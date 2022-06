VIDEO Diskusiu k Budajovi ukončili: Hlasovať o jeho odvolaní majú budúci týždeň

BRATISLAVA - Návyky medveďov chodiť k včelínom a k odpadkom nezmiznú odstrelom 100 ani 500 medveďov. Dochádzalo by k tomu aj naďalej, stále by ich ostalo dosť na vyhľadávanie nezabezpečených odpadov. Vyhlásil to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v pléne Národnej rady (NR) SR počas piatkovej diskusie k opozičnému návrhu na jeho odvolanie. Počas dvaapolhodinového vystúpenia poukázal aj na "papalášske" praktiky z čias minulých vlád, keď sa pred reguláciami medveďa uprednostňoval odstrel na výnimky.

Diskusiou k návrhu na Budajovo odvolanie poslanci ukončili piatkové rokovanie. Hlasovať o návrhu majú v budúcom týždni, podľa podpredsedu NR SR Milana Laurenčíka (SaS) to bude v utorok (28. 6.) podvečer. Poslanci sa vrátia do lavíc v utorok ráno, keď by mali pokračovať v diskusii k návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Budaj vo svojom vystúpení kritizoval aj "cieľavedomé" prikrmovanie medveďov, za ktorým stoja podľa jeho slov najmä poľovníci v snahe získať čo najväčšiu trofej.

Minister zdôraznil, že medveď vždy chodil za včelami

Za minulých vlád sa neregulovalo podľa jeho slov aj preto, že sa nezaznamenali žiadne premnoženia medveďa, keďže ich bolo menej ako desať kusov na 100 štvorcových kilometrov. "To naozaj nebol žiaden dôvod na reguláciu medveďov nejakým masovým odstrelom," povedal. Opýtal sa, ako sa môže stať, že v niektorých lokalitách ľudia hovoria, že medvede im chodia do obcí. Zdôraznil, že medveď vždy chodil za včelami a keď našiel nezabezpečené odpadky a potraviny, približoval sa k nim. "Žiaden včelár mi nepovie, že ešte nepočul, že medvede mu môžu ohroziť včelíny. Nie je nemožné rozvíjať včelárstvo a zachovať si biodiverzitu," vyhlásil Budaj.

Množenie medveďov na súčasný stav neprebehlo podľa neho za posledný rok ani za dva roky. Kolízií s medveďmi bolo podľa neho oveľa viac v 80. rokoch 20. storočia. "Odvolávať ministra za to, že sa medvede množia, je naozaj sexy, ale v mojom prípade nezmyselné," skonštatoval.

Štát v minulosti na požiadavky rôznych revírov vydával výnimky

Budaj upozornil, že štát v minulosti na požiadavky rôznych revírov vydával výnimky. "Moji predchodcovia nepripravovali reguláciu medveďa hnedého, priali si niečo iné. Chceli do svojich revírov dostať odstrely na výnimky, preto výnimiek nebolo tak veľa," povedal s tým, že úspešnosť odstrelov pri výnimkách nedosahovala ani 50 percent. Regulácia za 20 rokov nedosiahla podľa ministra ani 500 kusov. "Preto o takejto regulácii nemožno hovoriť ako o regulácii, ale ide o výnimky," povedal s tým, že výnimky si vedeli vybaviť aj ľudia s veľmi pochybnými vzťahmi. Išlo podľa neho aj o politikov, prokurátorov či sudcov. "Namiesto regulácie boli celé roky iba papalášske poľovačky," povedal.

Opozícia podľa neho straší pred ochranármi a šíri bludy, keď neponúka dostatok faktov. "Nie je možné reagovať, pretože ak si vystaviate svet zvrátene, že tí, ktorí nezištne pomáhajú, sú odsudzovaní, nedá sa k tomu nič dodať," povedal Budaj v reakcii na opozičné vystúpenia v diskusii.

Mimoriadna schôdza sa začala vo štvrtok večer

Mimoriadna schôdza sa začala vo štvrtok (23. 6.) večer, v úvode vystúpil predkladateľ návrhu Miroslav Suja (nezaradený). Hovoril o tom, že situácia s medveďom hnedým sa zhoršuje a je doslova alarmujúca. Minister Budaj podľa neho nezvláda ani ďalšie oblasti vo svojom rezorte.

Následne vystúpil aj minister financií Igor Matovič (OĽANO), predniesol stanovisko vlády. Kabinet s návrhom na odvolanie ministra nesúhlasí. Deklaruje, že pre vládu aj ministra bude prvoradá bezpečnosť občanov.

Budaj je nekompetentný minister a nemá čo robiť na svojej stoličke, tvrdí Takáč

Šéf envirorezortu Ján Budaj je nekompetentný minister a nemá čo robiť na svojej stoličke. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR Richard Takáč (Smer-SD) počas diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi. Kritizoval aj Budajovo správanie, označil ho za drzého. Odvolávať ho chcú preto, lebo nezvláda svoju funkciu. Takáč tvrdí, že minister je riadený tretím sektorom a mimovládnymi organizáciami.

"Pri manažovaní medveďa hnedého ohrozujete hlavne zdravie ľudí a životy," adresoval Takáč ministrovi životného prostredia. Poukázal na nárast stretov ľudí s medveďmi, na zranenia i úmrtie. Pripomenul premnoženie tejto šelmy na Slovensku. Hovorí o dôsledku nečinnosti za posledné roky. Podotkol pritom, že Budaj je už dva roky ministrom a nemôže sa vyhovárať na predchádzajúce vlády. "Sú určité lokality, kde medveď hnedý patrí, sú lokality, kde nepatrí," povedal Takáč s tým, že podľa toho treba situáciu riešiť. Okrem poriadneho sčítania vidí aj potrebu ďalších krokov.

Vyčítal ministrovi viaceré zlyhania, napríklad schválenie novely zákona o ochrane prírody, presun správy štátnych lesov pod ochranu prírody. Aj v tejto oblasti podľa Takáča koná Budaj v záujme tretieho sektora. Poslanec vyčíta ministrovi aj situáciu s budovaním kanalizácií a čerpaním eurofondov.

Do diskusie k odvolávaniu Budaja sa prihlásilo ďalších šesť rečníkov

Do diskusie k návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Jána Budaja sa prihlásilo ústne ďalších šesť rečníkov. Okrem nich môžu v rozprave kedykoľvek vystúpiť spravodajca i navrhovateľ. Ústne prihlásení rečníci majú podľa rokovacieho poriadku čas na vystúpenie najviac desať minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.

Počas piatka zatiaľ vystúpili v diskusii najmä opoziční poslanci, ktorí podporili návrh na vyslovenie nedôvery Budajovi. Do debaty sa chcú zapojiť aj koaliční poslanci. V diskusii vystupuje najmä Miroslav Suja (nezaradený) ako navrhovateľ. Ak majú záujem, hocikedy môžu požiadať v debate o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Pokiaľ ide o ministra, ktorý je odvolávaný, jeho rečnícky čas obmedzený nie je. Odvolávaný minister Budaj zatiaľ v diskusii nevystúpil.

Schôdza k odvolávaniu Budaja bude v piatok pokračovať až do prerokovania

Diskusia k návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Jána Budaja bude pokračovať v piatok až do prerokovania bodu. Poslanci o tom rozhodli všeobecným súhlasom.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ozrejmil, že takúto požiadavku dostal z pléna. "Môže sa nám stať, že by sme rokovali možno do 14.30 h, možno do 15.00 h," uviedol. Do diskusie je prihlásených ešte päť rečníkov ústne. Okrem nich môžu v rozprave kedykoľvek vystúpiť spravodajca i navrhovateľ.