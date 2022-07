Nevidíte ich, ale vedia narobiť poriadne problémy: Pozor na črevné problémy! TIETO zásady treba dodržiavať

BRATISLAVA - Obzvlášť v letnom období, ktoré sa spája s vyššími teplotami či cestovaním, môžete významne znížiť riziko ochorení z potravín dodržiavaním niekoľkých jednoduchých zásad. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) najdôležitejšie zásady prevencie spracovala do takzvaných kľúčov k bezpečnejším potravinám. Ako sa teda vyhnúť pliage, akou je salmonelóza, ktorá nás vie poriadne potrápiť? Treba dodržiavať isté zásady.

Leto je tu, no s ním aj spojené nástrahy, ktoré na nás číhajú. Medzi nimi aj rôzne ochorenia, ktoré môžeme dostať zo zle spracovaného či pokazeného mäsa. Úrad verejného zdravotníctva preto vydal odporúčania, ako sa týmto problémom vyhnúť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) najdôležitejšie zásady prevencie spracovala do takzvaných Piatich kľúčov k bezpečnejším potravinám. Jedným z nich je zásada udržiavať čistotu, a teda umývať si ruky pred manipuláciou s potravinami, umývať si ruky po použití toalety, umývať a čistiť všetky plochy používané na prípravu jedál a chrániť priestory kuchyne a jedlo pred hmyzom, hlodavcami či inými zvieratami.

„Aj keď väčšina mikroorganizmov nespôsobuje choroby, nebezpečné mikroorganizmy môžeme nájsť v pôde, vode, u zvierat i u ľudí. Tieto mikroorganizmy sa prenášajú rukami, na utierkach a náradí, predovšetkým na doskách na krájanie a aj ten najmenší kontakt ich môže preniesť do jedla a vyvolať choroby spôsobené jedlom,“ upozornila Katarína Kromerová zo sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia hygienikov. Okrem toho hygienici odporúčajú oddeliť surové potraviny od tých uvarených. A to napríklad v chladničke, ale aj z hľadiska náradia – napríklad pre surové mäso odporúčajú používať iné náradie a dosky, ako napríklad pre ovocie či zeleninu.

Rovnako odporúčajú uskladňovať jedlo v nádobách, aby sa tak zabránilo kontaktu so surovými potravinami. „Surové potraviny, predovšetkým mäso, hydina a morské živočíchy, ako aj ich šťavy, môžu obsahovať nebezpečné mikroorganizmy, ktoré sa môžu prenášať na ostatné potraviny počas prípravy jedál a skladovania,“ upozorňuje Kromerová. Ďalším kľúčom k úspechu je dôkladnosť pri varení a ohrievaní pokrmov, a to najmä pri mäsových výrobkoch. Správna tepelná úprava totiž zabíja takmer všetky nebezpečné mikroorganizmy. V týchto horúčavách by sa rovnako mali potraviny skladovať pri správnej teplote.

Pozor na niektoré mikroorganizmy

Napríklad, pri ceste z obchodu pri chladené veci bolo vhodné premiestňovať v chladiacej taške a čo najskôr uskladniť v chladničke či mrazničke. V týchto horúčavách sa neodporúča rozmrazovať potraviny pri izbovej teplote. „Mikroorganizmy sa môžu množiť veľmi rýchlo, ak sa potraviny skladujú pri izbovej teplote. Tým, že sa teplota udržiava na hodnote pod 5 ˚C alebo nad 60 ˚C, rast mikroorganizmov sa spomaľuje alebo zastavuje. Niektoré nebezpečné mikroorganizmy sa však rozmnožujú aj pri teplote pod 5 ˚C,“ konštatovala Kromerová.

A na záver by sa mali používať zdravotne bezpečné suroviny a najmä voda. Zelenina a ovocie by sa mali umývať pitnou vodou, potraviny s narušeným obalom by sa nemali konzumovať, Slováci by si mali vyberať potraviny, ktoré boli vyrobené bežnými postupmi, ako napríklad z pasterizovaného mlieka. „Suroviny, vrátane vody a ľadu, môžu byť kontaminované nebezpečnými mikroorganizmami a chemikáliami. Toxické chemikálie sa môžu vytvárať v poškodených a plesnivých potravinách. Starostlivosť pri výbere potravín a jednoduché opatrenia, ako napríklad umývanie a šúpanie, môžu znížiť riziká,“ dodala Kromerová.

Mäso treba dostatočne tepelne upraviť

Aj tieto pravidlá zabránia tomu, aby sa ľudia nakazili salmonelózou. Podľa doktorky Dagmar Gavačovej z Národného referenčného centra pre salmonelózy sa toto ochorenie najčastejšie prenáša nedostatočne tepelne upraveným kontaminovaným mäsom. A to hlavne kuracím, bravčovým, morčacím či mletým hovädzím mäsom, tepelne neupraveným mliekom či vajcami. „Okrem použitia kontaminovaných surovín a nedodržiavania správnej technológie býva pri príprave jedla príčinou nákazy aj nedodržiavanie osobnej hygieny, zanedbanie pravidiel hygieny pri používaní pracovných pomôcok, nedostatočné čistenie pracovných plôch, nesprávna manipulácia so surovinami a jedlami, ako aj ich nesprávne skladovanie. Nenechávajte jedlá, potraviny a nápoje na priamom slnku, či už pri bazéne, na terase chaty alebo v aute. Salmonely sa v potravinách dokážu množiť. Prežívajú aj pri chladničkovej teplote, dokonca i v mrazených potravinách. Ničí ich teplota 70 stupňov Celzia, pri varení sa vždy presvedčte, či ju jedlá dosiahli. Šťava správne pripraveného mäsa a hydiny musí byť číra, nie ružová,“ uviedla Gavačová.

Preto odporúča tepelnú úpravu asi pri 70 stupňoch Celzia. Príznaky sa prejavia od 6 do 72 hodín po skonzumovaní kontaminovaného jedla. „Nakazený človek máva vysokú teplotu, pociťuje nevoľnosť, zvracia, má kŕčovité bolesti brucha a časté vodnaté stolice. Nebezpečná pri salmonelóze je strata tekutín. Ťažká dehydratácia organizmu chorého si v mnohých prípadoch vyžiada hospitalizáciu a infúznu liečbu. Nezabúdajme, že zvieratká v kontaktných zoologických záhradách, zoo-parkoch, na putovných výstavách plazov a na burzách s predajom zvierat sú často bezpríznakovými nosičmi salmonel. Nie je vhodné, aby sa s nimi deti hrali bez dozoru dospelej osoby a po kontakte so zvieraťom je potrebné dokonalé umytie rúk,“ odporučila odborníčka.