako stranu, ktorá je jasne hodnotovo ukotvená," definitívne potvrdil Krúpa, ktorý sa podľa vlastných slov teší na spoluprácu.

Vitaj u nás 🤝 Som rada, že poslanecký klub Sloboda a Solidarita jednomyselne odsúhlasil rozšírenie našich radov v parlamente o poslanca Juraj Krúpa - poslanec NR SR. Posted by Anna Zemanová on Friday, July 29, 2022

Sulík prikladá význam jeho prístupu k prelamovaniu veta prezidentky, z Krúpu bude stranícky tímlíder

Predsedníčka klubu Anna Zemanová potvrdila, že klub jednohlasné potvrdil rozšírenie tohto klubu o Krúpu. Krúpa sa týmto stáva aj tímlídrom strany pre obranu. "Tímlíder je v SaSke niečo, čo je veľmi dôležité," potvrdil predseda strany Richard Sulík, ktorý priznal, že Krúpu nepoznal vôbec, len z jeho vystúpení. No presvedčil ho jeho principiálny postoj pri prelamovaní veta prezidentky pri prorodinnom balíčku.

Krúpa hovorí, že jeho prechodu do SaS predchádzalo niekoľko stretnutí a vo štvrtok došlo k oficiálnej dohode. Sulík nikoho iného od Krúpu z OĽaNO podľa vlastných slov doteraz neoslovil a nemá ani plán oslovovať ďalších. "Jeden nikdy nevie, čo sa stane, ale ja teraz nemám plán cielene loviť poslancov iných klubov, ako to robia niektorí iní predsedovia strán," poznamenal Sulík, čím mal zrejme nepriamo na myslí predsedu Sme rodina Borisa Kollára.

S politikou v OĽaNO sa nevedel stotožniť

"Verím, že pre väčšinu mojich priaznivcov to bude síce letné prekvapenie, ale nie šok. V živote politika, rovnako ako v živote človeka nastane chvíľa, keď sa musí rozhodnúť ako ďalej. Posledné týždne v slovenskej politike priniesli okamihy, s ktorými sa ako občan a politik, vyznávajúci demokratické a liberálne hodnoty, nemôžem stotožniť," napísal vo štvrtok na sociálnej sieti poslanec.

"Strop bol minulý rok, keď bol snem strany OĽaNO, požiadal som ľudí, aby som na tomto sneme vystúpil kriticky. Bolo mi to zamietnuté, pretože nie som členom OĽaNO, opätovne som sa na to pýtal a opäť mi to bolo zamietnuté. Začal som zvažovať, či moje ďalšie pôsobenie má zmysel. Ďalší moment bolo vybehnutie môjho kolegu Gyimesiho, ktorý zaútočil nielen voči Sulíkovi ale nepriamo aj voči premiérovi Hegerovi. To som považoval za podlý krok. Ďalší moment bolo prelomenie veta prezidentky. Ďalšie bolo uvažovanie o vytvorení menšinovej vlády pri spolupráci fašistov alebo kohokoľvek," vymenoval viaceré dôvody odchodu Krúpa.

Nevylučuje, že príde o stoličku predsedu výboru

"Stále som mal naivnú nádej, dúfal som v nejakú sebareflexiu, tak k nej zo strany OĽaNO nedošlo. Jedinú informáciu, ktorú sme dostali, že za tým sú oligarchovia a temné sily liberálov. Dôjdete proste do nejakého momentu kedy si uvedomíte - je ten čas. Jednoducho k tomu dospelo. Svojím spôsobom aj po tom hlasovaní som pochopil, že došlo k istej ostrakizácii mojej osoby a že nejaké ďalšie pôsobenie z mojej strany voči OĽaNO je márne. Komunikoval som aj s Naďom aj s Michalom Šipošom. Reakcia bol "rôzna". Nechcem to komunikovať," skonštatoval Krúpa, ktorý počíta aj s tým, že príde o kreslo predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť.