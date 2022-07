Medicínsko-technickí pracovníci kritizujú vládu: Chcú byť súčasťou rokovaní o mzdách

BRATISLAVA - Medicínsko-technickí pracovníci kritizujú vládu za to, že ich nepozývajú k rokovaniam o mzdových nárokoch zdravotníkov. Podľa Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) to možno považovať za prejav zľahčovania problémov a nerovnocenné jednanie.

"SK MTP obracia pozornosť predstaviteľov štátu na veľkú nevôľu v prostredí trinástich združených zdravotníckych profesií so selektovaním zdravotníkov a s nedôvodným preferovaním stavu lekárov, sestier a záchranárov," uviedla prezidentka komory Iveta Šluchová. Poznamenala, že rovnako ako celé zdravotníctvo aj profesie medicínsko-technických pracovníkov čelia dôvodom personálnej krízy, vrátane zlých pracovných podmienok a finančného podhodnotenia.

"Vyjadrením základného rešpektu k medicínsko-technickým pracovníkom a k ich oprávneným žiadostiam je pozvať na rokovania o ich záujmoch priamo stavovskú organizáciu, ktorá medicínsko-technických pracovníkov združuje," skonštatovala Šluchová. Iný prístup možno podľa nej považovať za prejav zľahčovania problémov a vyhodnotenia riadnych zástupcov medicínsko-technických pracovníkov ako nie rovnocenného partnera. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a združuje 20.000 medicínsko-zdravotníckych pracovníkov.

Ministerstvo zdravotníctva má predložiť ponuku na zvyšovanie platov do konca týždňa

Ponuku na zvyšovanie platov má Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR lekárom predložiť do konca týždňa. Uviedol to šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Následne majú s rezortom o návrhu rokovať. "Aktuálne sme dostali prísľub, že ponuku nám predložia koncom tohto týždňa. Následne sa máme stretnúť a o návrhu rokovať," uviedol šéf odborárov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pôvodne avizoval, že platy zdravotníkov by sa mohli vyriešiť do konca júna. Do stanoveného termínu to chcel stihnúť aj minister financií Igor Matovič (OĽANO). "LOZ žiadnu oficiálnu ponuku od vlády, čo sa týka miezd, dodnes nedostalo. Oficiálna ponuka vlády nie je ani pre sestry," podotkol Visolajský. V súvislosti s platmi zdravotníkov sa s Lengvarským v piatok (1. 7.) stretla aj prezidentka Zuzana Čaputová. Minister ju podľa jej slov ubezpečil, že na rokovacom stole už leží realistický plán so scenármi zvýšenia miezd.

Visolajský pripomenul, že ak vláda nezačne konať, lekári sú pripravení podať výpovede. "Okrem miezd lekári majú ďalších sedem požiadaviek, v ktorých zatiaľ nie je praktický posun," ozrejmil. Hlava štátu vníma hrozbu hromadného odchodu lekárov ako vážne varovanie.

Ochotu podať výpoveď v polovici júna deklarovalo približne 3000 lekárov z nemocníc. Štrajkovú pohotovosť ako reakciu na situáciu v zdravotníctve vyhlásili odborári v apríli, majú osem návrhov a požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné na zlepšenie stavu nemocníc na Slovensku.