Koaliční lídri pred dôležitým stretnutím: Takto vidí spor OĽaNO a Za ľudí! Jasné slová

"Mrzí nás, že strana SaS sa napriek historickej skúsenosti vyhráža rozbitím ďalšej vlády, ktorej je súčasťou. Stále však existuje priestor na krok vzad a veríme, že SaS si nakoniec vyberie spoluprácu na doručovaní výsledkov namiesto úteku od zodpovednosti," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Dodal, že hnutie ešte pred zverejnením požiadaviek SaS vydalo jasné stanovisko o nesúhlase s odchodom ministra financií.

SaS už nie je súčasťou koalície, na vládu však ministri idú: Máme záujem dovládnuť, Sulíka mrzí, ako premiér reagoval na list

"Toto stanovisko naďalej platí, a tým je pre nás debata o odchode Igora Matoviča uzavretá. Otázky o menšinovej vláde považujeme v tejto chvíli za predčasné," uzavrelo hnutie. "Strana SaS ešte neodišla z vlády a veríme, že tento osobný spor si vyrieši Richard Sulík s Igorom Matovičom vzájomne akceptovateľným spôsobom. Najlepším riešením je totiž pokračovanie štvorkoalície," podčiarkla strana Za ľudí. Zopakovala, že politici by nemali zaťažovať občanov svojimi spormi, pretože tie ľudí nezaujímajú.

Oceňujem úsilie všetkých koaličných partnerov o vyriešenie krízy. To by sa však malo diať za zavretými dverami, nie v... Posted by Veronika Remišová on Sunday, July 10, 2022

"Jediným víťazom týchto sporov je Robert Fico, mafia a oligarchovia," podotkla strana. Upriamuje pritom pozornosť na potrebu riešenia celosvetovej krízy v oblasti energií a tiež na pokračujúcu vojnu na Ukrajine. Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne Matoviča. SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Pre útoky Matoviča SaS prestala opätovne chodiť na koaličné rady, vypovedala koaličnú zmluvu a očakáva do konca augusta novú.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Maarty

Chce ju prepracovať a žiada Matovičov odchod z vlády. OĽANO to od začiatku odmieta. SaS avizovala demisiu svojich ministrov, ak nedôjde k naplneniu ich požiadaviek. Matovič reagoval, že SaS v septembri povalí vládu. To Sulík odmietol a tvrdí, že odchodom liberálov z koalície nepadne vláda. Deklaroval záujem na dovládnutí kabinetu. Vyhlásil však, že SaS koalíciu opustila. Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval liberálov, aby urobili krok späť. So Sulíkom sa má stretnúť počas víkendu. Premiér sa má tiež stretnúť aj s prezidentkou.