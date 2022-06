Veľká reforma sa blíži! Lengvarský predstavil ROZDELENIE nemocníc: Čakacie lehoty sa môžu skrátiť, má to však háčik

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva predstavilo ďalší krok v reforme nemocníc. Zaradenie nemocníc do jednotlivých úrovní sa síce dozvieme až po komunálnych voľbách, no teraz sú známe podmienky, ktoré budú musieť nemocnice splniť. Rovnako rezort predstavil rozdelenie do piatich kategórií. Známe sú už aj dlhoočakávané čakacie lehoty.

Zaniknúť by podľa rezortu nemala ani jedna z nemocníc a čakacie lehoty by sa mohli skrátiť ešte viac. Ide o čas, za ktorý sa pacient dostane na ten, ktorý zákrok alebo operáciu. Reforma je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Jednotlivé úrovne nemocníc musia spĺňať isté podmienky

"Každá nemocnica bude poznať svoj rozsah poskytovanej ústavnej starostlivosti, svoje technické vybavenie, personálne zabezpečenie, a tak bude pacient s príslušnou diagnózou hospitalizovaný presne tam, kde patrí a kde mu vedia najlepšie pomôcť," vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Vyhláška definuje podmienky, ktoré by mali jednotlivé úrovne nemocníc spĺňať. "To znamená, aká starostlivosť sa bude v akom ústavnom zariadení poskytovať, minimálne počty výkonov, personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, maximálne čakacie doby, indikátory kvality a iné podmienky a požiadavky na jednotlivé úrovne, ktoré budú musieť nemocnice spĺňať," spresnil rezort.

Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy zdravotných výkonov, najmä invazívnych operačných zdravotných výkonov, koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú zdravotnícki pracovníci potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. "Cieľom navrhovanej právnej úpravy je taktiež primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej starostlivosti," uvádza sa v návrhu.

Rozdelenie do piatich kategórií

Ministerstvo upustilo od pomenovania nemocníc na národné, komplexné či komunálne a budú označené len číselne. Zaradené budú do jednej z piatich úrovní, pričom piata úroveň je najvyššia a prvá úroveň najnižšia. Najviac bude nemocníc prvej a druhej úrovne. Každá nemocnice bude poskytovať komplexnú starostlivosť, ale bude rozlíšená z pohľadu toho, čo v nej bude poskytované a čo nie, teda z pohľadu typu alebo náročnosti výkonov.

Čím vyššiu úroveň bude nemocnica mať, tým náročnejšiu zdravotnú starostlivosť bude poskytovať. Pre každú úroveň budú určené programy. Tie sa budú deliť na povinné, doplnkové a nepovinné, to znamená, čo má byť v ktorej nemocnici poskytnuté. Vo vyhláške je teda zoznam 63 programov (povinné, doplnkové alebo nepovinné) a definovaných je aj 1460 medicínskych služieb.

Konkrétne zaradenie nemocníc bude známe po komunálnych voľbách

Pre každý program sú stanovené indikátory kvality (je ich 540), špeciálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie. Vyhláška tiež stanovuje minimálne počty výkonov či čakacie doby pre medicínske služby. Komplexný materiál má byť v najbližších dňoch zaradený do medzirezortného pripomienkového konania.

Zatiaľ nie je známe, ktoré nemocnice budú patriť do akej úrovne, no rezort má pripravené analýzy. Aktuálne sa bude vyhodnocovať to, ako spĺňajú podmienky. Kompletný zoznam rozdelenie nemocníc do konkrétnych úrovní sa má predstaviť do konca roka, teda až po komunálnych voľbách. Metodika vyhodnotenia siete a prvé vyhodnotenie siete by malo byť známe do konca júna 2023, príprava nemocníc a zdravotných poisťovní na OSN do 31. 12. 2023 a zahájenie poskytovania ZS podľa podmienok novej siete od roku 2024.

Čakacie lehoty budú v rozmedzí od siedmich dní do roka

Podmienky pre nemocnice vrátane čakacích lehôt zverejnilo ministerstvo vo vyhláške, ktorá je aktuálne v pripomienkovom konaní. Niektoré čakacie lehoty sa ešte môžu zmeniť i skrátiť. Pacient by mal presne vedieť, kedy najneskôr sa dostane na operáciu, ktorú potrebuje. Aplikovať by sa mali začať od januára 2024. V prílohe 13 vyhlášky, kde sú čakacie lehoty zadefinované, sú jednotlivé zákroky rozdelené do skupín a pri každej je uvedená doba čakania.

Celkovo budú vytvorené čakacie lehoty pre 614 medicínskych služieb a budú definované v rozmedzí od 7 do 365 dní. Ostatné medicínske služby sa budú považovať za akútne a musia byť vyriešené bezodkladne. Ak sa čakacia lehota nedodrží, pacient bude mať nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Na zložité operácie na krku budete napríklad čakať 90 dní, na pokročilé operačné výkony na nose a nosovej dutine 180 dní, na laserové ošetrenie sietnice 30 dní, infekcie a zápaly oka vám ošetria do 10 dní, iné ochorenia oka do 15 dní, na operačné výkony na žalúdku či výmenu kĺbu si počkáte rok. Kompletný ZOZNAM čakacích lehôt nájdete vo vyhláške v prílohe 13.

Čakacie lehoty budú určené len pre zákroky, ktoré sa robia v nemocniciach. Transplantácie srdca, obličky, pečene alebo pľúc sa berú ako akútne, pri nich teda nie je stanovený žiadny limit a majú byť urobené hneď, ako je to možné.

Reforma nemocníc

Reformu nemocníc prijal parlament vlani. Nemocnice sa tak rozdelia na viacero úrovní. Úrovne nemocníc, programov a medicínskych služieb budú po novom rozdelené do kategórií a označené ako V. úroveň, IV. úroveň, III. úroveň, II. úroveň a I. úroveň, pričom V. úroveň predstavuje najvyššiu a I. najnižšiu. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Ministerstvo zdravotníctva už v minulosti viackrát zdôraznilo, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na iný typ starostlivosti.