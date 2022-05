Búrka v koalícii? Lídri riešia ďalšie konflikty: Možné SCENÁRE vývoja! Predčasné voľby, odchody a tajné dohody

V centre sporu opäť stojí líder OĽaNO Igor Matovič a líder SaS Richard Sulík. Liberáli si myslia, že je najvyšší čas, aby hnutie Sme rodina odišlo z koalície. Matovič vytiahol na emotívnej tlačovke eso z rukáva, že odísť sa chystá práve SaS. Zatiaľ nenastal ani jeden z týchto scenárov. Podľa politológov sa však dovládnuť nedá ani bez SaS, ani bez Sme rodina. Parlamentná matematika hovorí jasne.

VIDEO Totálne zlyhanie koalície? Na vydanie Fica nenašli hlasy

Ako sa to začalo?

Atmosféra v koalícii bola pred hlasovaní o vydaní Fica naozaj napätá. Z každej strany sa ozývali hlasy, že nie všetci poslanci OĽaNO sú skalopevne presvedčení o tom, že by mali s vydaním Fica súhlasiť. Otázne boli postoje viacerých poslancov protikorupčného hnutia. Nikto nevedel ani to, ako sa nakoniec zachovajú poslanci z Kollárovho hnutia s výnimkou samotného šéfa, ktorý avizoval, že sa zdrží.

Narušenie ideálov nie je až taký problém

Parlament nakoniec lídra Smeru nevydal a keďže smerákom tajné hlasovanie nevyšlo, verejnosť mohla vidieť, koho hlasy rozhodli. Katarína Hatráková sa zdržala, Romana Tabák nehlasovala. Ich osud bol teda spečatení a krátko po emotívnej tlačovke ich OĽaNO z klubu vylúčilo. Tabák už s istotou očakávala pozvanie do ďalšej strany, ktoré zatiaľ neprišlo. Kollár avizoval príchod až štyroch nových poslancov, no oznámi to „až keď príde čas“. Matovič sa síce za toto obrovské zlyhanie ospravedlnil, no nebol to podľa neho „až taký kľúčový problém“ napriek tomu, že svoju kariéru postavil na boji proti Ficovi a svoje hnutie definuje ako protikorupčné už od začiatku.

Už tradične sa jeho terčom stal Richard Sulík. „Toto je najväčšia prehra politickej kariéry Igora Matoviča. Porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj jeho vlastné poslankyne,“ citovala Jana Bittó Cigániková stanovisko Sulíka, ktorý na tlačovke nebol. Dodala, že podľa nej Sme rodina už nemá miesto v tejto koalícii. Práve ich zotrvanie vo vládnom štvorlístku sa stalo predmetom sporu medzi OĽaNO a SaS, ktorý vypukol už na tlačovke.

Hračkárske počítadlo a postavenie Sme rodina

Matovič si vládnutie bez hnutia Borisa Kollára nevie predstaviť. „To by bol koniec. Nedalo by sa vládnuť.“ Kollár neskôr cez víkend odkázal poslankyni, nech si ide kúpiť do hračkárstva detské počítadlo s farebnými guličkami. „Nech sa páči, nech si tam pani Cigániková ide kúpiť počítadlo a napočíta si, keď pôjde Sme rodina preč. Teraz to videli v priamom prenose, ako by to fungovalo,“ uviedol v diskusnej relácii RTVS s tým, že by nemali ani väčšinu. „Ako s tým, chce SaS-ka vládnuť, to neviem.“

Raňajky u Kočnera, odchod SaS a tajná dohoda

Matovič na Sulíka opäť vytiahol raňajky s Kočnerom a pridal aj tajnú dohodu a avízo. Stranu SaS obvinil z toho, že majú dohodnutú povolebnú spolupráci s Hlasom a Progresívnym Slovenskom. „To je blbosť,“ reagovala na chodbách parlamentu Bittó Cigániková po tlačovke OĽaNO. Ďalším esom v Matovičovom rukáve bolo avízo od strany SaS, že ak na vláde predložia protiinflačný balík tak, ako ju navrhli tri strany, SaS odíde z koalície.

Liberáli tieto tvrdenia popreli. „My nie sme tí, ktorí chcú z vlády odísť a ani tí, ktorí by z nej odísť mali,“ uzavrel minulý týždeň Sulík. Nový šéf PS Michal Šimečka vylúčil zo spolupráce okrem iných stranu Hlas, no zatiaľ len pri komunálnych voľbách. Podľa neho je predčasné riešiť akúkoľvek povolebnú spoluprácu.

V podobnom duchu sa včera na tlačovke vyjadril aj líder Hlasu a bývalá jednotka Smeru Peter Pellegrini. „Sú to výmysly v chorej hlave Igora Matoviča, ktoré sa nezakladajú na žiadnej pravde ani logike,“ povedal s tým, že Hlas nevytvára s nikým žiadne koalície a o akejkoľvek spolupráci je možné hovoriť až po voľbách. „Dnes hovoriť o akýchkoľvek koalíciách odmietam. S nikým nerokujeme a s nikým si ruky nepodávame. My sme vylúčili len tých, s kým sa fakt nedá,“ dodal.

Hlasovanie o Ficovi vystriedal protiinflačný balík

Jeden spor nestihol vychladnúť a ihneď sa črtal ďalší, ktorý prerástol do ďalšieho konfliktu medzi koaličnými lídrami. Ide práve o spomínaný protiinflačný balík. Ten sa na stredajšie rokovanie vlády ani nedostal, čo kritizovala šéfka Za ľudí a ministerka investícií Veronika Remišová. SaS totiž podľa nej výber šéfa Protimonopolného úradu (PMÚ) podmieňuje hlasovaním za daňový bonus. Celý balík aktuálne stojí na SaS a Matovič dal liberálom týždeň.

„Myslela som si, že sme sa dohodli v pondelok na koaličnej rade, kde sme sedeli do jednej v noci a boli sme viac-menej dohodnutí na nejakých parametroch. Dozvedela som sa, že naša dohoda neplatí,“ povedala v stredu s tým, že nemieni akýkoľvek zákon pretláčať s hlasmi opozície. Sulík však uviedol, že si to s Remišovou vydiskutoval na vláde a verí, že svoje vyjadrenia poupraví.

Toto nevetujem, toto vetujem

Problémom sú však ďalšie časti balíka – daňový bonus, vyššie detské prídavky, čo je jeden z kľúčových prvkov balíka, a voľnočasové poukážky pre deti. Liberáli síce s daňovým bonusom nesúhlasia, no vetovať ho nebudú a podľa Sulíka ani nikdy nechceli. Návrh považujú za zlý a nespravodlivý a SaS-károm sa nepáči hlavne to, že má byť financovaný krátením rozpočtu samospráv. Na vláde by daňový bonus prešiel, no v parlamente by koalícia potrebovala hlasy opozície.

VIDEO SaS nebude vetovať daňový bonus na deti

„Ak si to chcú presadiť v parlamente napríklad s hlasmi Hlasu, keď im to stojí za to... My za to ruku dvíhať nebudeme,“ uviedol Sulík s tým, že nastavenie bonusu je nešťastné, lebo chudobným zoberie a bohatým dá. Hlas sa však na stretnutí s ministrom práce Milanom Krajniakom nedohodli, chceli 14. dôchodky a priamu pomoc pre pracujúcich, preto Matovičove návrhy zrejme nepodporia. „Nebudeme suplovať SaS,“ uviedol Pellegrini. „Pomôžete sebe, pomôžete nám, padne vláda,“ vtipkoval v diskusnej relácii Kollár na margo hlasovanie poslancov za Hlas s opozíciou.

Červené čiary

Problémom sú však ďalšie dve časti – prídavky na deti a voľnočasové poukážky. Tie SaS vetovať bude. SaS nie je proti samotným výdavkom, ale proti tomu, že sa majú v dôsledku nich zvyšovať existujúce dane. Šéf liberálov a minister hospodárstva však pripúšťa diskusiu v prípade prijatia ústavného zákona o daňovej brzde. Pre liberálov je zvyšovanie daní „červenou čiarou“. Ticho neostal ani premiér Eduard Heger, ktorý sa snaží dostať SaS na palubu. Upozornil však, že v programovom vyhlásení vlády nie je nič o tom, že koalícia nebude zvyšovať dane.

VIDEO Matovič: SaS hodilo rodiny s deťmi cez palubu

Matovič ešte minulý týždeň možné veto SaS komentoval slovami „zoberieme na vedomie, ale nebudeme akceptovať“. Červená čiara však existuje aj u Igora Matoviča. Pre OĽaNO je to fakt, že rodiny s deťmi nechajú v štichu a hodia ich cez palubu, ak by SaS vetovala časť balíčka, čím by ho zablokovala. Koalícia by potom podľa Matoviča stratila zmysel. Líder OĽaNO dal SaS-ke týždeň na diskusiu a na to, aby si mohli pravdivo prepočítať, komu pôjde pomoc.

Keď už je kríza, tak vyskočili aj Kollárove nájomné byty

K dvom hlavným sporom sa pridružil aj tretí. Keď už kríza, tak poriadna. Nespokojný je totiž aj šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. OĽaNO mu aktuálne blokuje otázku nájomných bytov. Vo štvrtok sa v relácii Rádia Expres pýtal, prečo by mal byť komfortný v koalícii, pokiaľ jeho hnutiu táto téma neprejde. „Moja trpezlivosť už došla,“ uviedol. „Prestanem byť súčinný pri iných témach, ktoré chcú presadiť,“ pohrozil. Uviedol však, že sa snaží fungovať korektne a neurážať koaličných partnerov. Koalícia sa napriek všetkému podľa neho nerozpadá.

VIDEO OĽaNO nám zámerne blokuje zákon o nájomných bytoch, strácame trpezlivosť

Možné scenáre vývoja

Opäť sa teda dostávame k situácii, kedy je v hre niekoľko možných scenárov vývoja. V súčasnej koalícii je však ťažké čokoľvek predvídať najmä kvôli emóciám a egu, ktoré často zohráva veľkú úlohu. „Konanie aktérov neraz nevyplýva z ich programových a ideologických preferencií, ale z emocionálneho definovaných sympatií alebo antipatií alebo mocenských záujmov v rámci koalície,“ skonštatoval pre Topky politológ Juraj Marušiak.

1. Koalícia sa dohodne a nakoniec ustojí aj túto koaličnú šarvátku

Napriek útočeniu koaličných lídrov sa z vyjadrení ostatných poslancov a ministrov zdá, že vládny štvorlístok nemá záujem ukončiť túto vládu. Sám Kollár hovorí, že koaličné rady prebiehajú v pokoji a obraz konfliktu je vraj len mediálnym obrazom. Vzápätí sa však zatne a vyhlási, že ak mu neprejdú nájomné byty, nebude súčinný pri iných koaličných zákonoch. Je preto naozaj takmer nemožné čokoľvek predvídať. Zatiaľ však koalícia ako tak ustála každý konflikt, je preto možné, že budú fungovať aj naďalej, aj keď v pomyselnom vojnovom stave.

„Koalíciu najviac spája strach z návratu Roberta Fica. Preto je možné, že sa napokon koaliční partneri dohodnú, takou dohodou môže byť aj odloženie problému ad acta,“ uviedol Marušiak. Podľa politológa Michala Cirnera ide o najpravdepodobnejší scenár. „Táto vládna koalícia je v konštantnej kríze, tieto mediálne prekáračky majú za cieľ odpútať pozornosť od zlyhania pri hlasovaní o vydaní Roberta Fica a je to zastieraná frustrácia z tohto neúspechu a hádzanie viny na niekoho iného v koalícii alebo v opozícii. V podstate klasika, na ktorú sme zvyknutí, a preto ako sa vraví už to občanom „netrhá žily“,“ uviedol.

Či dokážu bok po boku dovládnuť Matovič a Sulík aj po takýchto útokoch, je otázne a pravdepodobne ostane otvorená až do konca tejto vládnej koalície. „Myslím si, že už v nijakej ďalšej vláde spolu nebudú sedieť,“ dodal Cirner. Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že už bolo aj horšie a napokon sa dohodli. „Takže existuje silný predpoklad, že sa dohodnú zas a znovu. A potom príde ďalší konflikt a opäť budú hroziť predčasnými voľbami. Aj keď u Matoviča so Sulíkom, vzhľadom na skúsenosť s pádom vlastnej vlády, sa budúcnosť ťažko predpovedá,“ povedal pre Topky s tým, že ak sa odsunú emócie a osobné animozity, mala by to byť najpravdepodobnejšia možnosť, no pri nevyspytateľnosti Matoviča a Sulíka človek nikdy nevie.

2. Menšinová vláda – z koalície odíde SaS alebo Sme rodina

Pokiaľ by z vlády odišla SaS alebo Sme rodina (dobrovoľne alebo na silu), vládna koalícia by nemala ani nadpolovičnú väčšinu a dovládnutie by bolo ťažké. Vláda by padnúť nemusela, pokiaľ by sa vymenili ministerské posty a prezidentka to neblokovala. Na vznik menšinovej vlády by potrebovala koalícia 76 hlasov, ktoré nemá. Problém by bol aj pri hlasovaniach o zákonoch. Menšinová vláda by sa musela spoliehať na hlasy nezaradených poslancov, prípadne opozície, čo napríklad Remišová odmieta. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová však v Rádiu expres vyhlásila, že sú rôzne modely vládnutia. „Keby tomu tak bolo, myslím si, že premiér Heger by to zvládol,“ uviedla.

Kollár na druhú stranu reagoval, že sa môže stať, že to bude aj bez SaS. „Tiež myslím, že by to tak Heger zvládol. Platí to na jednu aj na druhú stranu,“ uviedol však s tým, že „výkriky pani Zemanovej a pani Cigánikovej sú lacné“ a nebude ich komentovať. Model menšinovej vlády však fungovať zrejme nebude. „Na fungovanie koalície je potrebná absolútna väčšina v parlamente, t. j. 76 hlasov. A to hovorím o minimálnom počte. Ani s ústavnou väčšinou sa niekedy nevedeli vládne strany dohodnúť, pri tesnej absolútnej väčšine si to neviem predstaviť vôbec. Navyše, poslať Borisa Kollára do opozície a nechať vo vláde Matoviča so Sulíkom je z roviny sci-fi,“ uviedol Štefančík. Šéf Sme rodina však pripúšťa len dve možnosti – buď koalícia dovládne v tomto zložení, alebo sa rozpadne. Inak to možné nie je.

3. Koalícia krízu neustojí a budú predčasné voľby

Predčasné voľby sú v súčasnosti najmenej pravdepodobný scenár, ktorý nechce ani jedna z koaličných strán. Parlament by mohol o takomto návrhu rokovať na návrh opozície alebo koalície, no museli by na to nájsť podporu 90 poslancov. Funkčné obdobie sa poslednýkrát v parlamente krátilo pred desiatimi rokmi po páde vlády Ivety Radičovej. Parlament ho skracoval hneď potom, čo odhlasoval euroval a po dohode s opozíciou predčasné voľby na jar 2012.

V kuloároch síce kolujú rôzne informácie o rôznych možných povolebných koalíciách v zložení Hlas, PS a SaS, ktorú vytiahol ako tajnú dohodu aj Igor Matovič, či dokonca spojenie so Sme rodinou, no koaliční lídri predčasné voľby odmietajú. S určitosťou ich chcú len strany Hlas a Smer, čo je spolu 38 poslancov. Poslednýkrát na ukončenie funkčného obdobia vyzval koalíciu Pellegrini včera. „Odporúčame, aby sa Peter Pellegrini naučil demokratickej trpezlivosti akceptovať štvorročné volebné obdobie a čas do riadnych volieb venoval radšej tvorbe reálneho programu ako populistickej agitácii,“ reagoval Úrad vlády SR.

Hypoteticky je možné všetko...

Čo hovoria na hypotetickú koalíciu politológovia? „Čo sa vami spomínanej dohody týka, viem si predstaviť, že by v podmienkach polarizovanej slovenskej spoločnosti vyvolala veľké turbulencie. Slovenská politická scéna je dlhodobo zaseknutá v súperení dvoch táborov a toto súperenie sa ocitá v slepej uličke,“ skonštatoval Marušiak. „Hypoteticky je možné všetko, napríklad aj to, že sa PS alebo Sme rodina do parlamentu nedostanú. Koalície sa tvoria až po voľbách a nie pred voľbami, sú to len špekulácie cielené na zmätenie voličov,“ komentoval Cirner.

Za najmenej pravdepodobnú možnosť to považuje aj Štefančík, no zopakoval, že pri Matovičovi a Sulíkovi je možné všetko. „Ale ak Matovič so Sulíkom zas a znovu povalia vlastnú vládu tak, ako to urobili so svojou vládou s Ivetou Radičovou na čele, neviem si predstaviť človeka, ktorý by jednu z týchto strán potom volil opäť. Sulík s Matovičom už raz vydláždili Robertovi Ficovi cestu do vlády zlatými tehličkami. Ak by to urobili znovu, začal by som si myslieť, že sú to Ficovi tajní agenti,“ uviedol.

Na margo možných tajných dohôd a možných povolebných koalícií Štefančík uviedol, že strany budúcej vládnej koalície zrejme urobia všetko preto, aby vylúčili spoluprácu s Igorom Matovičom. „Ale povaliť vlastnú vládu kvôli tomu, že by som mal nejakú tajnú dohodu s Hlasom, je nezmysel. Ak Sulík znovu povalí vlastnú vládu, bude mať preferencie na úrovni zvoliteľnosti a to sa potom o budúcej vláde rokuje veľmi ťažko. Skôr si myslím, že budúca koalícia sa už vytvorila pri minulotýždňovom hlasovaní o Ficovom vydaní na väzobné stíhanie, v poradí Smer-SD, Sme rodina, Hlas, Republika a ak by chýbalo pár hlasov aj ĽSNS,“ dodal.