Fico o vládnej kríze: Vidí viacero alternatív jej riešenia, vláda podľa neho však nepadne ani v TOMTO prípade

BRATISLAVA - Alternatív riešenia súčasnej situácie v koalícii je veľa. Ak by aj minister hospodárstva Richard Sulík a jeho SaS opustili koalíciu, vláda v dôsledku toho nepadne. Myslí si to líder opozičného Smeru-SD a expremiér Robert Fico. Podčiarkol, že Smer-SD ďalej zbiera podpisy pod uskutočnenie referenda za predčasné voľby.

"Za každú cenu budú chcieť ostať vo vláde," vyhlásil Fico počas víkendu s tým, že súčasná vláda si uvedomuje hrozbu žalôb a súdnych sporov, ktorým raz budú čeliť. Ak by SaS odišla z vlády, prípadná menšinová vláda by mohla mať podľa Fica podporu aj 74 či 75 poslancov. Myslí si, že liberáli nikdy nedodajú hlasy na vyslovenie nedôvery vláde.

ARCHÍVNE VIDEO Jasná VÝZVA premiéra: SaS musí urobiť krok späť! Spor Sulíka s Matoviča môže spôsobiť návrat Fica a jeho dvojčaťa

Sulík má historickú traumu z likvidácie vlád

"Sulík je mimo reality. Ak odíde do parlamentu, prestane mať akýkoľvek vplyv na chod toho, čo sa bude vo vláde diať a oni si budú v kľude vládnuť so 74 poslancami, lebo vedia, že Sulík má historickú traumu z likvidácie vlád," poznamenal líder Smeru-SD. Spor v koalícii sa opäť vyostril potom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami.

ARCHÍVNE VIDEO Parlament prelomil veto, schválil protiinflačnú pomoc v pôvodnom znení

SaS avizovala demisiu svojich ministrov

Pre útoky Matoviča SaS prestala opätovne chodiť na koaličné rady, vypovedala koaličnú zmluvu a očakáva do konca augusta novú. Chce ju prepracovať a žiada odchod Matoviča z vlády. OĽANO to od začiatku odmieta. SaS avizovala demisiu svojich ministrov, ak nedôjde k naplneniu ich požiadaviek. Matovič reagoval, že SaS v septembri povalí vládu. To Sulík odmietol a tvrdí, že odchodom liberálov z koalície nepadne vláda. Deklaroval záujem na dovládnutí kabinetu. Vyhlásil však, že SaS koalíciu opustila. Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval liberálov, aby urobili krok späť.