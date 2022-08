Ďalšie reštrikcie v Maďarsku pre lacné pohonné hmoty: Naši susedia natankujú už len raz denne! Hrozia veľké problémy

Archívne VIDEO V Maďarsku bolo po oznámení konca tankovacej turistiky peklo: Niekoľkohodinové kolóny! Situácia sa nezlepšila ani krátko po polnoci

V Maďarsku pred parlamentnými voľbami zaviedla dosluhujúca vláda Viktora Orbána mimoriadne populárne opatrenie - na všetkých čerpacích staniciach zastropovali ceny pohonných hmôt zhruba na 1,25 eura za liter a tieto ceny lákali aj Slovákov, ktorí tankovaciu turistiku vo veľkom využívali. Veď na jednej nádrži vedeli ušetriť aj 30 eur. Na benzínkach sa tak tvorili aj hodinové rady a pre Maďarsko to znamenalo problémy so zásobovaním. Následne sa ku koncu mája zaviedli reštrikcie v podobe, že za zvýhodnené ceny môžu tankovať len domáci s maďarskými evidenčnými číslami.

Následne maďarská vláda Viktora Orbána zaviedla ďalšie obmedzenia - domáci mohli na benzínkach tankovať len obmedzené množstvo palív, a to 50 litrov na jedno tankovanie, či možnosť tankovať len pre fyzické osoby. Po novom ale maďarská vláda zavádza ďalšiu novinku, a to jedno tankovanie za deň, a to iba na najväčších sieťach čerpacích staníc, teda na MOL. Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Pre tento krok sa rozhodli z dôvodu, aby zabezpečili zásobovanie krajiny, a to, aby každý dostal palivo. „Úradnú cenu neurčuje MOL, ale legislatíva,“ dodávajú pre maďarskú televíziu RTL.

Komoditný analytik si však myslí, že toto riešenie nepomôže a vláda našich južných susedov by sa mala rozhodnúť pre koniec regulácie cien palív. „Namiesto toho, aby sa pomocou zvýšenej ceny odbúrala nadbytočná spotreba, tak sa spotreba podporovala a vyčerpali sa voľné rezervy. Tým pádom teraz pohonné látky na maďarskom trhu chýbajú,“ uviedol pre Markízu Boris Tomčiak zo spoločnosti Finlord. V opačnom prípade totiž môže dôjsť k tomu, že sa zásoby vyčerpajú a Maďari už v priebehu augusta nafty ani benzín na čerpacích staniciach nenatankujú.

„Produkčná kapacita MOLu u nafty je i pri normálnej úrovni cien nedostatočná a i v minulosti sa nafta do krajiny dovážala. V minulom týždni pritom musela hlavná rafinéria začať plánovanú odstávku kvôli každoročnej údržbe, takže ponuka nafty v Maďarsku bude v auguste extrémne nízka,“ doplnil Tomčiak s tým, že napokon sa karta môže obrátiť a Maďari radšej, ako budú riskovať, že nenatankujú, budú chodiť po pohonné hmoty na Slovensko. Zastropovanie cien palív v Maďarsku by malo platiť do konca októbra. Očakáva sa však, že už krátko po konci regulácii vyskočia ceny prudko nahor.