Matoviča odchod Krúpu ranil: Záhadný nočný status, radšej vraj pracuje so srdciarmi, ako so zradcami!

Galéria fotiek (3) Krúpa sa rozhodol odísť, Matovič už perlí.

Zdroj: Topky/Maarty, Vlado Anjel

BRATISLAVA - Netrvalo to veľmi dlho a krátko po oznámení ochodu poslanca Juraja Krúpu z klubu OĽaNO si líder Igor Matovič opäť zapol Facebook a zaperlil ďalší status. Tentokrát do riadkov veľmi pravdepodobne zakomponoval svoj názor a reakciu na Krúpov odchod a veru, je to veľmi veľavravné čítanie. Vraj rád pracuje s ľuďmi, ktorí nezrádzajú!