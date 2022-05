Zásah do nezávislosti súdu? NAKA žiadala utajovaný spis k Makóovi a Beňovi! Nezákonný postup polície

V pondelok 25. apríla popoludní mali do budovy Okresného súdu Bratislava III prísť elitní policajti. Tí v trestnej kancelárii súdu žiadali od sudkyne Ivety Halvoňovej vydanie spisu, ktorý sa týka trestnej veci vedenej proti obvineným Ľudovítovi Makóovi a Borisovi Beňovi. Policajti okrem toho mali žiadať aj utajovanú prílohu k prípadu, ktorá má stupeň utajenia "dôverné".

Predseda Okresného súdu Bratislava III Roman Fitt sa obrátil so žiadosťou o zaujatie stanoviska k postupu elitných policajtov na Súdnu radu, ktorá by sa mala celou vecou zaoberať. "Zákonná sudkyňa v súlade s ustanovením § 89a ods. 2 Tr. por. odmietla policajtom vydať požadovaný spis spolu s utajovanou prílohou, nakoľko opačným postupom by porušila zákon. Napriek tomu policajti trvali na vydaní spisu a budovu súdu opustili až po opakovaných vysvetleniach, že vydanie spisu nie je možné," píše v žiadosti adresovanej Súdnej rade predseda OS BA III.

Policajti prišli aj večer

Policajtom Národnej kriminálnej agentúry zrejme toto vysvetlenie nestačilo, pretože podĺa Fitta prišli aj vo večerných hodinách. Podľa záznamu ich malo byť až sedem. Elitní muži zákona sa opätovne dostavili do budovy súdu a požiadali vrátnika, aby kontaktoval službukonajúceho sudcu pre prípravné konanie Karola Posúcha, aby sa dostavil na súd. Podľa Fitta nemali žiadne podanie, o ktorom by mal ako sudca rozhodovať.

"Službukonajúci sudca pre prípravné konanie sa dostavil do budovy súdu okolo 18.10h, ktorého policajti žiadali o vydanie veci, a to vyššie uvedeného spisu, pričom mu uviedli, že majú príkaz na prehliadku nebytových priestorov, a to budovy Okresného súdu Bratislava III. Zároveň uvádzali, že tento príkaz je podpísaný príslušným prokurátorom a majú ho pri sebe, ale zatiaľ chcú doručiť iba výzvu na vydanie veci – vyšetrovacieho spisu v konkrétnej veci. Výzvu službukonajúci sudca prevzal s ústnym aj písomným vyjadrením, že k predmetnému spisu nič nevie uviesť, nakoľko sa netýka prípravného konania a ani jeho oddelenia 46T, kde je zákonným sudcom," píše sa v žiadosti.

Posúch tak kontaktoval predsedu Okresného súdu Bratislava III a oboznámil ho s tým, čo sa deje. Fitt mu povedal, že vec bude riešiť v pracovnom čase na druhý deň po začiatku riadnej pracovnej doby.

"Z uvedeného je zrejmé, že príslušníci NAKA týmto konaním chceli neprípustne obísť skutočnosť, že vyšetrovací spis im nebol vydaný, a to postupom v súlade so zákonom, zo strany zákonnej sudkyne JUDr. Ivety Halvoňovej, a preto oslovili iného sudcu, ktorý však nebol vôbec kompetentný na vydanie veci, čo príslušníci polície museli vedieť," dodáva Fitt.

Boli hrubí a násilní

Žiadosť o zaujatie stanoviska Súdnej rady obsahuje aj niekoľko príloh, medzi ktorými je aj vyjadrenie sudkyne Halvoňovej, ale aj súdnej tajomníčky. Tá opísala správanie sa policajtov NAKA ako "hrubé a násilné.

Súdna tajomníčka uviedla, že keď išla do trezora pre spomínaný vyšetrovací spis, ktorý mal byť vydaný pracovníčke Krajskej prokuratúry, policajti jej zabránili opustiť miestnosť s trezorom. "Vyhrážali sa mi, že buď im dám spis alebo ma nepustia z miestnosti s trezorom von. Medzitým prišla aj sudkyňa Halvoňová, na ktorú taktiež príslušníci PPZ NAKA Košice vyvíjali rečový nátlak. Opätovne chcem uviesť, že príslušníci NAKA boli hrubí a násilní," opísala súdna tajomníčka.

V prípade sme oslovili viaceré inštitúcie, medzi nimi aj Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti, ale aj Prezídium policajného zboru. Odpoveď sme dostali len z Ministerstva spravodlivosti. "Nemáme vedomosť, že by k takejto situácii došlo," uviedol hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.

Oslovili sme aj členku Súdnej rady Marcelu Kosovú. "V tejto veci prišiel všetkým členom Súdnej rady SR podnet od predsedu Okresného súdu Bratislava III. Podľa toho, čo som si stihla prečítať, nakoľko podnet prišiel aj s viacerými prílohami, tak to išlo s požiadavkou na zaujatie stanoviska celej Súdnej rady SR. Nerada by som preto predbiehala,“ uviedla s tým, že o spoločnom postoji budú hlasovať. Predseda Súdnej rady už podľa jej slov avizoval, že sa pripravujú podklady.



"Ako trestná sudkyňa som si prebehla podnet predsedu OS BA III a osobne sa neviem stotožniť s postupom a s tým, že takýmto spôsobom sa chce akákoľvek zložka OČTK alebo súdu dostať k spisu. Ja som takéto vyžiadanie spisu ešte nezažila. Pokiaľ niekto chcel spis, tak prišlo klasické dožiadanie a pokiaľ to nebol spis Krajského súdu v Bratislave, tak som to postúpila či už prokuratúre alebo okresnému súdu, ktorý týmto spisom môže disponovať," dodala Kosová.