Práva komisára pre zdravotne postihnutých by sa mohli posilniť: Ochrana detí pri zásahoch polície by sa mohla zvýšiť

BRATISLAVA - Oprávnenia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím by sa mohli posilniť. Získať by mohol právo vstupovať do troch druhov konaní, a to do konania o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka. Vyplýva to z novely zákona Civilného mimosporového poriadku, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

"Ide o súdne konania, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, pretože dotknuté osoby ako účastníci konania nie sú vždy samy schopné chrániť svoje procesné a právne záujmy," ozrejmila Katarína Hatráková (nezaradená), ktorá návrh predložila. Podľa Hatrákovej ide o závažný zásah do základných práv osôb so zdravotným postihnutím, napríklad obmedzenie v spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenie slobody pohybu držaním osoby proti vôli na psychiatrii.

Schvaľovanie sudcom o tejto žiadosti môže trvať aj niekoľko mesiacov

V súčasnosti môže komisár vstúpiť do týchto konaní len v prípade, ak ho sudca priberie do súdneho konania alebo ak o to komisár sudcu požiada, prípadne ak o to požiada samotná osoba so zdravotným postihnutím alebo jej opatrovník. Komisárka pre zdravotne postihnutých Zuzana Stavrovská pripomenula, že schvaľovanie sudcom o tejto žiadosti môže trvať aj niekoľko mesiacov. Navrhovaná zmena zákona tiež podľa Stavrovskej pomôže chrániť osoby so zdravotným postihnutím, keď z rôznych dôvodov nepodajú odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktoré je v ich neprospech.

Novela by mohla umožniť komisárovi podať aj mimoriadny opravný prostriedok, akým je dovolanie a obnova konania, teda v situácii, keď už rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť. V prípade definitívneho schválenia by mohla byť nová legislatíva účinná od januára 2023.

Ochrana detí pri zásahoch polície by sa mohla zvýšiť

Novelizácia Trestného poriadku by mala chrániť deti pred šokom a stresom pri zásahoch polície. Vyplýva to z novely zákona z dielne poslankýň Národnej rady (NR) SR Kataríny Hatrákovej (nezaradená) a Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorú v stredu poslanci posunuli do druhého čítania.

"Základným cieľom návrhu zákona je zákonodarnou úpravou ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa," píše sa v dôvodovej správe.

Tri najinvazívnejšie policajné zákroky

Poslankyne podľa vlastných slov vytypovali tri najinvazívnejšie policajné zákroky, pri ktorých deti v praxi utrpeli šok a zbytočný stres. Malo ísť o situácie, keď sa zasahovalo voči ich blízkym osobám, napríklad zatknutie, zadržanie a vykonávanie domovej prehliadky. Cieľom návrhu nemá byť legislatívne sťažiť alebo zmariť výkon oprávnení podľa Trestného poriadku.

Novelizácia má zaviesť zásadu pre policajta alebo orgán vykonávajúci prehliadku, aby pri plánovaní alebo spôsobe výkonu svojich oprávnení bral ohľad na bezpečie dieťaťa. Prax podľa predkladateliek ukázala, že interné normy či Etický kódex Policajného zboru nie sú dostatočnou zárukou na dosiahnutie navrhovaného cieľa. Účinnosť navrhujú poslankyne od 1. novembra tohto roka.

Dlhodobá zdravotná starostlivosť sa upraví, jej efektívnosť sa má zlepšiť

Dostupnosť, kvalita a efektívnosť dlhodobej paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa majú zlepšiť. Priniesť to má novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili. Novelizácia definuje pojem dlhodobá zdravotná starostlivosť, ako aj pojem paliatívna zdravotná starostlivosť a ich súčasti. Prináša aj úpravu zmluvných a úhradových mechanizmov.

"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené," uviedli predkladatelia novely.

Pri definícii neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa spresňuje aj okruh zdravotných stavov, pri ktorých je nutné poskytovanie zdravotnej starostlivosti považovať za poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. "Nesplnenie aspoň jednej z podmienok definovaných zdravotných stavov nevytvára predpoklad a následne ani dôvod na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti," píše sa v návrhu. Ako neodkladná starostlivosť sa ponecháva napríklad starostlivosť poskytovaná pri pôrode.

Ministerstvo zdravotníctva SR tvrdí, že na Slovensku je nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť, preto sa stáva nedostupnou pre osoby na ňu odkázané. Predpokladá, že počas dvojročného obdobia budú získané dostatočné a relevantné údaje o dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých bude vyhodnotená kvalita tejto starostlivosti a následne upravený spôsob jej financovania bez potreby regulácie zo strany ministerstva.