Fico zaútočil na koalíciu, prešiel do osobnej roviny: Zemanová je šialená a trafená, Matovič chodí k psychiatrovi!

BRATISLAVA - Šéfa strany Smer-SD Roberta Fica delí od vydania orgánom činným v trestnom konaní už len súhlas parlamentu. On sám sa však celej kauze súvisiacej s jeho trestným stíhaním vysmieva, označuje ju za vymyslenú a prechádza do protiútoku, ktorý je nasmerovaní proti koaličným politikom ale aj prezidentke. Nechýbajú pri tom tvrdé výrazy, urážky aj obvinenia.

V takomto duchu sa niesla aj tlačovka strany Smer-SD, ktorú zvolali po neúspešnom pokuse odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (nominant OĽaNO) z funkcie a zároveň v čase, kedy prebieha rozprava k vydaniu Fica na stíhanie.

Šéf Smeru sa okrem odvolávania Romana Mikulca z funkcie vyjadril aj k tejto téme a na mušku si pritom zobral poslankyňu a predsedníčku poslaneckého klubu SaS Annu Zemanovú. Zemanová dopoludnia ako jediná koaličná poslankyňa vystúpila v rozprave k vydaniu Roberta Fica OČTK. „Otvorene informovala v mene poslaneckého klubu SaS, že v procedúre, ktorá teraz prebieha v Národnej rade SR, ide o poslaneckú imunitu, a že ja sa odmietam dať vystaviť vyšetrovaniu orgánom činným v trestnom konaní,“ povedal Fico a toto tvrdenie označil za klamstvo. „Či to je z hlúposti alebo zákernosti, ale ona je šialená, je trafená, ja to inak neviem povedať...úplne otvorene klame,“ povedal Fico s tým, že nikto z ich poslaneckého klubu sa trestnému stíhaniu vyhýbať nebude a ani nemôže, lebo ako poslanci nemajú imunitu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Zemanovej tiež vytkol, že sa včera počas rozpravy k odvolávaniu Romana Mikulca z funkcie "rehlila." A to vo chvíľach keď sa hovorilo napríklad o smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, či o tom, že Kajetána Kičuru počas väzobného stíhania nechceli pustiť na pohreb otca.

S vyostreným slovníkom pokračoval voči koalícii aj ďalej, keď povedal, že „títo ľudia nerozmýšľajú“ a ich metódy označil za „fašistické.“

„Myslím, že Smer vyhrá voľby a vidím aj vysokú pravdepodobnosť, že budeme znova súčasťou vlády. Dávam verejný sľub, že nech je to hocijaký poslanec Národnej rady, nikdy nebudem súhlasiť s väzobným stíhaním takéhoto poslanca,“ vyhlásil. Podľa neho je trestné právo až konečným riešením. „Ja v srdci revanš nenosím, mňa len uráža hlúposť, sprostosť a zákernosť a typickým príkladom hlúposti, sprostosti a zákernosti je napríklad pani poslankyňa Zemanová, pán poslanec Baránik a podobní,“ pokračoval v atakoch.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Zaútočil aj na ministra financií a šéfa strany OĽaNO Igora Matoviča, a to pri otázke novinára, čo si myslí o jeho vyjadreniach týkajúcich sa prípadného odstránenia ústavnej poistky, na základe ktorej o väzobnom stíhaní poslanca musí rozhodovať ešte parlament. „Prosím vás, už mi necitujte tohto psychiatrického blázna,“ povedal. „Všetci viete, že navštevuje psychiatriu a teraz to nehovorím, akože ho urážam, ale ako fakty. A ja mám počúvať nejakého psychiatrického blázna, že on sa niekde vyspí, niečo povie a niečo urobí,“ reagoval Fico.

Prezidentku Zuzanu Čaputovú zasa označil za „americkú agentku“ a „americkú bábku“ a v tejto súvislosti vyhlásil, že musia nájsť protiváhu a začať „mimoriadne intenzívne hovoriť o kandidátovi na prezidenta SR.“

V útočnom štýle sa vyjadril aj na adresu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). „Vrcholom je včerajšie vystúpenie predsedu vlády SR pána Hegera, ktorý namiesto toho, aby poskytol argumenty, ktorými by vyvrátil vážne podozrenia, že Mikulec pácha trestnú činnosť ako na bežiacom páse, tak sa znížil na úroveň vyjadrovania jeho kolegu Pročka – už aj Pročko vyzerá byť väčší génius ako predseda vlády Heger,“ povedal.