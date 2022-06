Sudkyňa Kosová poslala Mazákovi otvorený list: ROZHOVOR o dôvodoch! Je situácia v Súdnej rade napätá?

Archívne VIDEO Budúcnosť Súdnej rady bude spočívať v účinnom a efektívnom vykonávaní všetkých kompetencií, najmä nových právomocí Súdnej rady, hovorí Ján Mazák

Vážený pán predseda súdnej rady Ján Mazák.



Nepíšem Vám tento otvorený list s radosťou. Ako členka súdnej rady minimálne v mene 72% sudcov západoslovenského volebného obvodu, ktorí ma zvolili do súdnej rady, však musím reagovať na Vaše verejné výroky, ktoré sú spôsobilé utvrdzovať verejnosť v negatívnom nazeraní na justíciu. O to viac, keď ich vyslovuje predseda súdnej rady. Tej rady, ktorá je v zmysle Ústavy SR ústavným orgánom sudcovskej legitimity, a ktorá má jednak ako celok, ale aj Vy ako jej predseda, za úlohu prijímať opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo.



Televízii TA3 ste poskytli rozhovor, ktorý bol vysielaný 21.6.2022 pod názvom „Hrubá kritika sudcov je cez čiaru“. Nebolo to prvý krát, kedy ste verejne komunikovali informácie a závery nekorešpondujúce so skutočnosťou, a ktoré tým pádom neposilňujú dôveru verejnosti v súdnictvo, práve naopak.



Svedčí o tom aj skutočnosť, že v nedávnej minulosti Sudcovská rada pri Krajskom súde v Bratislave uviedla, že považuje Vaše verejné vyjadrenia vo vzťahu k osobám konkrétnym sudcom ako nevhodné, neodborné, zavádzajúce a znevažujúce, a vyzvala Vás na nevyhnutnú zdržanlivosť vo vyjadreniach o veciach týkajúcich sa konania a osobnosti sudcu, ktoré jednoznačne neprispievajú k zvýšeniu dôveryhodnosti justície.Vaša reakcia na výzvu nebola vecná, ale spochybňujúca členov sudcovskej rady, keď ste uviedli, že vzhľadom na jej zloženie nemáte potrebu sa k výzve vyjadriť a obhajovať svoju odbornosť.



Vo vyššie uvedenom rozhovore ste vyčítali sudcom, sudcovským radám a predsedom súdov, že sa nezastali kolegov sudcov, na ktorých verejne činné osoby hrubo zaútočili, a zároveň ste uviedli, že je akceptovateľné, aby bol sudca verejne označený za idiota.



Dovolím si Vám pripomenúť, že ešte na jeseň 2021 som navrhla, aby súdna rada prijala uznesenie, že Súdna rada Slovenskej republiky so znepokojením sleduje viaceré neprimerané verejné zásahy do rozhodnutí súdov, ako aj vyhlásenia voči konkrétnym sudcom, a to tak zo strany politikov, ako aj niektorých predstaviteľov orgánov verejnej moci, ktoré sú reálne spôsobilé zasahovať do nezávislosti súdnej moci, ako jednej z troch mocí v štáte.



Súdnou radou to bolo odignorované s tým, že Vy osobne ste uviedli, že je “to príliš silné”. Je to overiteľné zo zvukového záznamu zasadnutia súdnej rady.



Uviedli ste ďalej informácie majúce súvis so zásahom NAKA na Okresnom súde Bratislava III a konaním jeho predsedu, obsahom ktorých bolo viacero skutočností bez opory v realite.



Napríklad, že išlo o právoplatne skončenú vec, v ktorej NAKA žiadala vydať spis. Musím pripomenúť, že žiadali o vydanie spisu a jeho utajovanej prílohy vo veci, ktorá nebola právoplatne skončená. Právoplatne bolo rozhodnuté iba o návrhu na vzatie obvinených do väzby. A policajti nevyužili „bežne používaný“ § 3 Trestného poriadku tak, ako to bolo uvedené v správe PPZ NAKA Odbor Západ zo dňa 14.06.2022, že „je bežnou praxou polície využívanie ustanovenia § 3 ods. 3 Trestného poriadku, ktorý hovorí o súčinnosti“.



Tvrdili ste, že aj v minulosti boli rovnaké zásahy na súdoch zo strany NAKA, keď vyšetrovateľ prišiel na príslušný súd, urobil takú istú výzvu ako v prípade Okresného súdu Bratislava III, žiadal originály zmeniek, čo je kryté obchodným tajomstvom, prišiel predseda okresného súdu a nariadil vydanie týchto zmeniek. Na zasadnutí súdnej rady 15.6.2022 zaznelo, že išlo o zmenky v konaniach na Okresnom súde Bratislava V.



Opäť to nie je pravda, a je to ľahko zistiteľné z príslušných spisov, v ktorých sa konalo vo veci zmeniek, a dokonca aj z podkladov, ktoré má súdna rada k dispozícii.



Predovšetkým, zmenka bez ďalšieho netvorí predmet obchodného tajomstva. Napokon, v uvedených veciach bola predmetom sporu, bola vo fotokópii v spisovom materiáli a vec bola prejednávaná verejne. Áno, originály zmeniek boli v trezore, avšak preto, že ide o cenný papier, a bez toho, aby bol originál predložený súdu, nemôže súd o takomto spore konať. V týchto veciach navyše požiadal najskôr vyšetrovateľ súd o súčinnosť podľa § 3 ods. 3 Tr. por., následne v trestnej veci, kde už bol konkrétny obvinený (teda nie ako prevencia vo veci Okresného súdu Bratislava III) požiadal zákonných sudcov a vydanie originálov zmeniek za účelom znaleckého skúmania, nie celého spisu a nie predsedu súdu, ktorý teda ani žiadny pokyn na vydanie zmeniek nedal.



Ako ďalší príklad ste uviedli, že prišiel vyšetrovateľ aj na iný súd, vyzval sudcu na vydanie počítača a sudca za prítomnosti predsedu súdu vydal tento služobný počítač. Pripomeniem, že na Okresnom súdu Bratislava I NAKA požiadala o vydanie pracovného počítača cez zaisťovací úkon vedenie tohto súdu, hoci vedenie súdu nie je majiteľom pracovného počítača a ani nemá vo svojej dispozícii pracovný počítač sudcu. Neuspeli a vrátili sa s príkazom na prehliadku priestorov kancelárie sudcu, kedy si tento počítač odniesli.

Spýtali ste sa, že v čom je viac chránené tajomstvo, ako v počítači sudcu a predseda súdu pri tom sekunduje? Predovšetkým, predseda súdu „nesekundoval“ pri dobrovoľnom vydaní počítača alebo odovzdaní počítača na základe výzvy, ale bol prítomný pri prehliadke kancelárie na základe príkazu na takúto prehliadku. A áno, tajomstvo. Presne tak. V zmysle § 89 ods. 2 Trestného poriadku, povinnosť na vydanie veci sa nevzťahuje na veci, či listiny, ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti (osoba, ktorá by také veci mala vo svojej dispozícii ich ani nemôže vydať pokiaľ nebude oslobodená od povinnosti mlčanlivosti), preto polícia pochopila, že sa cez vydanie veci k pracovnému počítaču nedostane a vrátila sa do budovy súdu opäť, tentoraz už s príkazom na prehliadku nebytového priestoru.



Mobily, ako ďalší Váš príklad. Obe dotknuté sudkyne vydali svoje súkromné mobily dobrovoľne. Hoci prišlo pre mobily šesť príslušníkov NAKA do budovy súdu namiesto toho, aby prišli za sudkyňami domov, či si ich predvolali priamo na políciu.



Napokon, uviedli ste aj to, že ani v jednom z týchto prípadov od roku 2018 nikto neoznámil, že by došlo k zásahu do sudcovskej nezávislosti, a preto je to pre Vás „mätúce“, prečo len v tomto prípade. Opäť musím bohužiaľ konštatovať, že to nie je pravda. Obrátil. Predseda Krajského súdu v Bratislave listom zo dňa 12.9.2019.



Okrem iného namietal, že postup, pri ktorom PPZ NAKA dňa 22.8.2019 žiadala od vedenia Okresného súdu Bratislava I vydanie počítača z kancelárie sudcu okresného súdu, a po tom, čo vedenie okresného súdu zabezpečovalo stanovisko MS SR (nakoľko nešlo o majetok súdu a nie je v bezprostrednej dispozícii vedenia súdu), nasledujúci deň bol vydaný príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, pričom príkaz nebol vydaný už iba za účelom zabezpečenia počítača z predmetných priestorov (tak ako sa to požadovala dňa 22.8.2019), ale takmer všetkého, čo sa v kancelárii má nachádzať.



Dovoľte mi pán predseda záverom Vás požiadať, aby ste pri svojich verejných vyjadreniach vo vzťahu k justícii a sudcom neignorovali, nezamlčovali, pripadne nedezinterpretovali fakty smerom, ktorý zavedie verejnosť k prehĺbeniu jej nedôvery v justíciu. Úloha predsedu súdnej rady je celkom opačná.



V Bratislave, 22.6.2022



Marcela Kosová

členka Súdnej rady SR zvolená sudcami

Pani Kosová, vy ste predsedovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi poslali otvorený list. Čo je dôvodom a čo ste pánovi Mazákovi adresovali v liste?

- Prekvapilo ma, čo pán predseda Mazák uviedol v rozhovore pre televíziu TA3. Z podkladov, ktoré nám, členom Súdnej rady poslal, aj keď ex post, ale poslal, vyplýva, že príklady, ktoré uvádzal, nie sú rovnaké, ako to, čo sa udialo na Okresnom súde Bratislava III. Jasne som svoje výhrady v liste popísala. Nešlo len o incident na súde v bratislavskom treťom okrese, ale aj o spomínané zmenky na súde Bratislava V, či odňatie počítača bývalému sudcovi Vladimírovi Sklenkovi na okresnom súde Bratislava I. Zabudnúť netreba ani na dobrovoľné vydanie súkromných telefónov zo strany sudkýň. Práve z týchto dôvodov som sa musela ozvať, pretože veci, ktoré uvádzal, nekorešpondovali so skutočnosťou a s podkladmi, ktoré k tomu máme.

Je v súčasnosti bežný stav, že si sudcovia posielajú odkazy mailmi, listami, alebo cez médiá?

- Osobne som nad touto problematikou rovnako polemizovala na poslednom zasadnutí Súdnej rady, ktoré predchádzalo predmetnému rozhovoru pána predsedu. Aby som vysvetlila – bežne spolu komunikujeme aj mailom, avšak, ak k niektorým témam či problémom nemáte spätnú väzbu, alebo sa nad tým len mávne rukou, tak sa prikloníte aj k tomuto variantu. Ten list som nepísala ako sudkyňa, ale ako členka Súdnej rady, ktorú do tejto inštitúcie zvolil veľký počet sudcov západoslovenského volebného obvodu. A poznám ich názory, keďže rovnako, ako v predchádzajúcom volebnom období, tak aj v súčasnom sudcovia so mnou komunikujú telefonicky alebo mailom. Čiže viem, ako sa k danej problematike stavajú a nemôžem ignorovať ich názor.

Je situácia v Súdnej rade napätá? Ak áno, čo je dôvodom?

- Nemyslím si, že je napätá. Sú body, kde sa s ostatnými členmi zhodneme, stanú sa aj situácie, že máme rozdielne názory. Neviem posúdiť, či je to spôsobené tým, že niekto zastupuje sudcov, iní sú volení parlamentom či nominovaní vládou, Aj keď sme volení z rôznych skupín, vieme sa zhodnúť na niektorých témach. A ak raz s niečím nesúhlasím, neviem byť ticho a musím sa ozvať. A pokiaľ tieto moje argumenty sú opomínané či sú prekrúcané fakty, aj keď vyslovene zazneli na zasadnutí rady, tak musím o týchto krivdách informovať aj iným spôsobom. A to ako laickú, tak aj odbornú verejnosť, aby bolo jasné, že názor, ktorý prezentoval pán predseda, nebol názor súdnej rady, ale jeho osobný.

Máte od predsedu Súdnej rady odpoveď na vaše dotazy v liste? Ak áno, aké stanovisko zaujal?

- Nemyslím si, že mi na list vôbec odpovie. On nezvykne odpovedať. Aj keď som už v minulosti písala články o tom, ako sa vyjadroval ku konkrétnym rozhodnutiam súdov, tak stroho uviedol, že sa k predmetnej veci nebude vyjadrovať a nazval ma emotívnou. Keď ho sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave upozornila, aby sa vyjadroval zdržanlivo k osobám sudcov, uviedol, že nemá dôvod sa k veci vyjadrovať vzhľadom na zloženie Súdnej rady. Čiže, nezvykne sa vecne vyjadrovať a ani od neho odpoveď neočakávam.

Aká je aktuálna situácia v Súdnej rade ohľadom incidentu, ktorý sa udial na okresnom súde Bratislava III ešte koncom apríla tohto roku. Počas májového zasadnutia rady sa rokovalo do neskorého večera a následne sa rozhodlo, že celú vec presuniete na júnové rokovanie rady. Máte už indície, aké stanovisko rada k tejto veci zaujme?

- Priznám sa, že ma na májovom zasadnutí prekvapilo, že to takto dopadlo. Osobne som už pred predmetným rokovaním vyzvala v maile predsedu, aby získal stanovisko Generálnej prokuratúry, kolegyňa doktorka Eva Mišíková žiadala aj stanovisko Národného bezpečnostného úradu. Napriek ubezpečeniu, že tak urobí, tak napokon neurobil a svoje rozhodnutie odôvodňoval tým, že nás do toho, ako sa k tomu postavia, nič nie je, lebo nemáme posudzovať konanie policajtov. Až na tom zasadnutí sme ho prakticky „donútili“ k tomu, aby stanoviská vyžiadal. Zo strany Generálnej prokuratúry sme dostali informáciu, že vec postúpili na krajskú prokuratúru v Trnave ako podozrenie zo spáchania trestného činu. Z NBÚ zatiaľ odpoveď nemáme, čiže čakáme ďalej. A aj keď sme to na júnovom zasadnutí riešili, no nedal nám k tomu podklady a oháňal sa inými príkladmi, ktoré som rozobrala v liste. Pritom podklady ku každému bodu by sme mali mať k dispozícii vopred, čiže išlo o nezvyčajnú situáciu. A keď nám ich po zasadnutí súdnej rady poslal, tak z nich nevyplývalo to, čo tvrdil.

Napríklad?

- Ako príklad uvediem spornú situáciu na okresnom súde Bratislava V týkajúcej sa zmeniek. Pán predseda totiž tvrdil, že pokyn na vydanie zmeniek vydal predseda súdu Bratislava V, čo je klamstvo, pretože táto žiadosť mu ani len nebola adresovaná zo strany vtedajšieho vyšetrovateľa NAKA. Aktuálne však neviem povedať, či sa incidentom budeme zaoberať na júlovom zasadnutí, lebo žiadne informácie ani podklady nám, členom rady doteraz neprišli. Ale neviem zaručiť, že to predseda opäť nevytiahne bez toho, aby sme k bodu vopred videli podklady.

Prečo k tomu, že členom posiela predseda rady podklady až po rokovaniach, dochádza?

- To veru neviem, to je asi otázka priamo na pána predsedu.

Ako sa na celú vec pozerajú ďalší členovia súdnej rady?

-Osobne som sa o tom s nimi nerozprávala mimo zasadnutia Súdnej rady. Zo zasadnutia vyplynulo, že doktorka Katarína Javorčíková inklinuje k názorom pána predsedu, aj vo vzťahu k predsedovi okresného súdu z pohľadu, čo mal a čo nemal urobiť. Za tým, čo som povedala si stojím a viac sme to nepreberali. A očakávam, že aj stanovisko NBÚ nemôže byť iné, ako také, že nemôžete vydať spis a utajovanú prílohu bez toho, aby bol sudca zbavený mlčanlivosti, a že nevyužiť súčinnosť, ale rovno zaisťovacie úkony, je tiež, povedzme, zvláštne.

Na záver trochu podrývačná otázka - myslíte si, že aktuálnu situáciu nezvláda?

-Je to naozaj podrývačná otázka, no poukážem na svoj pohľad. Od začiatku som istým spôsobom cítila, že nie je správne, aby bol predsedom Súdnej rady nesudca. Aj z týchto dôvodov som sa v čase, kedy už kandidoval na túto pozíciu, už ako členka vyjadrila, že nebudem za neho hlasovať. Síce som na predmetnom hlasovaní nebola, ale verejne som deklarovala svoj postoj v prípade, ak by som bola prítomná na hlasovaní. Môj názor na jeho prácu som následne vyjadrila aj v tom, že som podpísala výzvu na jeho odstúpenie, ktorú vypracovali moji kolegovia a tým, ako verejne komentujem niektoré jeho kroky.