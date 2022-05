Zdražovanie pokračuje, inflácia trhá rekordy: Opäť si poriadne priplatíme, pokles nečakajte! Hrozí aj palivo na prídel

BRATISLAVA - Štatistický úrad už včera informoval, že inflácia dosiahla v apríli vyše 20-ročné maximum. Najviac zdraželo potraviny, ceny energií a palív. Všetko je pre bežného človeka potrebné a tak budeme musieť siahnuť do peňaženky ešte hlbšie. Pozrime sa teda na to, ktoré položky zdraželi najviac.

Zdražovaniu čelíme už niekoľko mesiacov. Aj keď inflácia medziročne rastie už pätnásty mesiac za sebou, ceny idú hore najmä posledné týždne. Dôvodom je vojna na Ukrajine, ktorá uštedrila ekonomike ďalšiu tvrdú ranu. Rast cien a naša ochota nakupovať tlačí hore aj infláciu, ktorá trhá rekordy. Medziročná inflácia je najvyššia od júna roku 2000. Koalícia kvôli zdražovaniu navrhuje protiinflačný balík, na ktorom sa však nevie dohodnúť.

Domácnosti si opäť priplatia takmer vo všetkých segmentoch

Aktuálnu infláciu síce zvyšujú najmä ďalej rastúce ceny potravín, palív a účtov za energie, no ceny stúpali aj v ostatných položkách, ktoré sledoval Štatistický úrad SR. Viac ako polovica z dvanástich výdavkových skupín domácností dosiahla medziročný rast vyšší ako 7 %. Oproti marcu ceny v apríli narástli o 1,5 % a napriek tomu, že aktuálne tempo rastu bolo pomalšie, z dlhodobého hľadiska patrí k vyšším. Na začiatku vojny bola inflácia na úrvni 9 %. Aktuálne je na úrovni takmer 12 %.

Analytici sa aktuálne sa prikláňajú k názoru, že tohtoročná inflácia bude pomerne vysoká, a to na úrovni okolo 10 %. "Hoci existujú obavy z ešte vyššej úrovne. Slováci si tak určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať oproti vlaňajšku za potraviny, pohonné látky, energie, ale aj za stavebné materiály. Pravdupovediac, v žiadnej oblasti inflácie v najbližšom období neočakávame pokles cien oproti minulému roku," uviedla analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská.

Zdraželo najmä mäso, chlieb a oleje

Medzimesačne rástli najmä ceny potravín, a to celkovo o 2,6 %. Najviac zdraželo mäso (o 5,6 %), chlieb a obilniny (obe o 2,3 %) a mlieko, syry, vajcia (o 2 %). V porovnaní s vývojom v predošlých mesiacoch spomalil rast cien zeleniny na 2,9 %. Rýchlejšie však rástli ceny olejov a tukov o 3,3 %, z toho maslo o 3,5 %. Predávajúci v obchodoch varujú, že cena dvojlitrového oleja bude už okolo 10 eur. Klesli iba ceny ovocia o 0,9 %.

Čo sa týka bývania a energií, z nich medzimesačne vzrástlo najmä imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 2,3 %. Vyššie ceny sa udržali aj za rôzne služby týkajúce sa obydlia. Z energií rástli hlavne ceny za pevné palivá o 1,4 %.

Na vyššie ceny sme citliví

Potraviny a bývanie sú oblasti, na ktoré Slováci zo svojich rodinných rozpočtov míňajú najviac. "Potraviny im totiž ukrajujú z ich nákladov približne pätinu, v prípade bývania ide dokonca o štvrtinu celkových spotrebných výdavkov. Aj preto sú na ich vyššie ceny spotrebitelia citlivejší. Tempo zdražovania v apríli zrýchlilo ako v oblasti potravín a nealkoholických nápojov, tak aj v oblasti bývania," komentuje Sadovská. Obe tieto oblasti sa vďaka ich mohutnému zastúpeniu v spotrebnom koši podpísali výrazne pod celkový nárast a zrýchlenie spotrebiteľských cien.

Za benzín a naftu opäť viac

Z odboru dopravy sa na celkovom medzimesačnom raste cien podpísali najmä drahšie pohonné hmoty o 3,5 %, nákup dopravných prostriedkov o percento. Medziročne stúpli ceny pohonných hmôt o 31,2 %. Aktuálne sa ceny palív pohybujú okolo 1,8 eur za liter. "Zvyšovanie cien ropy, energií a mnohých kľúčových agrokomodít na svetových trhoch je evidentné a premieta sa to aj do cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach a taktiež do cenoviek tovarov na pultoch v našich obchodoch," konštatuje Sadovská.

Pri raste cien zvažuje vláda aj zastropovanie cien benzínu a nafty. To však mnohí odborníci nepovažujú za šťastné riešenie. "Zastropovanie cien môže vo vodičoch (a voličoch) vyvolať ilúziu, že ceny nerastú. No nič nezmení na fakte, že vo svete narástli ceny ropy, že v Európe je vojna a že vo vzduchu visí embargo na ruskú ropu. Zastropovanie cien spôsobí menej viditeľné poruchy vo výrobnom a dodávateľskom reťazci," uviedol pre Topky analytik INESS Martin Vlachynský.

"Predajcovia, dopravcovia, uskladňovatelia a výrobcovia ropných produktov budú mať menej zdrojov na (dnes veľmi dôležité) investície, neskôr začnú problémy s prevádzkovými nákladmi a na konci môže nastať zatváranie niektorých čerpacích staníc, či dokonca palivo na prídel. Najväčšie nebezpečenstvo tohto nápadu je však v jeho nákazlivosti - časom môže vládu napadnúť regulovať potraviny, stavebné materiály...a skončíme s prídelovou ekonomikou," dodal.

Konflikt kvôli protiinflačnému balíčku

Kvôli zdražovaniu sa vláda rozhodla pripraviť protiinflačný balík. Problémom však je, že na koaličnej rade síce mala údajne padnúť dohoda o balíku, na stredajšiu rokovanie sa však žiadny návrh nedostal. Celý balík má aktuálne podľa vyjadrení niektorých koaličných politikov stáť na SaS. Minister financií Igor Matovič dal liberálom týždeň na diskusiu. Spor je najmä na troch častiach balíka – daňový bonus, vyššie detské prídavky, čo je jeden z kľúčových prvkov balíka, a voľnočasové poukážky pre deti. Liberáli síce s daňovým bonusom nesúhlasia, no vetovať ho nebudú a podľa Sulíka ani nikdy nechceli.

Návrh považujú za zlý a nespravodlivý a nepáči sa im hlavne to, že má byť financovaný krátením rozpočtu samospráv. Na vláde by daňový bonus prešiel, no v parlamente by koalícia potrebovala hlasy opozície. Čo však SaS vetovať bude sú prídavky na deti a voľnočasové poukážky. Richard Sulík nie je proti samotným výdavkom, ale proti tomu, že sa majú v dôsledku nich zvyšovať existujúce dane. Pre liberálov je zvyšovanie daní „červenou čiarou“. Červená čiara však existuje aj u Igora Matoviča. Pre OĽaNO je to fakt, že rodiny s deťmi nechajú v štichu a hodia ich cez palubu, ak by SaS vetovala časť balíčka, čím by ho zablokovala.

Ceny najvýznamnejších položiek domácností sa zvýšili o dvojciferné hodnoty

Minulý rok v apríli bola inflácia na úrovni okolo dvoch percent, tento rok je na úrovni 12 %. "K jej zvýšeniu prispeli rastúce ceny vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Ceny dvoch najvýznamnejších výdavkových položiek slovenských domácností, teda potravín a nákladov na bývanie, boli na medziročnej báze vyššie o dvojciferné hodnoty," konštatuje Štatistický úrad.

Ceny potravín boli medziročne zdraželi o 14,3 %, a to vo všetkých deviatich sledovaných položkách. V medziročnom porovnaní výšku inflácie najviac ovplyvnili vyššie ceny chleba a obilnín (o 16,4 %), olejov a tukov (o 29,8 %) a zeleniny (o 26,2 %). "Spomedzi položiek, ktoré majú významnejší podiel vo výdavkoch domácností, sa pod aktuálne čísla podpísali aj drahšie mlieko, syry a vajcia o 13 %, ako aj mäso o 12 %. Pri nealkoholických nápojoch vzrástli ceny za kávu, čaj a kakao aj za minerálne vody, nealko a šťavy," dodáva úrad.

V praxi zaplatíme o takmer 15 eur viac

"To v praxi znamená, že kým v apríli 2021 urobili Slováci a Slovenky nákup potravín za 100 eur, v apríli 2022 to už bolo takmer 114 eur. V košíkoch alebo vozíkoch pritom mali tie isté tovary," vysvetlila Sadovská. Dôvodov, prečo potraviny dražejú, je viacero. Producenti uvádzajú ako jeden z dôvodov drahšie energie potrebné na výrobu. "Ďalším dôvodom je vysoká cena ropy a následne aj pohonných látok. Potraviny je potrebné nielen vyrobiť, ale aj do obchodov prepraviť. Pri cenách potravín je vždy dôležitý aj faktor počasie, ktorý má dopad na úrodu – rastlinného pôvodu," konštatuje analytička.

To má následne vplyv aj na chov zvierat. Stav úrody sa vždy premietne do vývoja cien agrokomodít na burzách a skôr ci neskôr sa to ukáže aj na cenovkách v obchodoch. "Obchodníci upozorňujú zároveň aj na vyššie náklady, ktoré majú spojené so zabezpečením hygienických a bezpečnostných opatrení. Potravinári zase vyššie náklady pociťujú aj kvôli ekologizácii výroby, zavádzaniu nových technológií či kvôli drahším obalovým materiálom," uviedla s tým, že k surovinovej kríze, o ktorej sa začalo hovoriť pred vyše rokom, sa pridal v posledných mesiacoch vojnový konflikt na Ukrajine.

Náklady na bývanie vyššie o takmer 16 %!

Najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností predstavujú náklady na bývanie, pričom ich rast bol v apríli na úrovni 15,7 %. Medziročný rast sa zvýšil ako pri imputovanom nájomnom (aktuálne vyššie o 19,7 %), tak aj pri službách súvisiacich s bývaním (údržba a opravy obydlia o 19,2 %). Pri energiách (elektrina a plyn) sa stále prejavuje vplyv úprav cien v rámci regulovaných sieťových odvetví z januára. V apríli si domácnosti k tomu priplatili aj za tepelnú energiu a pevné palivá.

V porovnaní s aprílom 2021 sme si priplatili aj za stravovanie v reštauráciách a kaviarňach o 11,7 %, náklady na osobnú starostlivosť o 8,7 % či za ambulantné služby 7,1 %. "V súhrne za štyri mesiace roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 9,9 % (za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 9,8 %, za domácnosti dôchodcov o 10,7 %)," dodáva ŠÚ SR.

Zdražovanie pocítia všetci Slováci, platy porastú pomalšie

Zdražovanie v obchodoch pociťujeme všetci, keďže ide o pomerne prudké a očividné zmeny. "Očakávame, že platy Slovákov a Sloveniek v tomto roku porastú pomalšie ako ceny. To v praxi znamená, že väčšina zamestnancov by si mala zo svojich tohtoročných miezd dovoliť v priemere menšie množstvo tovarov a služieb ako vlani," uviedla Sadovská. Zdražovanie výraznejšie ale pocítia domácnosti seniorov, nízkopríjmové domácnosti, domácnosti nezamestnaných, domácnosti jedného rodiča s deťmi, domácnosti s viacerými deťmi, ale v neposlednom rade aj domácnosti so zdravotne znevýhodnenými členmi.

Rýchle zdražovanie teda určite nie je dobrou správou pre naše peňaženky. Vysoká inflácia nielenže oslabuje reálny rast platov, ale znehodnocuje aj úspory obyvateľov na účtoch v bankách. "Nakoľko účty v bankách sú úročené nulou a vklady sotva jedným percentom v priemere. Inflácia valcuje úroky na bankových vkladoch už šiesty rok po sebe (zahŕňajúc už aj rok 2022). Počas predchádzajúcich 5 rokov inflácia na Slovensku vždy prevýšila úroveň úrokovej miery ako na bežných účtoch, tak aj na termínovaných vkladoch. V roku 2022 tomu nebude inak, nakoľko očakávaná inflácia spoľahlivo prevýši úrokové miery na bankových účtoch či vkladoch," dodala analytička s tým, že jednou z možností, ako sa z dlhodobého hľadiska dá popasovať s infláciou, je investovanie.