Hra o čas? Rodiny sa Matovičovho balíka dočkajú až po podpise prezidentkou, tá povolala na pomoc odborníkov

BRATISLAVA - Politický nátlak, hra o čas, podpis prezidentky a mnohé iné faktory, ktoré hrajú významnú rolu pri schvaľovaní prorodinného balíčka Igora Matoviča (OĽaNO) sú teraz ostro sledované. Napriek tomu, že hnutie obyčajných ľudí už pristúpilo aj ku teatrálnemu foteniu detského kočíka pred prezidentským palácom, Zuzana Čaputová sa s podpisom tohto kontroverzného návrhu zákona veľmi neponáhľa. Skôr sa rozhodla osloviť odborníkov. Politológovia toto rozhodnutie chápu, no na druhú stranu, jej vzťah s Matovičom to ešte viac rozštiepi.

Opodstatnená kritika a odmietavý postoj ministerstva financií

Od ekonómov, koaličnej SaS a dokonca aj renomovaných kritikov sme počul prevažujúce negatívne ohlasy na tento balíček. Aj keď rodina má v prípade schválenia takéhoto zákona získať 200 eur na dieťa mesačne, dlho sa tešiť nemusia. Peniaze na financovanie tohto balíka totiž ministerstvo financií hľadalo aj v samosprávach, ktoré tak ročne prídu o značnú časť príjmu.

Viacerí odborníci predpokladajú, že toto sa prejaví na vyšších poplatkoch na mestských a obecných úrovniach v rozličnom segmente. Matovičov rezort však odmieta, že by ukrátilo samosprávy o rozpočet. Ministerstvo si naopak myslí, že príjmy samospráv budú aj po zavedení balíka vyššie oproti pôvodne rozpočtovaným. Podľa nich vzrastú na 3,53 miliardy eur. V ďalších rokoch aj po zavedení tohto zákona vraj porastú podľa príjmy samospráv na 3,58 miliardy v roku 2023, 3,60 miliardy v roku 2024 a 3,87 miliardy v roku 2025.

Teatrálny kočík pred palácom

Balíček je momentálne vo fáze pred podpisom prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Tento balíček schválil parlament a poslal ho na stôl práve do prezidentskej kancelárie, ktorá sa však s jeho podpisovaním vôbec neponáhľa. Dá sa očakávať, že je to aj preto, že hlava štátu vypočula kritiku samospráv, ZMOS-u a iných inštitúcií, ktoré filozofiu a financovanie balíčka odmietajú.

OĽaNO však zareagovalo teatrálnou akciou, pri ktorej pred prezidentský palác doviezli detský kočík v hnedej farbe, na ktorom nepriamo stojí to, že by Čaputová rozhodne nemala naťahovať čas a balíček by mala rodinám schváliť. Hnutie hovorí o akomsi finále, pri ktorom sa už čaká len na Čaputovej podpis a dochádza tak k akémusi politickému a časovému nátlaku na prezidentský palác.

Prezidentka má čas, zavolala si odborníkov a v hre je aj Ústavný súd

Ako to už pri zákonoch býva, prezident ich síce podpísať nemusí a jeho veto môže byť na konci dňa aj tak parlamentnom prelomené, no v hre je ešte iná vec. Podobne ako pri referende zo strany opozície, aj tu môže hlava štátu zakročiť tak, že dá zákon posúdiť na odborný názor Ústavnému súdu, ktorý nakoniec môže celý zákon zastaviť a poslanci by ho museli prepracovať.

Pochybnosti totiž vytvára aj tá časť schvaľovania zákona, ktorá sa odohrala v parlamente - skrátené legislatívne konanie, ktorého opodstatnenosť je aj napríklad podľa koaličnej SaS otázna. Dokonca to nazvali "hrubým znásilnením legislatívneho procesu".

Okrem toho má aj počas dnešného dňa prezidentka plný program a od predpoludnia ohľadom balíka rokuje s odborníkmi. Prezidentka totiž prijme sociálnych partnerov, predstaviteľov samosprávy ako aj zástupcov pro-rodinných organizácií. O 11:00 to bude prijatie sociálnych partnerov (KOZ, JDS, RÚZ, AZZZ, APZD) o 13:30 prijatie predstaviteľov samosprávy (SK8, ZMOS, ÚMS) a o 15:00 prijatie zástupcov pro-rodinných organizácií.

Stretnutie s odborníkmi aj ako krytie voči útokom Matoviča

Názor na to, ako postupuje prezidentka nám poskytol aj politológ Michal Cirner. "Chce sa poradiť s čo najširším spektrom odborníkov, sociálnych partnerov a podobne pred rozhodnutím či bude balíček vetovať alebo ho podpíše. Osobne sa domnievam, že toto stretnutie je v istom zmysle aj krytím pre prezidentku, ktorá očakáva útok z koalície a najmä od Igora Matoviča, ak bude balík vetovať, pretože sa očakáva, že aj po prelomení veta by balíček skončil kvôli prezidentke na Ústavnom súde. Organizácie, ktoré boli k prezidentke pozvané totiž s balíčkom nebudú súhlasiť a budú ho kritizovať," vysvetľuje si aktuálne dianie Cirner.

Ten očakáva, že prípadné neschválenie alebo posunutie balíčka na Ústavný súd bude Matovič napriek tomu brať osobne tak, ako aj všetko doteraz. Môže to zrejme ešte viac pokaziť vzťah medzi ním a hlavou štátu. "Ten vzťah nie je dobrý a ani dobrý nebude, pani prezidentka si je vedomá, že napríklad pri opätovnej kandidatúre by nemohla počítať s podporou Igora Matoviča a OĽaNO, a preto je v podstate jedno čo prezidentka urobí. Aj keby zákon podpísala, priazeň Igora Matoviča nezíska, ale čo je najpodstatnejšie, ani sa o jeho priazeň neuchádza," myslí si odborník.