Horskí záchranári a policajti hľadali cyklistu (†53), našli ho bez známok života

Muž sa vybral podľa HZS na elektrobicykli z Belej do oblasti Bránice. "Nezvestnosť nahlásili jeho príbuzní, keďže sa ani do neskorých nočných hodín nevracal. Do terénu odišli šiesti záchranári z oblastného strediska HZS Malá Fatra na troch terénnych automobiloch. Do skorých ranných hodín prehľadávali horský terén, kým príslušníci Policajného zboru pátrali v intraviláne blízkych obcí," uviedla HZS.

