Súdna rada zaujme stanovisko: Boli kroky elitných policajtov nezákonné? Rozpory vo vyjadreniach, jasné slová Mazáka!

BRATISLAVA - Predseda Okresného súdu Bratislava III, ktorého sudkyňa Iveta Halvoňová rozhodovala o väzbe pre kajúcnikov Ľudovíta Makóoa a Borisa Beňu, predložil Súdnej rade podnet na zaujatie stanoviska, podľa neho, k nezákonnému postupu orgánov činných v trestnom konaní. Podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana však vo veci niečo smrdí. V stredu mala Súdna rada k celej veci zaujať jasné stanovisko. To sa však nakoniec po dlhých hodinách rokovania nestalo.

Súdna rada rokovala tradične po mesiaci, pričom v programe mala celkovo 19 bodov. Ten o spornej návšteve príslušníkov NAKA-východ na Okresnom súde Bratislava III, kde žiadali spis ku kajúcnikom Ľudovítovi Makóovi a Borisovi Beňovi aj s utajovaným dokumentom, bol 17-ty v poradí. Po dlhých 11-tich hodinách (od 9 hodiny ráno do 20. hodiny večer) však dospeli k záveru, že bod rokovania odročia. Za to, aby sa rokovanie presunulo na jedno z najbližších rokovaní Súdnej rady, pravdepodobne na jún, hlasovali všetci prítomní členovia.

Dôvodom bolo, že Súdna rada nevedela prijať jednoznačný názor týkajúci sa toho, či môže, alebo nemôže vydať stanovisko k danému prípadu. Mnohí členovia rady okrem toho požadovali dodanie vyjadrení Generálnej prokuratúry, Inšpekcie ministerstva vnútra, či Národného kontrolného úradu, na základe ktorých by stanovisko mohli prijať a priniesli by do prípadu viac svetla. Tie má na najbližšie rokovanie Súdnej rady, na ktorej sa bude preberať odročený bod, zabezpečiť predseda Súdnej rady Ján Mazák.

Kolíková: Vecou sa zaoberám

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa zaoberá reakciou predsedu Okresného súdu (OS) Bratislava III Romana Fitta na postup vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády. Príslušníci NAKA-východ sa mali 25. apríla dožadovať na súde spisu obvinených Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu.

Ministerka situáciu hodnotí z dvoch pohľadov. "Prvý je procesno-právny. Ako prebiehal celý úkon zo strany orgánov činných v trestnom konaní a či boli alebo neboli splnené podmienky na vydanie listiny. A k tomu si dovolím sa nevyjadrovať," podotkla. Predpokladá, že môžu existovať prípady, keď má vyšetrovateľ priestor, aby zaistil veci aj na súde.

"Druhý pohľad je, ako sa k tomu postavil súd, osobitne predseda súdu s ohľadom na všetky právomoci a povinnosti, ktoré má," doplnila. Ako ďalej uviedla, zbiera k tomu podklady, súčasťou ktorých je aj stanovisko predsedu súdu.

O čo ide?

V pondelok 25. apríla popoludní mali do budovy Okresného súdu Bratislava III prísť elitní policajti. Tí v trestnej kancelárii súdu žiadali od sudkyne Ivety Halvoňovej vydanie spisu, ktorý sa týka trestnej veci vedenej proti obvineným Ľudovítovi Makóovi a Borisovi Beňovi. Policajti okrem toho mali žiadať aj utajovanú prílohu k prípadu, ktorá má stupeň utajenia "dôverné".

Predseda Okresného súdu Bratislava III Roman Fitt sa obrátil so žiadosťou o zaujatie stanoviska k postupu elitných policajtov na Súdnu radu, ktorá by sa mala celou vecou zaoberať. "Zákonná sudkyňa v súlade s ustanovením § 89a ods. 2 Tr. por. odmietla policajtom vydať požadovaný spis spolu s utajovanou prílohou, nakoľko opačným postupom by porušila zákon. Napriek tomu policajti trvali na vydaní spisu a budovu súdu opustili až po opakovaných vysvetleniach, že vydanie spisu nie je možné," píše v žiadosti adresovanej Súdnej rade predseda OS BA III.

Policajtom Národnej kriminálnej agentúry zrejme toto vysvetlenie nestačilo, pretože podĺa Fitta prišli aj vo večerných hodinách. Podľa záznamu ich malo byť až sedem. Elitní muži zákona sa opätovne dostavili do budovy súdu a požiadali vrátnika, aby kontaktoval službukonajúceho sudcu pre prípravné konanie Karola Posúcha, aby sa dostavil na súd. Podľa Fitta nemali žiadne podanie, o ktorom by mal ako sudca rozhodovať. Ten im dokumenty ale nevydal so slovami, "že k predmetnému spisu nič nevie uviesť, nakoľko sa netýka prípravného konania a ani jeho oddelenia 46T, kde je zákonným sudcom".

Posúch následne kontaktoval predsedu Okresného súdu Bratislava III a oboznámil ho s tým, čo sa deje. "Z uvedeného je zrejmé, že príslušníci NAKA týmto konaním chceli neprípustne obísť skutočnosť, že vyšetrovací spis im nebol vydaný, a to postupom v súlade so zákonom, zo strany zákonnej sudkyne JUDr. Ivety Halvoňovej, a preto oslovili iného sudcu, ktorý však nebol vôbec kompetentný na vydanie veci, čo príslušníci polície museli vedieť," dodáva Fitt.

Hrubé a násilné správanie elitných policajtov?

Žiadosť o zaujatie stanoviska Súdnej rady obsahuje aj niekoľko príloh, medzi ktorými je aj vyjadrenie sudkyne Halvoňovej, ale aj súdnej tajomníčky. Tá opísala správanie sa policajtov NAKA ako "hrubé a násilné.

K celej veci sa vyjadril aj policajný prezident Štefan Hamran, ktorý odmieta, že by vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry pri svojom postupe na Okresnom súde Bratislava III zasiahol do právomocí alebo do nezávislosti súdu. Podľa šéfa polície sa vyšetrovateľ správal zdržanlivo aj napriek tomu, že mu na súde odmietli vydať spis, ktorý žiadal.

Keďže na súde odmietli vydať vyšetrovateľovi spis, rozhodol sa kontaktovať dozorujúceho prokurátora, aby sa pristúpilo k jeho odňatiu. Policajti dorazili opäť na súd, kde sa dohodol ďalší postup. Na druhý deň ich podľa Hamrana čakalo prekvapenie, keďže utajovaná príloha už na súde nebola.

Spis sa podľa jeho slov dostal na bratislavskú krajskú prokuratúru, hoci medzitým už bola určená oprávnená v tejto veci konať košická krajská prokuratúra. Vyšetrovateľ podľa šéfa polície postupuje slušne. "Konanie, ktorým realizovali zaisťovací úkon, vôbec nekorešponduje s typom správania, ktoré bolo popísané jedným alebo dvomi sudcami, prípadne zamestnankyňou súdu," povedal Hamran. Súdna rada sa podnetom zaoberala v stredu 18. mája, pričom podľa jej predsedu Jána Mazáka ide o rozsiahly podnet, obsahujúci viacero závažných skutočností.

"Predtým, ako bude v tejto veci rokovať Súdna rada SR, si však musíme niektoré závažné informácie overiť, spresniť a doplniť, pretože bez nich nie je možné zaujať žiadne stanovisko. Nie je totiž možné zaujímať stanoviská iba na základe podnetu," dodal. "S otázkami sme sa obrátili na NAKA, Úrad špeciálnej prokuratúry ako dozorujúci orgán a budeme sa, ak to bude potrebné, dopytovať aj Krajskej prokuratúry v Bratislave a Krajskej prokuratúry v Košiciach," doplnil. Rada získané poznatky komplexne vyhodnotí a až potom zaujme stanovisko.