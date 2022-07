SaS prijala nové uznesenie: Koniec špekuláciám! TOTO je vyjednávací tím liberálov, odchod je viac než reálny

Richard Sulík sa spolu s kolegami postavil pred novinárov 6. júla a vypovedal koaličnú zmluvu. Kľúčové požiadavky liberálov formuloval jasne - nová koaličná zmluva, ktorej súčasťou bude odchod Igora Matoviča z vlády... a doteraz nepoľavil. Zápisnica však hovorí o niečom inom. Dnes to Sulík vysvetľoval na tlačovke.

VIDEO Richard Sulík zápisnici z Republikovej rady

SaS má nového tímlídra pre obranu

Na tlačovke vystúpil aj poslanec Juraj Krúpa, ktorý prešiel z OĽaNO do SaS. "Toto rozhodnutie som dlho odkladal," povedal v úvode. "Zistil som, že som kandidovať za protikorupčné hnutie a teraz som sa ocitol v ultrakonzervatívnom hnutí, ktoré bojuje proti liberalizmu," uviedol Krúpa s tým, že sa mu nepáčilo, že tu vzniká koalícia s podporou fašistov. "Uvedomuje si vážnu situáciu, ktorá nastala. Toto rozhodnutie nie je o Jurajovi Krúpovi, ale o Slovensku," povedal.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Budúcnosť, ktorá tu je, nemôže byť ovplyvnená nepredvídateľnosťou jedného človeka." Krúpa uviedol, že SaS vníma ako stranu odborníkov napriek tomu, čo roky počúval v OĽaNO. Poslanci v SaS jednohlasne schválili vstup Krúpu do poslaneckého klubu.

Nový vyjednávací tím pre koaličnú krízu: Matovič musí odísť

Sulík následne informoval o dvoch nových uzneseniach, ktoré strana prijala. Krúpa sa stane tímlídrom SaS pre obranu. Doteraz im takýto človek chýbal. "Vítam ho v tíme SaS a vážim si jeho principiálny postoj aj v tom, že kolaborácia s fašistami je neprijateľná," povedal Sulík. "Máme tu koaličnú krízu, na ktorej konci pravdepodobne ministri SaS odídu z vlády," priznal Sulík. "Mrzí ma, že v OĽaNO uprednostňujú politikov typu Juraja Gyimesiho pred politikmi typu Juraja Krúpu," povedal.

Šéf SaS informoval, že prijali aj ďalšie uznesenie, ktorým si ustanovili nový tím pre vyjednávanie čo sa týka koaličnej krízy. "Tím dostal za úlohu, že prijať môže len takú novú koaličnú zmluvu, v ktorej bude aj odchod Igora Matoviča z vlády," povedal Sulík a zopakoval dôvody, pre ktoré musí Matovič z vlády odísť.

Kľúčová požiadavka chýbala

Republiková Rada SaS sa začiatkom júla uzniesla na tom, čo nám je známe, a to je vypovedanie Koaličnej zmluvy. Dôležitý je však dôvod. "Ak nedôjde k podpísaniu novej Koaličnej zmluvy k 30. 8. 2022, všetci ministri SaS podajú demisiu,“ píše sa vo vyhlásení. Nič viac, nič menej. Za toto vyhlásenie hlasovalo všetkých jedenásť prítomných členov strany.

Sulík pritom na tlačovke po Republikovej rade jednoznačne prezentoval, že liberáli jednohlasne žiadajú odchod Igora Matoviča. "Akoby nestačilo, že túto vládu postihla korona, vojna u susedov, energetická kríza, ešte máme aj Igora Matoviča," povedal vtedy šéf SaS. Podľa informácií TV Markíza by však hlasovanie o vyššie spomenutom uznesení v SaS nedopadlo jednohlasne, ak by sa v ňom spomínala aj podmienka o odstúpení ministra Matoviča. Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár to uvítal, šéfka Za ľudí Veronika Remišová komentovala, že to ukazuje na fakt, že je to spor Richarda Sulíka. Všetci sú za zachovanie štvorkoalície.

SaS však v reakcii na zverejnenú zápisnicu hovorí jasne a Sulíkove slová z júlovej tlačovky potvrdila, a to bez ohľadu na to, čo sa píše v zápisnici. "Všetci prítomní členovia rozšírenej republikovej rady súhlasili s tým, že základnou požiadavkou SaS je, že Igor Matovič ďalej nebude členom vlády. To sme deklarovali aj na následnej spoločnej tlačovej besede. Pre SaS je a bude odchod Igora Matoviča z vlády základnou požiadavkou, bez splnenia ktorej nebude mať záujem ďalej sa podieľať na vládnutí," uviedl liberáli.

Koaličná kríza

Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií. SaS a OĽaNO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽaNO to odmieta. Premiér deklaruje, že počas leta budú v koalícii rokovať, predpokladá, že výsledok bude zrejme známy až v "posledných hodinách".