MIMORIADNA pátracia akcia v Banskej Bystrici: Alex (17) je nezvestný už 5. deň: Zúfalí rodičia prosia o pomoc!

BANSKÁ BYSTRICA - Už niekoľko dní sa nevrátil a nikomu neozval. Reč je o 17-ročnom Alexovi, ktorý v pondelok odišiel z miesta prechodného bydliska a odvtedy sa po ňom doslova zľahla zem. Polícia po ňom intenzívne pátra, no zatiaľ bezvýsledne. O pomoc preto opätovne žiadajú aj širokú verejnosť.

Naposledy bol 17-ročný Alex Huťa videný v pondelok večer, kedy odišiel zo svojho miesta prechodného bydliska na neznáme miesto. Od pondelka sa nikomu neozval a nik nevie, kde sa nachádza a ako sa má.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Polícia SR - Banskobystrický kraj

"Odvtedy vynakladajú policajti a hasiči maximálne úsilie, aby ho našli čo najskôr. Rozsiahla pátracia akcia už prebehla v okolí Banskej Bystrice. Prepátravalo sa okolie Suchého vrchu, okolie jazera Mútne, odkiaľ policajti prešli až do obce Malachov. Nezvestného chlapca sa ale žiaľ zatiaľ nepodarilo nájsť. V pátraní preto pokračujeme naďalej," ozrejmili muži zákona. Ako ďalej vysvetlili, do akcie boli zapojení policajti poriadkovej, kriminálnej, aj dopravnej polície, policajti so služobnými psami a hasiči. Pátralo sa zo zeme, ale vďaka policajnému dronu aj zo vzduchu. Zatiaľ však bezúspešne.

Aj z toho dôvodu sa opäť obracajú na širokú verejnosť, aby v pátraní po nezvestnom tínedžerovi pomohli. "Obraciame sa na občanov, ktorí budú mať akékoľvek informácie, ktoré nám pomôžu pri pátraní, aby zavolali na číslo 158. Každá, zdanlivo aj nepodstatná drobnosť môže prispieť k jeho záchrane!" uzavreli.