Halgašová sa obula do Matoviča: Ďalší pozdrav pre ministra financií! Odfotený školský obed, čo to je?

BRATISLAVA – Je to oficiálne. Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala tzv. prorodinný balíček z dielne ministra financií Igora Matoviča. Jej rozhodnutiu však predchádzali dlhé debaty ako s odborníkmi, tak aj s dotknutými stranami. Proti balíčku zbrojili aj viacerí koaliční poslanci. Liberálka Jarmila Halgašová však Matovičovi posiela jasné odkazy – a to školské obedy, ktoré dostávajú žiaci v rôznych kútoch Slovenska! Čo na to ministerstvo?