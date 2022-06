Matovič chce spojiť vyššie dane s platmi učiteľov: Robí z nich rukojemníkov! SaS vydieračské praktiky odmieta

Informoval o tom po pondelkovom rokovaní s vedením Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). Avizovaný protest podľa predsedu OZPŠaV Pavla Ondeka zatiaľ neodvolávajú. "Zatiaľ nie je nič dohodnuté," podotkol. Ak by Matovičov návrh na zvýšenie platov prešiel s tým, že bude obsahovať požadované desaťpercentné navýšenie platov pre zamestnancov školstva od 1. júla, odborári budú žiadať tripartitnú dohodu.

Peniaze tu sú, naša požiadavka bola 100 miliónov

"Peniaze tu sú, pokiaľ sa vláda dohodne, že ich chce do školstva dať," myslí si Ondek. Poukázal pritom na zvýšené príjmy štátu vzhľadom na infláciu a vyššie ceny. "Naša požiadavka bola 100 miliónov eur, ale pokiaľ štát rozhodne o ďalších veciach, čo sa týka daní, to je rozhodnutie odborníkov a politikov," poznamenal.

SaS odmieta vydieračské praktiky Matoviča

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta vydieračské praktiky ministra financií. Liberáli tvrdia, že Matovič si berie učiteľov za rukojemníkov a spája ich s vyššími daňami. Doplnili, že opakovane vetujú vyššie dane a vyzývajú premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby konečne zasiahol. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.

"Napriek tomu, že predseda školských odborov Pavel Ondek po rokovaní s ministrom financií uviedol, že navýšenie platov pre učiteľov o desať percent by sa dalo financovať z daňových nadpríjmov, Igor Matovič si berie učiteľov za rukojemníkov a spája ich s vyššími daňami," uviedla SaS vo svojej reakcii. Doplnili, že liberáli opakovane vetujú vyššie dane a spravia to aj tentokrát. Liberáli vyzývajú premiéra, aby konečne zasiahol. "Ak má byť školstvo prioritou pre vládu, tak Eduard Heger musí zabezpečiť, aby minister financií bez výhovoriek podpísal navýšenie platov učiteľov," dodala SaS.

Gröhlinga mrzí, že Matovič si opäť robí z učiteľov rukojemníkov

Ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) mrzí, že šéf rezortu financií Matovič si opäť robí z učiteľov rukojemníkov a z platov učiteľov robí divadlo, aby zakryl rozvrat verejných financií. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že podľa jeho slov by stačilo nerobiť unáhlené balíčky za 1,3 miliardy eur a už teraz mohli byť platy o desať percent zvýšené.

"Platy v školstve sa dajú bez problémov zvýšiť vďaka nadvýberu daní. Netreba na to pochybné dane z ropy či alkoholu, ktorých výnos nevie vôbec nikto nevie predpovedať," uviedol minister školstva. Ako príklad uviedol, že Matovič avizoval, že daň z ropy prinesie 300 miliónov eur a jeho analytici hovoria o 25 miliónoch. "Čiže zvýšenie platov by bolo buď 16,6 percenta alebo 1,4 percenta. Čo je teda značný rozdiel," povedal.

Podľa slov ministra školstva pre toto odkazovať školstvo na pochybné dane z alkoholu, tabaku či ropy je nezmysel. "Sám minister financií totiž nevie odhadnúť ich výnos. Predstavitelia školských odborov dnes jasne potvrdili, že ich informoval rezort financií, že už teraz máme v štátnom rozpočte nadpríjem okolo 370 miliónov eur. To postačuje na zvýšenie platov učiteľov," poznamenal Gröhling. Šéf rezortu školstva považuje za nesystémové a nezodpovedné najprv minúť 1,3 miliardy eur na sociálne balíčky, a potom odkazovať školstvo na pochybné dane, "o ktorých vôbec nevieme, čo prinesú do štátneho rozpočtu." Poukázal na to, že už teraz je dostatočný nadvýber, ktorý vie zabezpečiť zvýšenie platov učiteľov.

Matovič sa neštíti vťahovať učiteľov do svojich politických hier

Minister financií sa neštíti vťahovať učiteľov do svojich odporných politických hier namiesto toho, aby im okamžite zvýšil platy. V reakcii na jeho návrh to uviedla mimoparlamentná strana Hlas. "Igor Matovič nie je bojovník proti mafii, ale obyčajný výpalník. Podmieňovanie zvýšenia platov učiteľov ich zapojením sa do boja proti (ministrovi hospodárstva, pozn. red.) Richardovi Sulíkovi je nielen neprijateľné, ale vyslovene odporné," povedal poslanec Národnej rady SR a generálny manažér Hlasu Matúš Šutaj Eštok.

Ako dodal, nabudúce bude zrejme žiadať, aby lekári a sestry ako podmienku zvýšenia platov verejne požiadali o odchod ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, v ktorom je podľa jeho slov Matovič takisto v spore. Matovič podľa Hlasu-SD pokračuje v rozdeľovaní národa neuveriteľne devastačným spôsobom. "Zaťahuje do svojich osobných sporov všetky zložky spoločnosti, ktoré majú z princípu ostať apolitické. Rozoštváva ľudí medzi sebou, zneužíva svoje postavenie ministra financií, výrazne prekračuje všetky svoje ústavné kompetencie a je dnes najväčšou hrozbou pre demokraciu na Slovensku," uzavrel Šutaj Eštok.