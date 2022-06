NBÚ varuje pred zvýšeným rizikom kybernetických útokov na Slovensku: MO eviduje ich nárast

Ako vysvetľuje NBÚ, pokračujúca vojna na Ukrajine je príznačná nielen devastujúcimi fyzickými útokmi Ruska na infraštruktúru a obyvateľstvo Ukrajiny, ale aj kontinuálnymi kybernetickými útokmi na infraštruktúru Ukrajiny, ako aj členských štátov Európskej únie a NATO, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

"Národné centrum kybernetickej bezpečnosti preto vyhodnocuje riziko kybernetických bezpečnostných útokov na infraštruktúru prevádzkovateľov základných služieb a prvkov kritickej infraštruktúry ako veľmi vysoké," skonštatoval úrad.

Na zníženie rizika kyberútokov odporúča NBÚ vykonať preventívne bezpečnostné opatrenia. Ide napríklad o zvýšený monitoring sietí a systémov, kontrolu prístupu tretích strán či zákaz všetkých portov a protokolov, ktoré nie sú potrebné na prevádzku sietí, systémov a služieb. Preveriť treba aj účinnosť zálohovacieho manažmentu a aktualizovať procesy riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov. Všetky rady nájdu používatelia na webovej stránke sk-cert.sk.

Počet kybernetických útokov na infraštruktúru MO sa zvýšil o tretinu

Počet kybernetických útokov na infraštruktúru Ministerstva obrany (MO) SR sa medzi rokmi 2020 a 2021 zvýšil o tretinu. Uviedol to minister Jaroslav Naď (OĽANO) po prerokovaní Správy o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) za rok 2021. Parlament správu prebral v utorok na neverejnej časti schôdze. Naď tiež informoval, že vzhľadom na nedávne vyhostenie ruských diplomatov eviduje VS zmenu realizácie záujmových aktivít ruských spravodajských služieb u nás. Minister spresnil, že zintenzívnenie kybernetických útokov zaznamenalo centrum pre kybernetickú obranu vojenského spravodajstva. Primárne išlo podľa neho o útoky z Ruska, Číny, Iránu a KĽDR.

Ruské spravodajské služby to majú na našom území podľa Naďa komplikovanejšie vzhľadom na nižší počet spravodajských dôstojníkov. "Na druhej strane, nebuďme naivní, spolupracovníkov ruských alebo čínskych spravodajských služieb je na Slovensku stále veľmi veľa," podotkol. Naď pripomenul, že VS rieši snahy o získavanie utajovaných informácií z ministerstva obrany aj iných štátnych inštitúcií, takisto hybridné pôsobenie, ako je propaganda či šírenie dezinformácií.