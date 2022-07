Pokuty za priestupky chcú zvýšiť: Zodpovednosť majú niesť už 14-roční

BRATISLAVA - Pokuty za priestupky sa majú zvýšiť. Zároveň by sa mala znížiť hranica zodpovednosti za priestupok na 14 rokov. Ministerstvo vnútra (MV) SR to avizuje v predbežnej informácii k pripravovanej novele zákona o priestupkoch.

"Na základe poznatkov získaných nielen rozsiahlymi odbornými výskumami, ale aj doterajšou praxou správnych orgánov prejednávajúcich priestupky vyvstáva potreba zvýšenia pokút za spáchané priestupky upravené v zákone," načrtol rezort.

Ďalšia zmena v zákone

Ďalšou zmenou v zákone má byť zavedenie pojmu páchateľ priestupku. Legislatívne sa majú tiež doriešiť priestupky páchané spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov. Rezort plánuje tiež zavedenie beztrestnosti v podmienkach priestupkového konania pre osoby, ktoré spáchali priestupok z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nich spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi.

Orgány objasňujúce priestupky a správne orgány prejednávajúce priestupky by tiež po novom mohli mať povinnosť oboznamovať oznamovateľov priestupkov s vykonanými opatreniami. V zákone sa má tiež doriešiť možnosť správneho orgánu vyhotoviť z priebehu ústneho pojednávania audiozáznam. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov. Pripomienkové konanie by sa mohlo začať v októbri.