ROZHOVOR s odborníkom na kryptomeny: Apokalypsa pre Bitcoin? Ani náhodou, do pár rokov tu máme nový rekord!

BRATISLAVA - Riziká, kolaps, neistota, zúfalstvo, prepúšťanie. Aj tieto slová sa spájajú v poslednej dobe s investovaním do kryptomien a celkovo aktuálnou náladou na trhoch v súvislosti s nimi. Je to s nimi skutočne až tak zlé, ako to vyzerá na popredných stránkach novín, alebo je aktuálny stav možné brať aj ako investičnú a možno aj lukratívnu príležitosť? Aj na to sme sa opýtali odborníka na kryptomeny, zakladateľa občianského združenia Blockchain Slovakia a investičného riaditeľa v spoločnosti Fumbi Davida Stancela. Ten sa na dnešné hodnoty nepozerá tak pesimisticky, skôr naopak.

archívne video

V rozhovore sa dozviete aj to:

či sa ešte stále oplatí investovať do kryptomien aj dnes

ako pozerá odborník na budúci vývoj ceny Bitcoinu

či Bitcoin prekoná svoj rekord z jesene 2021

na čo by mali myslieť investori - začiatočníci

Čo sa to v súčasnosti deje na trhu s kryptomenami, hlavne s Bitcoinom a obdobnými platformami? Za posledné mesiace sme totiž svedkami značného poklesu výkonnosti a ceny týchto mien. Nebol Bitcoin a podobné meny skôr založený na idei nezávislosti od ostatných akciových trhov, a že v prípade poklesu výkonnosti akcii sa tieto poklesy nebudú týkať kryptomien? Alebo sa to len hovorieva ako mýtus zo strany kritikov?

Bitcoin aj altcoiny sa v posledných týždňoch ponorili do fázy výpredajov, spôsobenej najmä makroekonomickou neistotou a snahou o stlmenie inflácie v krajinách po celom svete. Ak sa pozrieme napríklad na Spojené štáty, FED v snahe potlačiť infláciu, ktorá sa pohybuje medziročne na úrovni až 8,4 %, v priebehu posledných troch mesiacov až trikrát zvýšil úrokové sadzby, spolu o 1,5 %. Na infláciu v Európe začína reagovať ECB, ktorá ohlásila, že nasledujúci mesiac pravdepodobne dôjde k zvýšeniu základnej úrokovej sadzby o 25 alebo 50 bázickych bodov. Zvýšenie úrokových sadzieb a reštriktívna politika spôsobuje, že peniaze sú vo svojej podstate “drahšie”, s čím priamo súvisí odlev kapitálu z rizikových aktív do aktív s nižším rizikom, kam zaraďujeme napríklad vládne dlhopisy. Pokles na trhu kryptomien ovplyvnili aj ďalšie iné udalosti, ako je napríklad pád platformy Terra či problémy lendingovej spoločnosti Celsius.

Áno, je pravdou že kryptomeny ako napríklad Bitcoin boli založené na základnom princípe decentralizácie a nezávislosti, ktorej cieľom je eliminácia vplyvu centrálnych autorít. To však neznamená nezávislosť od cenového vývoja akciových trhov. Časom sa ukázalo, že s rastúcou adopciou kryptomien sa trh ako celok čoraz viac správaním podobá na akciový trh, pretože správanie investorov na trhu kryptomien je v súčasnosti dosť podobné správaniu investorov akciovom trhu.

Ako podľa vás za posledný rok vnímajú Slováci kryptomeny. Sme stále príliš konzervatívni na to, aby sme si s nimi niečo začínali, alebo už aj náš národ chápe ich problematiku a chce sa pustiť do obchodovania s nimi?

Z môjho pohľadu, ako aj na základe rôznych prieskumov vyplýva, že Slováci prejavujú čoraz väčší záujem o kryptomeny. Záujem o kryptomeny je možné pozorovať najmä u mladšej generácie investorov. Zvyčajne je hlavným investičným motívom týchto investorov špekulácia s cieľom dosiahnuť zisk a zvedavosť. Avšak je čím ďalej tým viac aj ľudí, ktorí si uvedomujú, že súčasné peniaze strácajú na hodnote, a Bitcoin môže v dlhom horizonte skutočne zastávať rolu globálnej rezervnej meny.

Čo sa to vlastne medzi novembrom 2021 a súčasným stavom odohralo? Cena Bitcoinu spadla z rekordných takmer 60-tisíc eur na 20-tisíc eur. Zohrala tu rolu aj vojna na Ukrajine? A ak áno, prečo sme neboli svedkom rovnakého poklesu počas začiatku pandémie koronavírusu, kedy sa tiež situácia ekonomicky poriadne zdramatizovala? Je medzi týmito dvomi krízami v prípade kryptomien rozdiel?

Trh kryptomien je veľmi dynamickým a flexibilným trhom, na ktorom sa toho deje naozaj veľa. Za prepadom hodnoty Bitcoinu zo 60-tisíc eur na 20-tisíc eur stojí mnoho faktorov.

Na jednej strane, o prepad hodnoty Bitcoinu sa výrazným spôsobom postarali investori, ktorí realizoval svoje zisky pri cenových maximách Bitcoinu. Na druhej strane to boli viaceré negatívne udalosti, či už išlo o pád platformy Terra s trhovou kapitalizáciou viac než 30 miliárd dolárov, ale hlavne monetárne kontrakcie a zmeny smerovania monetárnych politík centrálnych bánk.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/David L. Nemec/New York Stock Exchange via AP

Významnú úlohu v zmene sentimentu na trhu určite zohral aj otvorený konflikt na Ukrajine. Ekonomické sankcie, ktoré v podstate znemožnili ruským inštitúciám vstup na globálne finančné a platobné trhy, boli zbraňou, ktorú si zvolili spojenci Ukrajiny na čele so Spojenými štátmi. Spočiatku však existovali obavy, či sa práve kryptomeny nestanú nástrojom obchádzania sankcií zo strany Ruskej federácie. Bitcoin, ani trh kryptomien ako celok však nie je dostatočne likviditný na to, aby zabezpečil Rusku možnosť vyhnúť sa hromadným sankciám. Pretrvávajúci konflikt, ktorého vyriešenie je zatiaľ v nedohľadne však aj naďalej vnáša neistotu na finančné trhy.

Ak sa pýtate, prečo sme neboli svedkami rovnakého poklesu počas začiatku pandémie COVID, tak môžem na to odpovedať len to, že sme boli svedkami podobného prepadu. Na začiatku pandémie COVID-19 sa Bitcoin vtedy v priebehu jedného kalendárneho mesiaca medzi februárom a marcom prepadol z hodnoty 9500 eur až na hodnotu 4400 eur, čo je pokles o vyše 50 %. Obavy z pandémie boli naozaj vysoké a lockdowny a prerušenie dodávateľských reťazcov po celom svete si následne vyžadovalo monetárnu expanziu a podporu ekonomiky zo strany centrálnych bánk. Aj vďaka tomu Bitcoin, Ethereum či rôzne akciové indexy dosiahli svoje historické cenové maximá.

Niektorí "prognostici" z tejto brandže si myslia, že zďaleka nejde o koniec Bitcoinu a že mena môže vystreliť ešte nad rekord 60-tisíc eur. Padli už dokonca aj sumy ako 400-tisíc eur za jeden Bitcoin do 4 rokov. Ako vidíte budúcnosť Bitcoinu a vývoj tejto meny vy?

V žiadnom prípade si nemyslím, že by malo ísť o nejaký “koniec Bitcoinu”. Osobne si myslím, že prekonanie doterajšieho cenového maxima je otázkou maximálne 2-3 rokov, pričom si viem predstaviť hodnotu Bitcoinu potenciálne aj nad 100 000 eur. Všetko to však bude závisieť od globálnej adopcie a záujmu o kryptomeny, ako aj od situácie na globálnych finančných trhoch.

Prečo by sa mali občania spoľahnúť na platbu a život s investovaním do Bitcoinov? Neodrádza ich od toho práve súčasná situácia, keď vidia, že niektorí v zahraničí pre poklesy na burze dokonca prichádzajú o prácu?

Sektor kryptomien je ako akýkoľvek iný sektor citlivý na trhové cykly a na vývoj makroekonomických premenných. Škrty a prepúšťanie v niektorých spoločnostiach pôsobiacich v sektore kryptomien súvisí so spomalením obchodovania, keďže objemy obchodov na trhu aktuálne veľmi kolíšu a modely jednotlivých krypto búrz sú spravidla postavené na výnosoch z poplatkov. Ak chcú tieto firmy ostať ekonomicky zdravé a prežiť aj ťažšie situácie na trhoch, musia uskutočňovať rôzne kroky v snahe optimalizovať svoje prevádzkové náklady.

Každopádne platí, že kryptomeny poskytujú v dlhodobom horizonte, zaujímavú investičnú príležitosť, práve pre ich fundamentálne technologické inovácie, ktoré budú mať vplyv na dizajn a infraštruktúru internetu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Gettyimages.com

Beriete investovanie do Bitcoinov ako akýsi "tretí pilier" na úspory do budúcnosti, kde len hromadíte Bitcoiny, alebo je lepšie tieto Bitcoiny takpovediac "točiť" pre lepší profit z nich?

Uskutočňovať denný trading s kryptomenami si vyžaduje určité odborné schopnosti a skúsenosti, a okrem toho ide o veľmi stresujúcu a časovo-náročnú aktivitu. Samozrejme, trading môže byť ziskovejšou stratégiou, ktorá so sebou však nesie aj oveľa vyššie riziká.

Ja osobne preferujem stratégiu “Buy and HOLD”, teda nákup aktív a ich dlhodobé držanie s cieľom ich predaja v budúcnosti. Táto stratégia je určite vhodnejšia pre začínajúcich a pasívnych investorov, ktorí si pravidelne sporia v kryptomenách.

Prečo sú Bitcoiny tak závislé od toho, ako sa dnes "vyspí" napríklad Elon Musk a čo napíše na Twitter? Ako je možné že muži s podobným menom majú na vývoj ceny Bitcoinu taký silný vplyv?

Najmä po tom, čo Tesla minulý rok ohlásila nákup Bitcoinu v hodnote 1,5 miliardy dolárov bol vplyv Elona Muska na Bitcoin a trh kryptomien ako celok veľmi silný. Elon je nepochybne veľký vizionár, a prostredníctvom svojho Twitter účtu ma vplyv na milióny investorov.

Mnoho investorov však časom pochopilo, že jeho tweety ohľadom kryptomien pomáhajú plniť hlavne jeho úmysly a ciele. Investori tak časom začali “ignorovať” jeho tweety a jeho vplyv na cenu Bitcoinu sa tak v priebehu roka výrazne zmenšil. V tomto prípade môžeme povedať, že trh ako celok sa stal “racionálnejším” a investori vytriezveli z eufórie okolo Elona Muska.

Galéria fotiek (4) Elon Musk

Zdroj: SITA/AP

Jeho vplyv sa z časti presunul na meme kryptomenu Dogecoin, na ktorú má v súčasnosti oveľa silnejší vplyv ako na Bitcoin. Zároveň platí, že podobný fenomén vplyvu veľkých osobností platí aj v iných sektoroch. Nebolo to tak dávno kedy Cristiano Ronaldo na tlačovke len posunutím plechovky Coca Coly znížil akcie firmy o pár percent.

História hovorí, že rast ceny nikdy nie je taký strmý, ako jej pád. Ako dlho budeme podľa vás čakať na nový cenový vrchol Bitcoinu (viac ako 60-tisíc eur)? Dočkáme sa ho vôbec?

Nikto nevie s presnosťou určiť, akým spôsobom sa bude situáciu na trhu vyvíjať a ani kedy je možné očakávať nové cenové maximum Bitcoinu. Faktorov, ktoré ovplyvňujú situáciu na trhu, je nespočetne mnoho. Dopyt a ponuka, monetárne smerovanie centrálnych bánk, pandémia COVID-19 či vývoj geopolitických konfliktov však budú s najväčšou pravdepodobnosťou najvýraznejšie ovplyvňovať situáciu na finančných trhoch v najbližších mesiacoch.

Myslím si však, že najneskôr po ďalšom Bitcoinovom halvingu sa dočkáme nového cenového maxima. Halving je proces, ktorý každých 210 000 blokov (zhruba každé 4 roky) znižuje počet novo-vyťažených Bitcoinov o polovicu. Každý halving výrazným spôsobom zvyšuje vzácnosť Bitcoinu.

Popri mene Bitcoin tu máme ešte ďalšieho "hráča" pod menom Ethereum. Aj ten si však teraz zažil šokový pokles. V čom je medzi týmito dvomi menami rozdiel a prečo ma význam investovať do meny Ethereum, keď už čosi podobné na trhu máme? O čo vlastne všetky tieto Ethereum, Dogecoiny atď. súťažia? Je to investor / zákazník?

Kryptomeny Bitcoin a Ethereum zvykne verejnosť porovnávať predovšetkým kvôli tomu, že ide o dve najväčšie a najsilnejšie kryptomeny. Motivácia, ktorá stála za vznikom týchto kryptomien je však v skutočnosti výrazne odlišná. Zatiaľ čo vznik Bitcoinu bol motivovaný vytvorením alternatívneho menového systému s vlastnou deflačnou menou, do ktorého nebude môcť zasahovať žiadny ústredný orgán, Ethereum vzniklo skôr ako globálna výpočtová platforma, na ktorej môžu vývojári z celého sveta stavať rôzne decentralizované aplikácie, ktoré svojimi funkcionalitami častokrát pripomínajú služby z tradičného finančného sveta.

Ak sa pozrieme na meny Bitcoin a Ethereum, Bitcoin sa používa primárne na prenos a uchovanie hodnoty, zatiaľ čo Ethereum sa primárne používa na úhradu poplatkov súvisiacich s výpočtovými operáciami v sieti. To znamená, že menou Ether používatelia platia napríklad za interakciu s decentralizovanými aplikáciami. Logicky, čím viac bude používateľov týchto decentralizovaných aplikácií, tým bude vyšší dopyt po mene Ether, ktorá sa tak bude stavať vzácnejšou.

Samozrejme, všetky platformy, či už je to Bitcoin, Ethereum alebo iné smart kontraktové platformy, súťažia o pozornosť konečného spotrebitela. Napríklad, pri smart kontraktových platformách (Etheruem, Cardano, Solana…) je tento boj založený na tom poskytnúť používateľom aplikácií čo najlepšiu používateľskú skúsenosť pri čo najnižších transakčných poplatkoch.

Mohlo by sa stať, že Bitcoin už nebude líder, ale v cene ho jedného dňa predbehne napríklad Ethereum?

Táto situácia je hypotetický možná, no pri súčasnej sile a dôvere v Bitcoin zo strany investorov je pravdepodobnosť “flippeningu” nízka. V blízkej dobe podobnú situáciu neočakávam. A treba samozrejme zdôrazniť, že podstatná nie je jednotková cena, ale celková trhová kapitalizácia.

Na záver by som sa vás chcel aj pre našich čitateľov opýtať, či máte nejaké zásady pri investovaní do kryptomien, na ktoré by možno začiatočníci ale aj niekoľkomesační investori mali myslieť?

Pri investovaní do kryptomien je v prvom rade dôležité riadiť sa zlatým investičným pravidlom, ktoré hovorí “investuj len to, čo si môžeš dovoliť stratiť”. Kryptomeny sú vo všeobecnosti považované za veľmi rizikové, a preto by si každý investor mal dvakrát premyslieť, akú čiastku chce alokovať práve do kryptomien a dôkladne zvážiť aj riziká súvisiace s touto investíciou.

Investorom odporúčam investovať len do overených a vysoko likviditných kryptomien so silným fundamentálnym základom. Aktív na trhu je už dnes obrovské množstvo, no je pravdepodobné že až 95 % z nich s vysokou pravdepodobnosťou časom zanikne. Začínajúcim investorom odporúčam na začiatok nakúpiť si Bitcoin a Ethereum, neskôr v rámci diverzifikácie možno vyskúšať aj zopár exotickejších aktív z TOP 100 kryptomien na trhu.

Myslím si, že je veľmi dôležité pri investovaní do krypta ostať racionálny. Vzhľadom na to, že výkyvy na trhu kryptomien sú zvyčajne oveľa vyššie než na tradičnejších trhoch, je dôležité najmä pri cenových prepadoch zachovať si chladnú hlavu. Nemá žiadny zmysel predávať aktíva pri prepadoch v strate. Prepady sú skôr príležitosťou, ako rozšíriť svoje portfólio, poprípade si znížiť priemernú nákupnú cenu.