Na Srí Lanke môže vypuknúť závažná humanitárna kríza: Pomoc potrebujú milióny tamojších obyvateľov

ŽENEVA - Organizácia Spojených národov v piatok upozornila, že ekonomické problémy na Srí Lanke môžu vyústiť do závažnej humanitárnej krízy. Dodala, že pomoc v tejto chvíli potrebujú milióny tamojších obyvateľov, píše agentúra AFP.

"Obávame sa, že táto situácia by sa mohla zmeniť na ozajstnú humanitárnu krízu, preto robíme všetko preto, aby sme to vyriešili," uviedol hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Lärke. Život na Srí Lanke sa podľa AFP stal pre bežných obyvateľov utrpením. Spôsobujú to najmä každodenné výpadky elektriny, dlhé rady na benzínových pumpách a rekordná inflácia, ktoré túto ostrovnú krajinu sužujú už mesiace.

UNICEF sa snaží pomôcť najmä deťom

Podľa Lärkeho nemá mnoho Srílančanov prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu a nemôže si dovoliť ani dostatok jedla. Zástupca Detského fondu OSN (UNICEF) na Srí Lanke Christian Skoog podotkol, že v krajine trpelo 17 percent detí podvýživou ešte pred vypuknutím krízy. Dodal, že UNICEF sa snaží pomôcť najmä 56.000 deťom, ktoré na Srí Lanke trpia závažnou akútnou podvýživou.

Výzva na solidaritu so Srí Lankou

Svetová organizácia ostatné krajiny vyzvala na solidaritu so Srí Lankou a požiadala o finančnú pomoc, keďže podľa vlastných odhadov potrebuje 47 miliónov dolárov, aby dokázala pokryť okamžité potreby 1,7 milióna najzraniteľnejších obyvateľov ostrova.