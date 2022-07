Pátranie po 17-ročnom mladíkovi sa skončilo tragicky: Alex (†17) sa už domov nevráti!

Naposledy bol 17-ročný Alex Huťa videný v pondelok 13. júna večer, kedy odišiel zo svojho miesta prechodného bydliska na neznáme miesto. Od pondelka sa nikomu neozval a nik nevie, kde sa nachádza a ako sa má.

"Odvtedy vynakladajú policajti a hasiči maximálne úsilie, aby ho našli čo najskôr. Rozsiahla pátracia akcia už prebehla v okolí Banskej Bystrice. Prepátravalo sa okolie Suchého vrchu, okolie jazera Mútne, odkiaľ policajti prešli až do obce Malachov. Nezvestného chlapca sa ale žiaľ zatiaľ nepodarilo nájsť. V pátraní preto pokračujeme naďalej," ozrejmili muži zákona. Ako ďalej vysvetlili, do akcie boli zapojení policajti poriadkovej, kriminálnej, aj dopravnej polície, policajti so služobnými psami a hasiči. Pátralo sa zo zeme, ale vďaka policajnému dronu aj zo vzduchu.

archívne video

Žiaľ, dnes policajti oznámili smutnú správu. Alex sa už domov nevráti. "Polícia dnes prijala správu o náleze tela v lesnom poraste neďaleko Banskej Bystrice. Preverovaním na mieste bolo zistené, že ide o 17 ročného mladíka, po ktorom sme intenzívne pátrali. Vzhľadom na citlivosť prípadu, nebudeme k udalosti poskytovať žiadne ďalšie podrobnosti," informovali policajti.