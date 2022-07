Konečne dobré správy pre vodičov: Benzín aj nafta budú lacnejšie! Dátoví analytici povedali, koľko ušetríte

Analytici z projektu Dáta bez pátosu odkázali, že máme pred sebou dobrý mesiac. „Poklesy v jednotlivých krajinách vidno v grafe, kde má Maďarsko výkyvy hlavne kvôli poklesu menového kurzu forintu (pri regulovanej cene), ale ostatné krajiny vykazujú fundamentálne dobrý vývoj,“ uviedli. Zdôraznili, že práve Slovensko patrí ku krajinám s najvýraznejším poklesom ceny palív oproti maximálnej cene v roku 2022 a to hlavne v prípade benzínu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

„Špičku v cenách palív sme videli v I. polroku 2022, prevažne koncom júna. V Nemecku ešte v máji, lebo od 1. júna znížili na 3 mesiace masívne spotrebné dane (benzín o 30 centov) a cenový pokles sa takmer okamžite prejavil na koncovej cene palív. Tento krok urobilo aj Česko, ale v nižšom meradle a tak ceny len prestali v júni dramaticky rásť,“ uviedli.

Niekoľko dobrých správ

Dobrou správou pre všetkých vodičov je, že cena ropy od polovice júna pozvoľna klesá a je o 15 percent nižšia ako maximum. Až takýto pokles síce na našich čerpacích staniciach neuvidíme, lebo cena pohonných hmôt je tvorená cenou surovín a koncového produktu a je potrebné k nej pripočítať aj spotrebnú daň a DPH, no analytici napriek tomu sľubujú, že pôjde predsa len smerom nadol. Účty za tankovanie by sa mohli znížiť o približne 10 percent. Aktuálne sme asi v polovici tohto poklesu, čo znamená, že ceny na benzínkach by sa mali ešte znižovať.

Analytici okrem toho poukázali aj na to, že menový kurz eura voči americkému doláru sa mierne zotavuje z minima 1:1 vďaka nedávnemu zvýšeniu úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. To by malo podľa nich pozitívne zapôsobiť na náklady spracovateľov ropy, lebo surovinu v našom regióne nakupujú prevažne, ak nie výhradne, za americký dolár.

Galéria fotiek (4)

Okrem toho netreba zabúdať ani na to, že existuje tiež prirodzený tlak na výrobcov palív, keďže títo publikujú svoje výsledky hospodárenia a aj rekordné rafinačné marže pri výrobe benzínov a nafty.

Po rade dobrých správ prišli analytici ešte s jednou, ktorú dokonca označili za veľmi dobrú. „Ak by sa ceny palív v 3. štvrťroku 2022 znížili trvalo (počas júla, augusta a septembra) a výrazne (viac ako 10%), tak by ich pokles mal pôsobiť menším tlakom na rast inflácie v 3. a v 4. štvrťroku 2022. To je fundamentálne dobrá správa celkovo pre našu spotrebu, aj keď existuje oproti poklesu cien ropy oneskorenie v poklese cien palív a následne existuje ešte oneskorenie v premietnutí nižších cien palív do cien služieb a produktov,“ vysvetlili. „Ale namiesto výrazného rastu cien palív o 50% medziročne by sme sa mohli dožiť poklesu a to je zmena trendu. A ten je dôležitý. Tak si držme palce,“ dodali.