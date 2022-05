Pčolinský zo Sme rodina: Mám pocit, že pri nájomných bytoch je cieľom ich zarezať

Pčolinský skonštatoval, že by ho zaujímali konkrétne výhrady, keďže rokovanie o nájomných bytoch sa v parlamente už niekoľkokrát prekladalo na požiadanie koaličných partnerov. "Pre mňa je nepochopiteľné, že opäť majú problém a práve opäť vo chvíli, keď sa má o tom hlasovať. Medzi schôdzami absolútne ich to nezaujíma a vždy ich to zaujíma len tesne pred hlasovaním. Čiže ja mám oprávnený pocit, že toto je umelé naťahovanie s cieľom, aby nám, poviem to tak slangovo, aby nám zarezali tie nájomné byty," vyhlásil.

V tejto chvíli podľa Pčolinského nájomné byty blokuje hnutie OĽANO. Dodal, že to odôvodňujú "všeobecným balastom". "To sú také všeobecné formulky, keď chcete niekoho poslať niekam, tak poviete, že treba ešte rokovať alebo poviete, že vyžaduje si to širšiu odbornú diskusiu, alebo poviete, že zriaďme odbornú komisiu," poznamenal.

Priznal, že už trochu "strácajú trpezlivosť", lebo opäť počúvajú, že nájomné byty treba preložiť. "Je to náš hlavný bod volebného programu a je pre nás dôležitý," zdôraznil. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš priblížil, že pri tomto zákone je viacero vecí, s ktorými majú problém. Bol by však rád, keby sa už dohodli. Pripustil, že sa rokuje aj o dosahu návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania na štátny rozpočet. Pčolinský tvrdí, že dosah na štátny rozpočet nie je žiadny.

Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania je už v druhom čítaní a presúval sa už viackrát. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Návrh zákona chce riešiť aktuálny problém v oblasti bývania na Slovensku, a to je fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva.