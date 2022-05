Zvláštna akcia NAKA na bratislavskom súde: Hľadali utajovaný elaborát! Niečo tu smrdí, hovorí Hamran

Predseda Okresného súdu Bratislava III Roman Fitt, ktorého sudkyňa Iveta Halvoňová rozhodovala o väzbe pre kajúcnikov Ľudovíta Makóoa a Borisa Beňu, predložil Súdnej rade podnet na zaujatie stanoviska, podľa neho, k nezákonnému postupu orgánov činných v trestnom konaní. Fitt v správe, ktorú poslal Súdnej rade tvrdí, že vyšetrovatelia NAKA - východ sa mali hrubým spôsobom dožadovať spisu aj s utajovanou prílohou. Sudkyňa Iveta Halvoňová im ho vydať odmietla.

"Zákonná sudkyňa v súlade s ustanovením § 89a ods. 2 Tr. por. odmietla policajtom vydať požadovaný spis spolu s utajovanou prílohou, nakoľko opačným postupom by porušila zákon. Napriek tomu policajti trvali na vydaní spisu a budovu súdu opustili až po opakovaných vysvetleniach, že vydanie spisu nie je možné," písal v žiadosti adresovanej Súdnej rade predseda OS BA III.

Hamran odmietol zasahovanie do nezávislosti súdu

Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť si potom, ako bol prípad medializovaný, predcolal policajného prezidenta Štefana Hamrana aj ministra vnútra Romana Mikulca, aby situáciu objasnili.

Hamran odmietol, že by vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry pri svojom postupe na Okresnom súde Bratislava III zasiahol do právomocí alebo do nezávislosti súdu. Podľa šéfa polície sa vyšetrovateľ správal zdržanlivo aj napriek tomu, že mu na súde odmietli vydať spis, ktorý žiadal. Hamran ozrejmil, že vyšetrovateľ na základe dôkazov i výsluchov, ako aj rozsudku, v ktorom boli konštatované nezrovnalosti v utajenej prílohe k vyšetrovaciemu spisu, rozhodol, že treba zaistiť tento spis aj s prílohou, pretože to považoval za dôležité pre trestné konanie.

Podľa šéfa polície je každý povinný vydať takú vec, ktorá je dôležitá pre trestné konanie. Pokiaľ sa to nestane, orgán činný v trestnom konaný má právo pristúpiť k odňatiu. Na súde odmietli vydať vyšetrovateľovi spis, preto sa rozhodol kontaktovať dozorujúceho prokurátora. Policajti dorazili opäť na súd, kde sa dohodol ďalší postup. Na druhý deň ich podľa Hamrana čakalo prekvapenie, keďže utajovaná príloha už na súde nebola.

Spis sa podľa jeho slov dostal na bratislavskú krajskú prokuratúru, hoci medzitým už bola určená oprávnená v tejto veci konať košická krajská prokuratúra. Vyšetrovateľ podľa šéfa polície postupuje slušne. "Konanie, ktorým realizovali zaisťovací úkon, vôbec nekorešponduje s typom správania, ktoré bolo popísané jedným alebo dvomi sudcami, prípadne zamestnankyňou súdu," povedal Hamran.

Keď vyšetrovateľ poučí a upozorní osobu, ktorá chce z utajovanej miestnosti odniesť spis, a ten môže byť predmetom zaistenia, je to podľa neho štandardný postup. Nepovažuje to za vyhrážku. Na výbore bol aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic , ktorý považuje postup súdu za nekorektný. Platila podľa neho dohoda, že súd spis vydá, lenže namiesto toho ho postúpil bratislavskej prokuratúre. Členka výboru Denisa Saková označila tvrdenia v podnete na Súdnu radu SR a vo vysvetleniach Hamrana za protichodné. Mala by to podľa nej preveriť policajná inšpekcia.

Vyšetrovateľ postupoval zákonným spôsobom

Polícia na otázky reagovala až na tretí deň, kedy zverejnila stanovisko aj na sociálnej sieti. "V trestnej veci vedenej na odbore východ NAKA P PZ vyšetrovateľ dňa 25.4.2022 osobne doručil na Okresný súd Bratislava III výzvu na vydanie veci dôležitej pre trestné konanie, a to vydanie vyšetrovacieho spisu a jeho utajovanej prílohy, vo veci obv. JUDr. Ľudovít M. a obv. JUDr. Boris B. (vedenej na Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava III), ktorý sa v tom čase nachádzal na uvedenom súde. Postupoval tak na základe dôkaznej situácie, ktorá bola zistená z výpovedi vypočutých osôb a listinných materiálov a z obavy zo znehodnotenia, respektíve pozmenenia dôkazu (spisu), za účelom riadneho zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností," sprostredkoval stanovisko hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.

NAKA tvrdí, že po tom, čo sudkyňa Okresného súdu Bratislava III Iveta Halvoňová za prítomnosti predsedu súdu Romana Fitta, uvedenej vyzve nevyhovela, pričom bolo zrejmé, že sa na súde tento spis nachádza, vyšetrovateľ NAKA P PZ kontaktoval dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, ktorý mu udelil súhlas na vykonanie prehliadky priestorov Okresného súdu Bratislava III, výlučne za účelom zabezpečenia predmetného spisu pre účely trestného konania.

"Je potrebné uviesť, že vyšetrovateľ v danej veci postupoval zákonným spôsobom, pod dozorom prokurátora, pričom bol zdržanlivý, čo vyplýva aj z postupu vykonania procesných úkonov (prvá výzva, zabezpečenie príkazu na prehliadku, ďalšia výzva a snaha sa zákonným spôsobom dohodnúť na zabezpečení veci dôležitej pre trestné konanie, nevykonanie prehliadky dňa 25.04.2022, odňatie veci za súčinnosti predsedu súdu a upustenie od fyzického výkonu prehliadky). Tento postup zodpovedá aj zasadám proporcionality a subsidiarity. Iný postup (§ 3 ods. 1 Trestného poriadku - dožiadanie) zabezpečenia veci, resp. uvedeného vyšetrovacieho spisu bol v tomto prípade vylúčený. Možno teda konštatovať, že postup vyšetrovateľa v danej veci bol plne v súlade s Trestným poriadkom," konštatuje Národná kriminálna agentúra.

Súdna rada sa bude podnetom zaoberať

Súdna rada SR by sa mala 18. mája venovať podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta k postupu príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na tamojšom súde. "Žiada o stanovisko k tomu, či príslušníci NAKA, ak požadovali od sudkyne a od súdu trestný spis s prílohou a domáhali sa aj prehliadky priestorov súdu, konali v súlade so zákonom," priblížil šéf Súdnej rady SR Ján Mazák. Ide podľa jeho slov o rozsiahly podnet, obsahujúci viacero závažných skutočností.

"Predtým, ako bude v tejto veci rokovať Súdna rada SR, si však musíme niektoré závažné informácie overiť, spresniť a doplniť, pretože bez nich nie je možné zaujať žiadne stanovisko. Nie je totiž možné zaujímať stanoviská iba na základe podnetu," dodal s tým, že rada začala už v utorok so zhromažďovaním informácií. "S otázkami sme sa obrátili na NAKA, Úrad špeciálnej prokuratúry ako dozorujúci orgán a budeme sa, ak to bude potrebné, dopytovať aj Krajskej prokuratúry v Bratislave a Krajskej prokuratúry v Košiciach," doplnil. Rada získané poznatky komplexne vyhodnotí a až potom zaujme stanovisko.

Exšéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó a exnámestník Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris Beňa sú obvinení zo zločinov krivého obvinenia, výpovede a prísahy. Stíhaní sú na slobode, vinu odmietajú. Prípad sa má týkať skutku, pre ktorý sú obvinení bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a podnikateľ Zoroslav Kollár.

Celé stanovisko NAKA k akcii na OS BA III

V trestnej veci vedenej na odbore východ NAKA P PZ vyšetrovateľ dňa 25.4.2022 osobne doručil na Okresný súd Bratislava III výzvu na vydanie veci dôležitej pre trestné konanie, a to vydanie vyšetrovacieho spisu a jeho utajovanej prílohy, vo veci obv. JUDr. Ľudovít M. a obv. JUDr. Boris B. (vedenej na Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava III), ktorý sa v tom čase nachádzal na uvedenom súde. Postupoval tak na základe dôkaznej situácie, ktorá bola zistená z výpovedi vypočutých osôb a listinných materiálov a z obavy zo znehodnotenia, respektíve pozmenenia dôkazu (spisu), za účelom riadneho zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností.

Je potrebné uviesť, že pri rozhodovaní o väzbe obvinených JUDr. Ľudovíta M. a JUDr. Borisa B. sudkyňa Okresného súdu Bratislava III JUDr. Iveta Halvoňová konštatovala nedôvodnosť samotného trestného stíhania obvinených a dokonca aj nezrovnalosti v utajovanej prílohe spisu. Nedôvodnosť tohto stíhania konštatoval aj senát Krajského súdu v Bratislave. Zaisťovanie spisu na Okresnom súde Bratislava III bolo realizované z dôvodu, aby nedošlo k administratívnemu doručeniu spisu do dispozície orgánov činných v trestnom konaní, ktorých rozhodnutia boli týmito súdmi vážne spochybnené, resp. do dispozície osôb, ktoré by s ním mohli neoprávnene manipulovať a rovnako z dôvodu záruky zachovania autenticity spisov na súdoch v SR.

Po tom, čo sudkyňa Okresného súdu Bratislava III JUDr. Iveta Halvoňová za prítomnosti predsedu súdu JUDr. Romana Fitta, uvedenej vyzve nevyhovela, pričom bolo zrejmé, že sa na súde tento spis nachádza, vyšetrovateľ NAKA P PZ kontaktoval dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, ktorý mu udelil súhlas na vykonanie prehliadky priestorov Okresného súdu Bratislava III, výlučne za účelom zabezpečenia predmetného spisu pre účely trestného konania.

Z dôvodu, aby nedochádzalo k dezinterpretácii vykonávaného procesného úkonu, vyšetrovateľ spracoval písomný príkaz na prehliadku uvedených priestorov súdu so súhlasom dozorového prokurátora a opätovne sa dňa 25.04.2022 dostavil na súd, kde sa už nenachádzala žiadna kompetentná osoba. Vyšetrovateľ sa následne telefonicky skontaktoval s predsedom súdu, ako aj službukonajúcim sudcom. Predseda súdu sa na miesto úkonu odmietol dostaviť. Na súd sa dostavil službukonajúci sudca, ktorý telefonicky komunikoval s predsedom súdu a po dohode s ním uviedol, že táto výzva bude vyriešená dňa 26.4.2022 po 08.00 hod.

Vyšetrovateľ upustil od vykonávania prehliadky súdu dňa 25.04.2022 vzhľadom na uvedené vyjadrenie predsedu súdu, ktoré považoval za dostatočnú garanciu zabezpečenia veci dôležitej pre trestné konanie. Príslušníci NAKA P PZ sa dňa 26.04.2022 pred 08.00 hod opätovne dostavili do budovy Okresného súdu Bratislava III. Potom, čo sa do budovy súdu dostavil predseda súdu, po jeho zákonnom poučení a márnej výzve, vyšetrovateľ o 09.05 hod, v rámci vydaného príkazu na prehliadku iných priestorov, odňal vyšetrovací spis (bez utajovanej prílohy) za súčinnosti predsedu súdu, pričom k samotnému fyzickému vykonávaniu prehliadky nedošlo, keďže bolo zistené, že utajovaná príloha k vyšetrovaciemu spisu už bola v uvedený deň pred týmto úkonom odovzdaná pracovníčke Krajskej prokuratúry Bratislava, napriek tomu, že vo veci zaisťovaného spisu v tom čase už konala Krajská prokuratúra Košice.

Je potrebné uviesť, že vyšetrovateľ v danej veci postupoval zákonným spôsobom, pod dozorom prokurátora, pričom bol zdržanlivý, čo vyplýva aj z postupu vykonania procesných úkonov (prvá výzva, zabezpečenie príkazu na prehliadku, ďalšia výzva a snaha sa zákonným spôsobom dohodnúť na zabezpečení veci dôležitej pre trestné konanie, nevykonanie prehliadky dňa 25.04.2022, odňatie veci za súčinnosti predsedu súdu a upustenie od fyzického výkonu prehliadky). Tento postup zodpovedá aj zasadám proporcionality a subsidiarity. Iný postup (§ 3 ods. 1 Trestného poriadku - dožiadanie) zabezpečenia veci, resp. uvedeného vyšetrovacieho spisu bol v tomto prípade vylúčený.

Možno teda konštatovať, že postup vyšetrovateľa v danej veci bol plne v súlade s Trestným poriadkom. Orgány činné v trestnom konaní sú oprávnené vyzvať každého, kto má vec dôležitú pre trestné konanie, na vydanie tejto veci, sú povinné riadne takúto osobu poučiť v zmysle Trestného poriadku a pri nevyhovení výzve na vydanie veci, takúto vec odňať. Tento postup musí byť zachovaný aj pri listinách, ktoré obsahujú utajované skutočnosti. Odňatiu veci nebráni tá skutočnosť, že listina obsahuje utajované skutočnosti. Tento postup bol dodržaný aj v tomto prípade. Postupom príslušníkov NAKA P PZ nedošlo k zásahu do nezávislosti súdu alebo do jeho rozhodovacej činnosti. Vyšetrovateľ takto postupoval až po tom, čo konajúce súdy (okresný a krajský súd) vo veci už rozhodli a spis bol administratívne odovzdávaný orgánom činným v trestnom konaní. Predmetom výzvy na zaistenie nebol ani spisový materiál vytváraný súdom.

Nemohlo tak ani prísť k pôsobeniu na sudcu, aby si nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo aby konal v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné uviesť, že vyšetrovateľ sa nesnažil žiadnym spôsobom obchádzať osobu oprávnenú konať za Okresný súd Bratislava III tým, že telefonicky kontaktoval službukonajúceho sudcu, nakoľko telefonicky kontaktoval aj predsedu súdu, ktorý sa na miesto úkonu odmietol dostaviť a službukonajúci sudca konzultoval svoj postup s predsedom súdu. Predtým, ako došlo k zaisteniu vyšetrovacieho spisu, pracovníčka súdu sa snažila vyniesť spis z miestnosti na súde, pričom bola príslušníkmi NAKA P PZ vyzvaná, aby s uvedeným spisom do príchodu predsedu súdu nemanipulovala. Pracovníčka súdu nebola obmedzovaná na osobnej slobode, ale bolo zabezpečované, aby nedošlo k manipulácií so spisom. Týmto konaním by mohlo prísť k bráneniu v získaní dôkazu.

Pri vykonávaní procesných úkonov príslušníkmi NAKA P PZ si títo riadne plnili svoje povinnosti, pričom dbali na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb, voči ktorým vykonávali služobnú činnosť a neprekračovali mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu svojej služobnej činnosti, a práve naopak, takýto prístup nemožno konštatovať zo strany niektorých osôb, s ktorými boli vykonávané procesné úkony na súde. Príkaz na prehliadku priestorov súdu bol koncipovaný na priestory celého súdu z toho dôvodu, že príslušníkom NAKA P PZ zo strany súdu nebola poskytnutá informácia, v ktorom priestore súdu sa spis nachádza.

Príkaz obsahoval presné označenie spisu, takže bolo vylúčené, aby sa vyšetrovateľ oboznamoval s inými písomnosťami v prípade výkonu prehliadky. Orgán činný v trestnom konaní je zo zákona oprávnený, po márnej výzve, prekonať odpor osoby alebo ňou vytvorenú prekážku, ktorá mu bráni k vykonaniu prehliadky. Ak dôjde zo strany orgánu činného v trestnom konaní k takémuto poučeniu a jeho vysvetleniu, nemôže ísť z jeho strany o vyhrážku. Na záver možno skonštatovať, že utajovaná príloha vyšetrovacieho spisu bola zo strany Okresného súdu Bratislava III úmyselne odovzdaná prokuratúre v čase, keď prebiehali úkony jej zaisťovania vyšetrovateľom.