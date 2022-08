Aktuálna COVID vlna ukazuje svoju: Nárast počtu hospitalizovaných! Dáta bez pátosu upokojujú vášne, TOTO je dôvod

Archívne VIDEO Lengvarský sa vyjadril k výpovediam lekárov a nahromadeným operáciám: Núdzový stav nehrozí, COVID opatrenia zatiaľ nebudú

Za uplynulý deň pribudlo 1078 pacientov a ich počet sa viac-menej drží na rovnakej úrovni už niekoľko dní. Čo je však problémom, je nárast počtu hospitalizovaných, ktorých bolo ku koncu minulého týždňa v nemocniciach celkovo 715. Podľa dátových analytikov ide o doterajšie maximum v tejto vlne. „To je o 200 viac, ako predchádzajúci týždeň (17.-23. júla – pozn. Redakcie) a tento týždeň porastieme „po dereportovaní“ bližšie ku tisícke,“ informovali analytici z projektu Dáta bez pátosu na sociálnej sieti. Aktuálne je k dnešnému dňu v nemocniciach 666 pacientov. Problémom sú podľa analytikov aj PCR testy. Aktuálne vykazuje testovanie pozitivitu stabilne pod 50 percent, avšak, poukázali na prípad Taiwanu, kde po masívnom testovaní v tejto vlne vykazovali testy aj 80-percentnú pozitivitu.

“Pri testovaní ide hlavne o “diagnostické” nariadené testy symptomatických pacientov a ich blízkeho okolia. Výborný efektívny postup. Podobné Čechy už v počte pozitívnych a hlavne v počte pacientov (1200-1400) kulminujú, ak neklesajú a Slovensko nemá veľa dôvodov byť na tom odlišne. Zastavuje sa rast počtu infikovaných, poťažmo testom pozitívnych občanov. To sa prenesie do stabilizácie počtu pacientov. Ide prevažne a vo veľkej miere o seniorov +65 rokov. Slovenská letná kovidová vlna kulminuje v strede leta a v strede prázdnin. Do začiatku školského roka zostávajú viac ako 4 týždne,“ uzavreli.